Genesenen-Zertifikate in der Apotheke

Die Corona-Infek­tions­zahlen steigen in Deutsch­land gerade wieder. In vielen Berei­chen des öffent­lichen Lebens werden wieder Impf- bzw. Gene­senen-Nach­weise oder Schnell­tests benö­tigt. Nach­teil für Gene­sene war bisher, dass die Apotheken keine entspre­chenden Zerti­fikate ausstellen konnten. Nach einer Empfeh­lung der Stän­digen Impf­kom­mis­sion (STIKO) sind Impfungen von Gene­senen erst nach Ablauf von sechs Monaten möglich.

Von einer Corona-Erkran­kung mussten Gene­sene daher bislang einen entspre­chenden Nach­weis auf Papier mitführen. Ab sofort besteht die Möglich­keit, die Unter­lagen - wie einen Impf­nach­weis - zu digi­tali­sieren. Ein entspre­chendes Angebot gibt es jetzt in vielen Apotheken in ganz Deutsch­land, wie die Bundes­ver­eini­gung Deut­scher Apothe­ken­ver­bände (ABDA) mitteilte.

Wie bei der Ausstel­lung des digi­talen Impf­nach­weises müssen die Kunden Unter­lagen mitbringen, die die Gene­sung nach­weisen. Anstelle des Impf­passes wird ein posi­tiver PCR-Test (mittels ärzt­licher oder behörd­licher Beschei­nigung) benö­tigt, der maximal 180 Tage alt ist. Außerdem muss ein Perso­nal­aus­weis (oder ein anderes gültiges Ausweis­doku­ment mit Licht­bild) mitge­bracht werden.

Zugang zu Zerti­fikats­server des Robert Koch Insti­tuts

Das digi­tale COVID-19-Gene­senen­zer­tifikat gemäß Para­graph 22 Absatz 6 IfSG ist nach den digi­talen Impf­zer­tifi­katen für Geimpfte und Gene­sene ein weiteres digi­tales Produkt, das die deut­schen Apotheken inner­halb kürzester Zeit für viele Menschen ausstellen können. Der Deut­sche Apothe­ker­ver­band (DAV) bietet dazu allen Apotheken mittels eines Verbän­depor­tals einen sicheren Zugang über die Tele­matik-Infra­struktur (TI) auf den Zerti­fikats­server des ausstel­lenden Robert-Koch-Insti­tuts.

"Die Apotheken haben schon mehr als 35 Millionen Impf­zer­tifi­kate für Geimpfte und Gene­sene ausge­stellt. Damit haben wir vielen Menschen einen unbe­schwerten Sommer­urlaub ermög­licht, die ihren gelben Impf­pass nicht immer dabei haben wollen oder können", sagt DAV-Vorsit­zender Thomas Dittrich. Nun kann auch ein Gene­senen­zer­tifikat ausge­stellt werden, wofür jetzt die tech­nischen Voraus­set­zungen geschaffen wurden.

Für Pati­enten ist das Angebot kosten­frei. Die Apotheke erhält vom Bundesamt für Soziale Siche­rung - wie bei den anderen Zerti­fikaten - eine Vergü­tung von 5,04 Euro plus Mehr­wert­steuer. Eine Apotheke in der Nähe, die Gene­senen-Zerti­fikate ausstellt, kann über die Webseite mein-apothekenmanager.de gefunden werden. Die QR-Codes lassen sich dann mit den Smart­phone-Apps nutzen, die auch Impf- und Test­nach­weise spei­chern können.

