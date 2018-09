Gelbe-Seiten-App: Update bringt direkten Taxi-Ruf

Wer erinnert sich nicht an die Zeiten, in denen man noch die Gelben Seiten nach Hause geliefert bekommen hat? Oder in die nächste Postfiliale gelaufen ist, um sich sein Exemplar zu sichern. Schließlich ist das Internet nicht von Anfang an in jedem Haushalt vorhanden gewesen und der dicke gelbe Wälzer war für viele der einzige Weg, um an gewünschte Informationen zu Unternehmen in seiner Nähe zu kommen. Im digitalen Zeitalter muss der Nutzer natürlich nicht mehr im schweren Branchenbuch blättern, schließlich gibt es hilfreiche Apps. So auch im Fall der Gelben Seiten. Für eine bessere Usability hat diese nun ein umfangreiches Update erhalten.

Taxi in mehr als 750 Städten bestellen

Das neue Interface in der Gebe-Seiten-App. Mehr Benutzerfreundlichkeit sollen unter anderem passgenaue Suchergebnisse liefern. Elf übergeordnete Themengebiete wie zum Beispiel Essen & Trinken, Auto & Zweirad oder aber Gesundheit & Wellness sollen den Nutzer innerhalb kürzester Zeit zu seinem gewünschten Ergebnis bringen. Und all das mit Anzeigen "In der Nähe". Außerdem wurde die App in Sachen Optik überarbeitet und soll dem User nun intuitive Navigation und optimalen Überblick liefern.

Doch nicht nur die "In der Nähe"-Suche wurde überarbeitet. Völlig neu hinzukommt der Taxi-Ruf. In Zusammenarbeit mit Taxi.de kann man jetzt direkt über die App einen fahrbaren Untersatz bestellen und bekommt obendrein sogar die geschätzte Ankunftszeit des Fahrzeuges angezeigt. Verfügbar ist die Option in mehr als 750 Städten in Deutschland.

In einer anderen Meldung berichten wir, womit die Gelben Seiten zuletzt versuchten, die Nutzer von sich zu überzeugen.