SOS-Box: Garmins Satelliten-Messenger für den Notfall

Notfall­nach­richten bei fehlendem Mobil­funk­netz über Satellit absetzen. Das kann Garmins neuer Inreach-Messenger. Es handelt sich um eine kleine, stoß- und wasser­feste Box (3,1 mal 2,5 Zenti­meter), deren Akku bis zu einem Monat durch­halten soll.

Messenger mit SOS-Knopf

Herz­stück des Messen­gers ist der vom Smart­phone unab­hän­gige SOS-Knopf, der einen Notruf über das Iridium-Satel­liten­netz auslöst, der dann mit der eigenen Posi­tion bei Garmins 24-Stunden-Notruf­zen­trale (IERCC) eingeht. Voraus­set­zung: Ein aktives Satel­litenabo, das Garmin zu Preisen ab 15 Euro monat­lich bei einem Jahresabo anbietet. Garmin inReach-Messenger

Bild: Garmin Deutschland GmbH Ist der Messenger per Blue­tooth mit einem Smart­phone gekop­pelt, auf dem die Garmin-App läuft, können darüber auch Text­nach­richten verschickt werden - entweder übers Mobil­funk­modul des Tele­fons oder über das Sat-Modul der Box. Diese hat auch ein kleines Display, das die Nach­richten oder auch die Wetter­vor­her­sage anzeigen kann. Der ab sofort erhält­liche Inreach-Messenger kostet 300 Euro.

