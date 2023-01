Smart Meter: Wie der Neustart besser gelingen kann

Am 11.01.2023 hat die Bundes­regie­rung das „Gesetz zum Neustart der Digi­tali­sie­rung der Ener­gie­wende“ (GNDEW) offi­ziell vorge­stellt und den Bundestag gebeten, es rasch zu beschließen. Das Gesetz soll in Deutsch­land die Verbrei­tung intel­ligenter digi­taler Mess­sys­teme in Privat­haus­halten als Basis für in Echt­zeit besser steu­erbare Ener­gie­netze beschleu­nigen. Dieser Beitrag umreißt wich­tige Rege­lungen des Regie­rungs­vor­schlags und deckt Verbes­serungs­bedarf auf.

Der russi­sche Angriff auf die Ukraine hat seit Februar 2022 welt­weit zu dras­tischen Erhö­hungen der Preise für Gas geführt und Ängste vor einer Gasknapp­heit geschürt. In dieser Situa­tion befassen sich viele Menschen verstärkt nicht nur damit, wie sie in ihrem Haus­halt gasba­sierte Heiz­kosten, sondern auch wie sie ihren Strom­ver­brauch redu­zieren können. Ein Instru­ment, das Elek­tri­zitäts­ein­spa­rungen in Privat­haus­halten unter­stützen kann, sind „intel­ligente Mess­sys­teme“ (iMSys), die oft ungenau als „intel­ligente Strom­zähler“ oder „Smart Meter“ ange­spro­chen werden.

Solche Systeme umfassen zwei Kompo­nenten: Erstens eine moderne digi­tale Strom­mess­ein­rich­tung, die den Ener­gie­ver­brauch, die Nutzungs­zeit sowie Netz­zustands­daten erfasst (eigent­licher Zähler). Zwei­tens eine Kopp­lungs­ein­heit (Smart Meter Gateway [SMGW]), die diesen digi­talen Zähler und steu­erbare Anlagen im haus­internen Netz (Home Area Network) sicher einbindet. Dieses Gateway kann über ein externes Weit­ver­kehrs­netz (Wide Area Network) Daten versenden bzw. empfangen. Zu solchen Daten zählen „dyna­mische“ Tarife, die Strom­ver­sorger in Abhän­gig­keit von der Nach­frage- und Ange­bots­situa­tion fest­legen. Weiter sind iMSys erfor­der­lich, um Betrei­bern regio­naler Verteil­netze und Dienst­leis­tern eine (Fern-)Steue­rung von Strom­ver­brau­chern und -spei­chern vor allem in privaten Haus­halten (z. B. Lade­ein­rich­tungen für und Akkus von E-Autos, Wärme­pumpen) zur Vermei­dung eines Ungleich­gewichts von Strom­angebot und Nach­frage zu ermög­lichen oder um Soll­wert­vor­gaben an Ener­gie­manage­ment­sys­teme weiter­zuleiten. Schließ­lich sind iMSys eine Voraus­set­zung dafür, um über Online-Portale Endnut­zern Verbrauchs­daten und Last­gänge zu visua­lisieren.

Mess­stel­len­betreiber

Smart Meter sind seit 10 Jahren im Gespräch. Die Verbreitung dauert und wirft viele Fragen auf.

Bild: Picture Alliance / dpa In Deutsch­land werden SMGW von Mess­stel­len­betrei­bern einge­baut und unter­halten. Die Rolle des Mess­stel­len­betrei­bers ist einmal von den gesetz­lich zum Einbau verpflich­teten grund­zustän­digen Strom­ver­teil­netz­betrei­bern zu über­nehmen, die über die „letzte Meile“/das Anschluss­netz Strom an Endkunden liefern und sich oft als „Stadt­werke“ in kommu­nalem Eigentum befinden. Endkunden dürfen aller­dings auch andere Unter­nehmen, die auf eigene Rech­nung agieren, mit dem SMGW-Betrieb beauf­tragen. Letz­tere werden als wett­bewerb­liche Mess­stel­len­betreiber bezeichnet. Eine solche Tren­nung der Rollen von Anschluss­netz- und Mess­stel­len­betreiber gibt es in anderen EU-Staaten nicht. Von ihr erhofft man sich eine Erhö­hung der Inten­sität des Wett­bewerbs beim Mess­stel­len­betrieb und in der Folge eine verbes­serte Endkun­den­ver­sor­gung.

