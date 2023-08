Gamescom 2023: Das erwartet Sie auf der Videospielmesse

Vom 23. bis 27. August findet die Gamescom 2023 in Köln statt. Wir haben Infor­mationen über Tickets, Öffnungs­zeiten, Aussteller, High­lights und Live­streams für Sie.

In diesem Jahr hat die Gamescom vom 23. bis 27. August ihre Pforten für Spiele-Fans geöffnet. Die in Köln statt­fin­dende Veran­stal­tung darf sich in puncto Ausstel­lungs­fläche und Besu­cher­anzahl als die welt­weit größte Computer- und Video­spiel­messe rühmen.

Öffnungs­zeiten und Tickets

Eine vorge­schal­tete Entwick­ler­kon­ferenz hatte bereits am 21. und 22. August statt­gefunden, offi­ziell wurde die Messe am Abend des 22.08. mit einer Opening Night einge­läutet. Während der 23. August den Medi­enver­tre­tern und Handels­besu­chern vorbe­halten war, dürfen jetzt alle anderen Messe­besu­cher die Enter­tain­ment- und Commu­nity-Areas noch bis Sonntag fluten. Einlass ist am Donnerstag und Freitag ab 10:00 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits ab 9:00 Uhr. Schluss mit lustig ist jeden Tag ab 20:00 Uhr. Gamescom: Stand Hovoverse, Entertainment Area, Halle 6

Foto: Koelnmesse / gamescom / © Koelnmesse GmbH, Harald Fleissner Für das Tages­ticket (falls noch nicht ausver­kauft) verlangt der Veran­stalter 27 Euro, eine ermä­ßigte Vari­ante für 19,50 Euro kommt Sozi­aldienst­leis­tenden, Rent­nern sowie Senioren (ab 65), Schwer­behin­derten, Schü­lern und Studenten zugute. Fami­lien (bis zu 5 Personen) können für 60 Euro pro Tag über die Messe bummeln. Mit einem vergüns­tigten Abend­ticket kommen Sie ab 16 Uhr schon für 9 Euro auf das Gelände. Zum Arti­kel­zeit­punkt waren alle Tages­tickets für den Samstag und die Abend­tickets für Freitag und Sonn­abend bereits ausver­kauft.

Aussteller auf der Gamescom 2023

Nach einer vier­jäh­rigen Pause ist auch Nintendo wieder mit von der Partie. Das sind die Aussteller, die Sie in diesem Jahr auf dem Gelände vorfinden:

Aero­soft

Amazon Games

Astragon Enter­tain­ment / Team17

BandaiNamco Enter­tain­ment

Bethesda Soft­works

Bliz­zard Enter­tain­ment

CI Games

Devolver Digital

Focus Enter­tain­ment

Fron­tier Deve­lop­ments

Game Science

Giants Soft­ware

Grin­ding Gear Games

HoYoverse

Konami Digital Enter­tain­ment

LEGO

Level Infi­nite / Tencent

Micro­soft / Xbox

NetEaseGames

Niantic

Nintendo

Pearl Abyss

Plaion

Raw Fury

SEGA

Soedesco

Toplitz Produc­tions

Ubisoft

Warner Bros.

Spiele zum Auspro­bieren

Zu den Spielen, die Sie auf der Gamescom zocken können, gehören unter anderem "Path of Exile 2" (Grin­ding Gear Games), "Armored Core 6: Fires of Rubicon" (BandaiNamco), "Stalker 2" (GSC Game World - Stand von Micro­soft), "Assassin's Creed: Code­name Jade" (Ubisoft) und "Cyber­punk 2077: Phantom Liberty" (CD Projekt RED - Stand von Micro­soft). Weitere Games finden Sie auf der offi­ziellen Gamescom-Website.

Gamescom per Live­stream verfolgen

Wer die rund zwei­stün­dige Opening Night am Dienstag verpasst hat, auf welcher der kana­dische Video­spiel­jour­nalist und Mode­rator Host Geoff Keighley die Gäste begrüßte, Spiele-Trailer zeigte und Ankün­digungen machte, kann sich diese im Nach­hinein in einer Aufzeich­nung ansehen.

Auch zu anderen Attrak­tionen und zu Themen wie beispiels­weise Cosplay, Familie und Freunde, Retro oder E-Sport gibt es diverse Live­streams. Die Streams können nach Platt­formen, Genres oder Sprache ausge­wählt werden.

Gamescom Congress & Award

Ein High­light der Veran­stal­tung ist der am Donnerstag statt­fin­dende Gamescom Congress, der die Poten­ziale von Games im Hinblick auf wirt­schaft­lichen, tech­nolo­gischen und gesell­schaft­lichen Fort­schritt beleuchtet. Im letzten Jahr hatten 800 Gäste vor Ort in Köln und 140.000 User im Live­stream an dem Event teil­genommen.

Beim Gamescom Award werden die Leis­tungen der Spie­leent­wick­lerinnen und -entwickler in Bezug auf Hand­werk, Krea­tivität und Inno­vation gewür­digt und die besten Games des Jahres ausge­zeichnet. Auch Nutzer können online für ihr liebstes Spiel aus 14 Kate­gorien abstimmen.

Gamescom City Festival mit Live-Acts und Karaoke-Show

Ein Gamescom City Festival, das am Samstag und Sonntag in der Kölner Innen­stadt statt­findet, rundet das umfang­reiche Programm der Messe ab. Hier erwarten Sie musi­kali­sche Nach­wuchs­künstler aus dem Pop- und erst­mals auch Klas­sik­bereich, eine von ARTE orga­nisierte Mitmach-Karaoke, eine TOGGO-Tour sowie weitere Acts aus der Musik-, Kaba­rett- und Lite­ratur­szene.

Technik-Begeis­terte können sich bereits auf die nächste Messe, die IFA 2023, freuen, die vom 1. bis 5. September in Berlin statt­finden wird. Was Sie dort erwartet, erfahren Sie in einem weiteren Artikel.