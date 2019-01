Sinnvoll oder Unsinn: Aktuelle Gaming-Handys im Vergleich

Mobile-Gaming zieht mitt­ler­weile ein breites Publikum an, was zahl­reiche Hersteller dazu bewegt, auf dieses Einsatz­ge­biet hin opti­mierte Smart­phones auf den Markt zu bringen. Unter anderem wird Wert auf den Bild­schirm und die Steue­rung gelegt. Doch inwie­fern unter­scheiden sich solche Modelle von gängigen Handys und recht­fer­tigen die Zusatz-Features einen etwaigen Preis­auf­schlag? In diesem Artikel stellen wir die wich­tigsten Spiele-Smart­phones vor, verglei­chen sie mit einem ähnli­chen regu­lären Exem­plar und erör­tern, ob sie für passio­nierte Zocker tatsäch­lich unent­behr­lich sind.