Novelle des Mess­stel­len­betriebs­gesetzes von 2016

Die Instal­lation intel­ligenter Mess­sys­teme wurde in Deutsch­land durch das am 02.09.2016 in Kraft getre­tene Mess­stel­len­betriebs­gesetz (MsbG) gere­gelt. Es zielte auf die System­aus­stat­tung aller orts­festen Mess­punkte von Anschluss­nut­zern mit einem digi­talen Zähler ab. Darüber hinaus sah es für Verbrau­cher mit einem Jahres­ver­brauch von mindes­tens 6.000 Kilo­watt­stunden (kWh), für Anlagen zur Ener­gie­erzeu­gung aus erneu­erbaren Quellen (typi­scher­weise mittels Kraft-Wärme-Kopp­lung [KWK]) und für steu­erbare Verbrau­cher zwin­gend den Einbau von SMGW vor. Aller­dings kam der Rollout digi­taler SMGW hier­zulande nicht wie erhofft voran: Bis Ende 2022 wurden nur etwa 0,4 Mio. SMGW instal­liert, was einem Anteil von 0,9 Prozent aller in Deutsch­land vorhan­denen (Strom-)Mess­stellen entspricht.

Vor diesem Hinter­grund verab­schie­dete die Bundes­regie­rung am 11.01.2023 den Vorschlag eines unter Feder­füh­rung des Bundes­minis­teriums für Wirt­schaft und Klima­schutz (BMWK) erar­bei­teten „Gesetzes zum Neustart der Digi­tali­sie­rung der Ener­gie­wende“ (GNDEW). Das Arti­kel­gesetz soll „den Rollout [von SMGW] .. beschleu­nigen und .. entbü­rokra­tisieren“. Kern des GNDEW ist eine Reform des MsbG. Im Folgenden werden sechs zentrale Modi­fika­tionen des etablierten Regu­lie­rungs­rah­mens für digi­tale intel­ligente Mess­sys­teme durch das GNDEW umrissen und Verbes­serungs­vor­schläge entwi­ckelt.

Verrin­gerung der Kosten für Anschluss­nutzer

Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott

Foto: Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott Ein wesent­licher Grund dafür, dass vor allem in Miet­woh­nungen lebende Privat­haus­halte mit durch­schnitt­lichem Strom­ver­brauch oder private Betreiber von Erzeu­gungs­anlagen nach Inkraft­treten des MsbG nicht vehe­ment auf den Einsatz von SMGW-Systemen drängten, bestand darin, dass ihnen nach dem MsbG erheb­liche Gebühren pro Zähl­punkt aufer­legt werden durften. Sie bewegten sich in Abhän­gig­keit von der Verbrauchs­höhe bzw. erzeugten KWK-Leis­tung zwischen 23 und 100 Euro (inkl. MwSt) pro Jahr, sofern der Kunde nicht mehr als 10.000 kWh verbrauchte bzw. eine Leis­tung von nicht mehr als 15 kW instal­liert hatte.

Die neue Fassung des MsbG (§ 30) erlaubt es in den Betrei­bern intel­ligenter Mess­sys­teme zwar die seit 2016 gültigen Preis­ober­grenzen (POG) weiter bei der Abrech­nung anzu­setzen. Sie zwingt aber die Betreiber, die Rech­nung so zwischen Anschluss­nutzer (= privater Endkunde) und Anschluss­betreiber aufzu­teilen, dass ein Nutzer mit einem jähr­lichen Strom­konsum von weniger als 10.000 kWh nicht mehr als 20 Euro pro Jahr für einen digi­talen Zähler und das SMGW zu zahlen hat. Für Nutzer mit mehr als 10.000 kWh Strom­ver­brauch verrin­gern sich die Gebühren für SMGW i.d.R. eben­falls um 80 Euro pro Jahr gegen­über den zuvor für sie geltenden POG. Der Mess­stel­len­betreiber darf den über die 20 Euro hinaus­gehenden Betrag bis zur POG wiederum an den Verteil­netz­betreiber durch­zurei­chen. Verteil­netz­betrei­bern ist es gestattet, die Gebühren als Kosten­posi­tion in die Kalku­lation ihrer direkt von Anschluss­netz­betrei­bern und indi­rekt von Endver­brau­chern zu zahlenden Netz­ent­gelte einzu­beziehen; damit werden im Ergebnis alle Strom­kunden stärker an den SMGW-Gebühren betei­ligt, die POG werden demnach teil­weise „sozia­lisiert“.

