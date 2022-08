Gamescom 2022: Unsere Eindrücke von der Spielemesse

Die Gamescom 2022 in Köln ist in vollem Gange. Wir haben uns auf der Spie­lemesse umge­schaut. Unsere Eindrücke in Bildern.

Die Gamescom 2022 hat ihre Tore geöffnet. In diesem Jahr findet die Spie­lemesse auch wieder als Präsenz­ver­anstal­tung statt. Heute am Fach­besu­cher- und Medi­entag haben wir uns auf der Messe in Köln umge­sehen und sind durch zahl­reiche Hallen gewan­dert. Große Aussteller wie Sony mit der Spie­lekon­sole PlayStation sind in diesem Jahr nicht dabei. Dem Event-Charakter der Gamescom schadet das jedoch in keiner Weise.

Andere Aussteller zeigen auf ihren Messe­ständen, was sie im Reper­toire haben. Unsere Eindrücke von der Gamescom lesen Sie in der nach­fol­genden Bilder­strecke.

Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.

Eingang Süd

Vom Bahnhof Köln-Messe-Deutz aus haben wir das Messe­gelände über den Eingang Süd betreten. Das Erscheinen der Besu­cher ist am heutigen Fach­besu­cher- und Medi­entag zahl­reich.

Das Messe­gelände ist groß, ebenso die Hallen, die bereits gegen 10 Uhr mit zahl­rei­chen Besu­chern gefüllt waren.