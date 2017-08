Gear Fit2 Pro ist wasserdicht bis 5 Meter

Nicht nur das Galaxy Note 8 von Samsung könnte am 23. August in New York City seine Premiere feiern, sondern auch ein neuer Fitness-Tracker. Mit der Gear Fit2 haben die Südkoreaner bereits einen durchaus beliebten Vertreter dieser Gattung im Portfolio, doch die nun erstmals aufgetauchte Pro-Variante ist deutlich attraktiver für Sportler.

Die Kollegen von VentureBeat haben nicht nur erstes Bild­material der Gear Fit2 Pro zugespielt bekommen, sondern auch die zugehörigen Eckdaten. Vor allem Schwimm­begeisterte dürften bei dem neuen Fitness-Tracker aufhorchen.

Tracker für Schwimmer

Spotify mit Offline-Modus sorgt für musikalische Unterstützung Laut den Informationen wird die Samsung Gear Fit2 Pro ein Gehäuse haben, dass ganz offiziell bis zu 5 atm (5 Bar Wasserdruck) wasserdicht sein wird. Das bedeutet, dass der Fitness-Tracker problemlos dauerhaft in Wasser getaucht werden kann, was sich beim Schwimmen ja nicht vermeiden lässt. Damit würde Samsung seine Tizen-Plattform weiter verstärken und die Plattform an sich attraktiver machen. Zumal der Tracker den Gerüchten zufolge sogar Schwimm­bewegungen erkennt.

Neben diesem wichtigen Punkt wird auch GPS wieder mit dabei sein, was für Sportler und deren Trainings­einheiten einen wichtigen Punkt darstellt. Die gesammelten Daten werden nicht nur mit der eigenen Fitness-App S Health synchronisiert, sondern auch mit der Speedo-On-Plattform des japanischen Sportartikelherstellers Speedo.

Samsung geht sogar soweit, dass die Gear Fit2 Pro die Offline-Wiedergabe von Spotify-Playlisten unterstützt. Ob damit ein größerer interner Speicher als 4 GB einher geht, bleibt abzuwarten. Zum Hören der Musik wird dennoch ein Bluetooth-fähiger Kopfhörer benötigt.

Verbesserungen im Detail

Ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur einfachen Gear Fit2 - ohne Pro-Zusatz - ist der Verschluss. War es bei der Gear Fit2 noch ein einfacher Druck­verschluss, besitzt die Gear Fit2 Pro einen Uhren­verschluss. Damit dürften Sportler deutlich zufriedener sein, wenn es während des Trainings mal etwas ruppiger zugeht.



Mit 5 ATM Tauchtiefe ist die Gear Fit2 Pro auch für Schwimmer interessant

Außerdem wird Samsung den mit der Gear S3 Classic Frontier begonnenen Weg weiter fortführen und die Tizen-Kompatibilität zu iOS weiter ausbauen. Die Gear Fit2 Pro wird dem Material von VentureBeat zufolge sowohl mit Android-Smartphones als auch dem iPhone nutzbar sein.

Das Einzige was neben den ersten Eckdaten und dem Design noch fehlt, sind der Preis und ab wann das Gadget im Handel verfügbar sein soll. Die Vorstellung selbst wird am 30. August anlässlich der IFA 2017 erwartet und nicht zusammen mit dem Galaxy Note 8 in New York City.

Die gesammelten Daten sind nicht nur für Nutzer von Interesse. Auch Ärzte und das Gesundheitswesen an sich könnten davon profitieren.