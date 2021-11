Schadsoftware: Gefälschte FRITZ!Box-Mails sind gefährlich

Gefälschte Anrufbeantworter-Mails sind nicht vom eigenen Router

Bild: AVM Wer an seinem FRITZ!Box-Router ein Telefon samt Anruf­beant­worter-Funk­tion und auto­mati­scher E-Mail-Benach­rich­tigung nutzt, sollte beim Umgang damit wachsam sein.

Denn aktuell versenden Angreifer gefälschte FRITZ!Box-Benach­rich­tigungen mit Schad­soft­ware im Anhang, warnt der FRITZ!Box-Hersteller AVM.

So prüft man die Echt­heit der E-Mail

Bild: AVM Alle, die den Anruf­beant­worter-Benach­rich­tigungs­dienst ("FRITZ!Box-Push-Service-E-Mail") gar nicht nutzen, ihn also in den Router-Einstel­lungen nie akti­viert haben, müssen nichts weiter tun - außer die E-Mail unbe­sehen zu löschen. Keines­falls sollten sie aus Neugierde Links ankli­cken oder Anhänge öffnen. Bei dem Anhang handelt es sich nämlich um Schad­soft­ware.

Wer den Benach­rich­tigungs­dienst dagegen nutzt, dem empfiehlt AVM folgende Schritte, um zu prüfen, ob die Mail echt oder gefälscht ist:

Zuerst gilt es abzu­glei­chen, ob die Absender-E-Mail-Adresse auch wirk­lich die Adresse ist, die man beim Akti­vieren des Dienstes in den FRITZ!Box-Einstel­lungen unter "System/Push Service" einge­richtet hat. Außerdem sollte die in der Mail-Benach­rich­tigung erwähnte Rufnummer auch einer der Tele­fon­num­mern entspre­chen, die man in der FRITZ!Box einge­richtet hat. Nicht zuletzt sollte der Anhang die Datei-Endung ".wav" tragen, also klar als eine Audio­datei zu iden­tifi­zieren sein.

