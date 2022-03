o2 startet Hotline für Gehörlose

o2 bietet gehör­losen Kunden den Anruf über den Dolmet­scher-Service Tess an. Unter einer spezi­ellen Rufnummer werden lange Warte­zeiten und Menüs umgangen.

o2-Telefónica hat eine Hotline mit eigener Rufnummer für gehör­lose und hörge­schä­digte Menschen einge­richtet. Darüber können Kunden den in dieser Commu­nity bereits bekannten Telefon-Dolmet­scher-Dienst für Gebär­den­sprache, Tess, nutzen und darüber mit dem o2-Kunden­ser­vice kommu­nizieren.

Für das Tele­fonieren über den Gebär­den­sprache-Dolmet­scher­dienst "TeSign" benö­tigt die gehör­lose Person einen PC mit Webcam und eine schnelle Inter­net­ver­bin­dung sowie die MMX Soft­ware oder ein Smart­phone/Tablet mit der Tess-App für Android- und iOS-Betriebs­sys­teme.

Wie funk­tio­niert der Anruf?

Über den Gehörlosen-Dolmetscher-Service Tess bietet o2 eine spezielle Hotline an

Foto: Telefónica Deutschland / o2 Der Anruf läuft dann wie folgt ab: Ein Tess-Dolmet­scher ruft im Auftrag des gehör­losen Kunden bei der spezi­ellen o2-Hotline an und über­setzt simultan das Gespräch zwischen gehör­losem Kunden und dem o2- Mitar­beiter.

Dadurch können Anliegen zu o2-Mobil­funk­ver­trägen mit Lauf­zeit, zu Handys, Internet oder Fest­netz geklärt werden.

Schnel­lerer Kontakt und Klärung

Dieses Angebot ermög­liche den Betrof­fenen einen schnellen Kontakt zum o2 Service, da der sonst übliche Verbin­dungsweg über das o2-Voice-Portal ("Drücken Sie die 1 oder 2, geben Sie Ihre Nummer ein, wollen Sie das Gespräch aufzeichnen? etc.") entfalle, betont man bei o2.

Das spare Zeit und damit auch Gebühren für den Über­set­zungs­ser­vice, weil die Kunden weniger Zeit benö­tigen. Anrufe von Tess werden von o2 direkt erkannt und mit deut­lich verkürzter Ansage und ohne Warte­zeit direkt durch­gestellt.

Der Weg, der für Kunden am besten ist

„Unsere Kunden sollen uns über den Weg kontak­tieren können, der für sie der beste oder ange­nehmste ist", betont Ulf Michaelis, Chef vom Verkauf und Kunden­ser­vice bei o2. Seinem Unter­nehmen sei es wichtig, auf unter­schied­liche Perso­nen­gruppen zuge­schnit­tene Ange­bote zu machen.

Menschen, deren "Mutter­sprache" die Gebär­den­sprache ist, ist es im Alltag nicht immer einfach, ihre Anliegen digital über eine App oder eine Website zu lösen. Deshalb habe o2 nicht nur die Hotline einge­richtet, sondern auch ein spezi­elles Exper­ten­team für diesen Dienst geschult und sensi­bili­siert.

Eigene Hotline-Rufnummer

Für diesen Service stellt o2 eine spezi­elle Hotline unter der Rufnummer 089 66 66 300 74 zur Verfü­gung. Diese Rufnummer kann nur über den Dienst Tess genutzt werden. Tess berechnet dem Nutzer keine monat­liche Grund­gebühr, dafür aber einen Minu­ten­preis von 14 Cent pro Minute für die Dienste "TeSign" oder "TeScript".

Wer ist Tess?

Die Tess-Relay-Dienste wurden im Rahmen eines Gemein­schafts­pro­jektes der Deut­schen Gesell­schaft der Hörge­schä­digten - Selbst­hilfe und Fach­ver­bände e.V. und der Deut­schen Telekom aufge­baut und sind seit dem 1. Januar 2009 im Regel­betrieb verfügbar.

Wenn ein Hörender einen Gehör­losen anrufen möchte, stehen ihm verschie­dene Rufnum­mern für TeScript oder TeSign unter einer 01805-Vorwahl zur Verfü­gung. Die Mehr­kosten gegen­über "normalen" Tele­fonaten werden zur Finan­zie­rung der speziell geschulten Dolmet­scher verwendet.

Am zweit­größten Telekom-Standort in Darm­stadt verlän­gert die Telekom tausende Büro-Arbeits­plätze nicht. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.