Grund­sätz­lich ist dieses neue Prinzip der Betei­ligung von Verteil­netz­betrei­bern an den Kosten für SMGW betriebs­wirt­schaft­lich sinn­voll, da sie wesent­lich davon profi­tieren, dass SMGW bereit­gestellte Daten für Netz­betriebs- und -planungs­zwecke genutzt werden können. Proble­matisch ist jedoch erstens, dass die POG des MsbG von 2016 im GNDEW über­nommen wurden und nicht empi­risch geprüft wurde, inwie­fern POG-Erhö­hungen oder -Sen­kungen erfor­der­lich sind. Der Gesetz­geber sollte diese Lücke mit entspre­chenden Kosten­ana­lysen für SMGW schließen und gege­benen­falls die POG anpassen. Zwei­tens ist nicht ersicht­lich, warum der an Verteil­netz­betreiber verrech­nete POG-Anteil als Brutto-Betrag konzi­piert wird, also die Umsatz­steuer beinhaltet. Eine Senkung (Erhö­hung) der Umsatz­steuer zieht damit eine Stei­gerung (Senkung) der SMGW-Betrei­bern zur Kosten­deckung zur Verfü­gung stehenden Erlöse nach sich. Dies ist ökono­misch unsinnig, da SMGW-Kosten unab­hängig von der Höhe der Umsatz­steuer anfallen. Drit­tens ist das jähr­liche Entgelt von 20 Euro für Anschluss­nutzer will­kür­lich bzw. rein poli­tisch gesetzt. Um diese Willkür zu elimi­nieren, sollte der Gesetz­geber sich die Mühe machen, mate­riell zu begründen, warum gerade von dem Betrag von 20 Euro erwartet wird, dass er für typi­sche private Haus­halte den Anreiz maxi­miert, externe Eingriffe in ihren Strom­ver­brauch hinzu­nehmen.

Zerti­fizie­rungs­umfang

Die Geset­zes­novelle sieht vor, dass Hard­ware-Stan­dar­disie­rungen über Zerti­fizie­rungen durch das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik (BSI) auf das SMGW beschränkt werden (vgl. §§ 22 u. 25 MsbG). Ansonsten sollen Stan­dar­disie­rungen ange­schlos­sener Systeme über Initia­tiven von Markt­teil­neh­mern erfolgen. Grund­sätz­lich spricht für diese markt­ori­entierte Stra­tegie, dass nicht-staat­liche Stan­dar­disie­rungs­insti­tutionen durchaus dazu in der Lage sind, komplexe tech­nische Lösungen als Norm für den Markt zu formu­lieren. Aller­dings ist es dem BSI bereits in Konsul­tation mit der Branche gelungen, mit dem Entwurf der tech­nischen Richt­linie BSI TR-03109-5 eine unter Mitwir­kung der rele­vanten Unter­nehmen und Verbände erstellte Norm zur Siche­rung der SMGW-Inter­ope­rabi­lität mit Steue­rungs­ein­heiten für nach­gela­gerte tech­nische Systeme, die Energie verbrau­chen, erzeugen oder spei­chern, zu verfassen. Stan­dar­disie­rungs­orga­nisa­tionen oder das BSI sollten diesen Entwurf nutzen und als Stand der Technik veröf­fent­lichen. Der Gesetz­geber sollte ihn eben­falls explizit aufgreifen, etwa indem er fest­legt, dass die TR-03109-5 auch unter § 22 Abs. 1 MsbG fällt.

Steue­rung des Netz­anschlusses

Im GNDEW wird das SMGW z. B. in § 21 Abs. 3 MsbG in erster Linie als Einheit zur Steue­rung von Einzel­anlagen oder mehrerer Zähler (neben Strom insbe­son­dere für Wärme und Wasser) eines Netz­anschlusses inner­halb einer Liegen­schaft behan­delt (im Fach­jargon 1:n-Mete­ring). Die Anbin­dung mehrerer Netz­anschlüsse über ein SMGW wird hingegen nicht thema­tisiert. Hier wäre der Gesetz­geber klug beraten, wenn er verdeut­licht, dass es nicht gestattet ist, mehrere Netz­anschlüsse über nur ein SMGW zu verknüpfen. Damit wird vermieden, dass unge­klärte komplexe Daten­schutz- und Sicher­heits­fragen den SMGW-Rollout belasten. Außerdem wird so geschlos­senen Insel­lösungen für einzelne Netz­gebiete entge­gen­gewirkt.

