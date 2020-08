Zocken 50plus: Viele spielen täglich Computerspiele

Zocken ist nur was für Jüngere? Ganz und gar nicht: Ältere Menschen sind teils noch aktiver an Konsole, Tablet oder PC. Das könnte bei einigen mit einer wieder­ent­deckten Leiden­schaft zu tun haben.

Bild: picture alliance/Arne Immanuel Bänsch/dpa Compu­ter­spielen ist kein Junge-Leute-Phänomen. Unter den tägli­chen Spie­lern ist der Anteil der Älteren sogar höher. Rund jeder oder jede Vierte (23 Prozent) der 50- bis 69-Jährigen gab in einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Kauf­män­ni­schen Kran­ken­kasse KKH an, fast jeden Tag Compu­ter­spiele zu spielen. Unter den 16- bis 29-Jährigen war es etwa jeder Siebte (15 Prozent).

Einen Grund für die Spiel­lust der Genera­tion 50plus sieht die KKH in einer wieder entdeckten Leiden­schaft - schließ­lich haben viele in den 80er Jahren Spiele­klas­siker auf Commo­dore, Atari und Co. gezockt.

Leich­terer Zugang für Ältere

Bild: picture alliance/Arne Immanuel Bänsch/dpa Auch der Bran­chen­ver­band Game sieht einen Grund für den Zuwachs in diesem Alters­be­reich darin, dass die Gaming-Pioniere mit dem Medium älter geworden seien. Viele Ältere würden aber auch dadurch abge­holt, dass es Spiele­klas­siker wie Skat oder Sudoku als App gibt und man sie so etwa auf einem Tablet spielen kann.

Der Zugang zu Compu­ter­spielen sei leichter geworden, so der Bran­chen­ver­band. Nach dessen Schät­zungen spielen rund neun Millionen Über-50-Jährige in Deutsch­land Compu­ter­spiele.

Viele spielen in der Corona-Pandemie mehr

In der Corona-Pandemie hat sich das Spiel­ver­halten vieler Menschen geän­dert: Gut ein Viertel (27 Prozent) derje­nigen, die fast täglich daddeln, gaben in der Forsa-Umfrage an, mehr als vorher zu spielen. Das muss nach Einschät­zung der KKH erstmal nicht kritisch sein: So könne man bei bestimmten Spielen in Kontakt mit anderen Menschen bleiben und trotz Abstand gemeinsam etwas erleben.

Wer aller­dings jeden Tag und dann noch mehrere Stunden am Stück spiele, riskiere eine Sucht und damit seine Gesund­heit, stellen die Experten der Kran­ken­kasse klar. Der Rat: Wer vom Spielen nicht mehr loskomme, sollte sich Hilfe suchen - etwa bei einer Sucht­be­ra­tungs­stelle oder in einer Selbst­hil­fe­gruppe.

