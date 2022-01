Gemeinsame Buchungs-App für öffentlichen Verkehr startet

Bahn­ticket in der Bahn-App, ÖPNV-Ticket wieder in einer anderen App: Dank einer App mit bundes­weiter Ticket-Buchungs­mög­lich­keit soll damit bald Schluss sein. Doch dabei müssen alle Verkehrs­ver­bünde mitma­chen.

Ersetzt eine bundesweite App bald lokale ÖPNV-Apps wie hier die RMV-App?

Bild: picture alliance/dpa, Bearbeitung: teltarif.de Vom ICE-Fahr­schein über das Busti­cket bis zum Leih­fahrrad sollen Fahr­gäste künftig alles in einer App planen, buchen und abrechnen können. Die Anwen­dung Mobi­lity Inside werde von März an in den App-Stores verfügbar sein, wie Geschäfts­führer Jörg Puzicha heute ankün­digte.

Zunächst betei­ligen sich an dem Projekt demnach neben dem Fern­ver­kehr der Deut­schen Bahn mehrere Verkehrs­ver­bünde, vor allem im Westen und Süden Deutsch­lands.

40 Prozent der Bevöl­kerung erreicht

Ersetzt eine bundesweite App bald lokale ÖPNV-Apps wie hier die RMV-App?

Bild: picture alliance/dpa, Bearbeitung: teltarif.de Insge­samt könnten so 40 Prozent der Bevöl­kerung erreicht werden, erklärte Puzicha bei einer Tagung des Verbands Deut­scher Verkehrs­unter­nehmen. Verhand­lungen mit weiteren großen Verbünden liefen.

Um die Klima­schutz­ziele zu errei­chen, müsse der öffent­liche Verkehr schneller digi­tale Anwen­dungen nutzen - nicht nur beim Vertrieb, sondern auch bei Planung und Betrieb, mahnte Verbands­prä­sident Ingo Wort­mann. Die Unter­nehmen müssten dabei souverän über ihre Daten entscheiden können. Mit der gemein­samen App will die Branche auch verhin­dern, dass, wie etwa in der Hotel­branche, eines Tages private Digi­tal­platt­formen ihr Geschäft bestimmen. "Koope­ration gerne, aber möglichst so, dass wir auch selbst gestalten können", beschrieb Puzicha das Ziel.

Der Einsatz von 5G-Technik im Zugver­kehr nimmt Fahrt auf. Im Auftrag der TU Chem­nitz stat­tete Voda­fone ein Test­feld im Erzge­birge mit 5G aus. Damit soll die Reise in die Zukunft beginnen: Das 5G-Netz soll Züge fern­steuern.