Vorzei­tige Ausstat­tung mit einem Smart Meter Gateway

Gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG_Novelle können u.a. „Letzt­ver­brau­cher ... die vorzei­tige Ausstat­tung von Mess­stellen mit einem intel­ligenten Mess­system inner­halb von vier Monaten ab Beauf­tra­gung“ von ihrem Mess­stel­len­betreiber fordern. Diese Norm scheint zwar kunden­freund­lich zu sein. Sie hat jedoch den Nach­teil, ein Mess­stel­len­betreiber punk­tuell zur SMGW-Bereit­stel­lung verpflichtet werden kann, obwohl der Ausbau für ihn aufgrund abwei­chender Rollout-Pläne in hohem Maß unwirt­schaft­lich ist. Der Gesetz­geber sollte deshalb eine Ergän­zung dahin­gehend vornehmen, dass der Mess­stel­len­betreiber das Ausrüs­tungs­ver­langen einzelner Nach­frager für eine bestimmte Zeit­spanne (etwa ein Jahr) zurück­weisen darf, wenn er fakten­gestützt nach­weist, dass der kunden­seitig verlangte SMGW-Aufbau für ihn erheb­liche nega­tive betriebs­wirt­schaft­liche Folgen haben würde und sich abträg­lich auf den Rollout seines Gesamt­sys­tems auswirken dürfte .

Timing Ausbau Smart Meter Gate­ways

Die neuen Ausbau­ver­pflich­tungen in § 45 Abs. 1 Nr. 2 MsbG sehen vor, dass Mess­stel­len­betreiber von den „normalen“ Privat­haus­halten mit einem Jahres­strom­ver­brauch von bis zu 6.000 kWh bis Ende 2025 bzw. Ende 2030 20 bzw. 95 Prozent mit einem SMGW auszu­statten haben. Diese Vorgaben sind nicht sonder­lich ambi­tio­niert. Ange­sichts dessen, dass der Rollout von SMGW in Deutsch­land seit längerem (langsam) ange­laufen ist und auch entspre­chende BSI-zerti­fizierte SMGW von vier Herstel­lern (EMH mete­ring, PPC, Sage­mcom Dr. Neuhaus, Theben) seit 2021 verfügbar sind, kann kein Anschluss­netz- bzw. Mess­stel­len­betreiber ernst­haft behaupten, von der Notwen­dig­keit, Mess­stellen mit SMGW auszu­rüsten, über­rascht worden zu sein. Sobald ein Mess­stel­len­betreiber SMGW mit seinen infor­mati­ons­tech­nischen Systemen verbinden kann, ist ein zügiger SMGW-Ausbau grund­sätz­lich möglich. Deshalb sollte das GNDEW dahin­gehend geän­dert werden, dass bis Ende 2025 wenigs­tens 50 Prozent der Mess­stellen von normalen Privat­haus­halten mit einem SMGW auszu­rüsten sind.

Klärung von Rollout-Zustän­dig­keiten

Ein zentraler poli­tischer Streit­punkt im GNDEW ist die Kompe­tenz­ver­tei­lung zwischen dem BMWK und dem Bundes­minis­terium des Inneren (BMI). Teil der BMWK-Entwurfs­ver­sion vom 29.11.2022 war noch eine Vorschrift, dass „die Rechts- und Fach­auf­sicht über das Bundesamt für Sicher­heit in der Infor­mati­ons­technik für alle Aufgaben nach diesem und im Zusam­men­hang mit diesem Gesetz .. dem Bundes­minis­terium für Wirt­schaft und Klima­schutz [obliegt]“ (§ 78). In der GNDEW-Fassung vom 07.12.2022, die am 09.12.2022 in die Anhö­rung der Inter­essen­ver­bände mit einer fünf­tägigen (!) Frist zur Stel­lung­nahme gegeben wurde, war diese Kompe­tenz­zuord­nung nicht mehr enthalten. Auch in der GNDEW-Version, die von der Bundes­regie­rung am 11.01.2023 verab­schiedet wurde, ist die Vorgabe nicht zu fin­den. Dies ist unver­ständ­lich, da eine zentrale Koor­dina­tion des Roll­outs bei Ausklam­merung von Themen der Cyber-Sicher­heit durch das BMWK zeit­liche und mate­rielle Vorteile hat. Zudem muss das BMWK auch weitere Themen wie die Eich­rechts­anpas­sung oder die gesetz­liche Veran­kerung des SMGW-Ein­sat­zes in anderen Gesetzen voran­treiben.

Proble­matisch wäre jedoch eine Verant­wor­tungs­zen­tra­lisie­rung im Zusam­men­hang mit Sicher­heits­fragen, deren unab­hän­gige Beant­wor­tung gerade Kern­auf­gabe des BSI im BMI ist. Auch die Bundes­netz­agentur erhält bei Rollout-Fragen vom BMWK keine detail­lierten fach­lichen Weisungen. Es wird also eine wich­tige Aufgabe des BMWK sein, den gesetz­lichen Rahmen voran­zubringen sowie gemeinsam mit dem BSI und der Bundes­netz­agentur Kompro­misse auf tech­nischer und prozes­sualer Ebene zur Beschleu­nigung des Roll­outs zu fin­den. Der Gesetz­geber sollte deshalb das GNDEW so anlegen, dass das BMWK den SMGW-Ausbau straff koor­diniert, dabei das BSI und die Bundes­netz­agentur einbindet sowie Stan­dar­disie­rungs­part­ner­schaften fördert.

GNDEW als deut­scher Prototyp für die EU

Im inter­natio­nalen Vergleich liegt Deutsch­land bei der Zahl der Smart Meter pro 100 Privat­haus­halte gegen­über fast allen EU-Mitglieds­staaten aktuell weit zurück. Die in den Ländern der EU bislang verbauten „einfa­chen“ Smart Meter sind aber zur Schaf­fung einer gegen infor­mati­ons­tech­nische Angriffe gut geschützten Platt­form zur Echt­zeit­steue­rung dezen­traler erneu­erbaren Ener­gie­quellen und Ener­gie­ver­brau­cher nicht geeignet. Das GNDEW zielt deshalb kluger­weise abwei­chend vom Vorgehen in anderen euro­päi­schen Ländern nicht nur auf eine einfache digi­tale Zähler­aus­lesung, sondern zusätz­lich auf den Aufbau einer cyber­sicheren intel­ligenten Lösung zur Steue­rung von nach­hal­tigen Ener­gie­sys­temen.

Damit bietet das Gesetz die Chance, in Deutsch­land rasch eine EU-weit voraus­eilende Archi­tektur für intel­ligente Ener­gie­netze durch­zusetzen und über diesen Prototyp für die Schaf­fung eines EU-Weiten Marktes für SMGW-Technik zumin­dest für Strom sowie Wärme zu werben, ohne als „Besser­wisser“ verdammt zu werden. Diese Archi­tektur zeichnet sich durch einen sehr guten Schutz gegen Cyber­angriffe aus. Sie kann als ein Ansatz gesehen werden, dessen Notwen­dig­keit durch vermut­lich von Russ­land und China initi­ierte Hacker­angriffe auf Infra­struk­turen in den USA und West­europa in jüngster Zeit erneut sehr deut­lich wurde. Der deut­sche Ansatz steht zudem mit verschie­denen Initia­tiven der Euro­päi­schen Kommis­sion im Einklang. Hierzu gehören der Entwurf eines „Cyber Resi­lience Act“vom 15.09.2022 und der EU-Akti­ons­plan zur Digi­tali­sie­rung des Ener­gie­sys­tems vom 18.10.2022. Die Trag­fähig­keit des Archi­tek­tur­modells lässt sich aber signi­fikant noch durch Umset­zung der zuvor skiz­zierten sechs Anpas­sungen stei­gern.

Zur Person:

Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott leitet den Lehr­stuhl für Unter­neh­mens- und Tech­nolo­gie­pla­nung an der Mercator School of Manage­ment Duis­burg der Univer­sität Duis­burg-Essen.