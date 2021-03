gamescom 2021: Spielemesse als "Hybrid-Event" geplant

Die gamescom wird 2021 auch Veranstaltungen vor Ort organisieren

Bild: gamescom via Instagram Aufgrund der Auswir­kungen der Pandemie wurden im vergan­genen Jahr zahl­reiche Veran­stal­tungen und Messen abge­sagt, darüber brau­chen wir nicht mehr zu spre­chen. Einige Veran­stalter sprangen auf den Zug der Neukon­zep­tionen auf. Die Spie­lemesse gamescom, die in der Regel jähr­lich in Köln statt­findet, öffnete 2020 als voll­ständig digi­tales Event ihre Pforten.

An der Möglich­keit soll auch in diesem Jahr weiter fest­gehalten werden. Aller­dings wird es auch Veran­stal­tungen vor Ort geben, womit die gamescom 2021 als hybrides Event beworben wird.

Digital und zum Anfassen - der Mix soll es machen

Die gamescom wird 2021 auch Veranstaltungen vor Ort organisieren

Bild: gamescom via Instagram Wenn viele an gamescom denken, dann denken sie daran, neue Spiele auspro­bieren zu können. Das soll in diesem Jahr wieder möglich werden. Die gamescom plant daher eine "enter­tain­ment area" für Fans, die genau das wollen. Damit das auch mit der aktu­ellen Situa­tion korre­spon­diert, wird der Gaming-Bereich nur für eine verrin­gerte Zahl von Besu­che­rinnen und Besu­chern zugäng­lich gemacht. Ein digi­tales Warte­schlan­gen­manage­ment soll dabei helfen.

Felix Falk ist Geschäfts­führer des "game - Verband der deut­schen Games-Branche e.V." und Mitver­anstalter der gamescom. Er sagt zum Hybrid-Konzept: "Mit der gamescom wollen wir im Spät­sommer für die Gaming-Fans endlich auch wieder ein Event vor Ort möglich machen. Dabei legen wir in diesem Jahr einen Fokus auf die Super-Fans und auf das Auspro­bieren der neusten Spiele vor Ort. Gleich­zeitig wird die gamescom 2021 durch das weiter­ent­wickelte digi­tale Angebot erneut Millionen Menschen welt­weit errei­chen. Die Ergeb­nisse der Commu­nity-Umfragen bestä­tigen dieses Konzept, das wir in enger Abstim­mung mit vielen der wich­tigsten Aussteller entwi­ckelt haben. Keine Frage, die Planungen werden für alle Betei­ligten in dieser beson­deren Situa­tion sehr viel anspruchs­voller als sonst. Aber die Begeis­terung der Gaming-Commu­nity ist diese Anstren­gungen allemal wert!"

Event-Monat: August

Zum Stand jetzt ist das Event für den 25. August bis zum 29. August geplant. Ticket­ver­käufe, aller­dings mit entspre­chend redu­ziertem Kontin­gent, sollen im Mai beginnen. Der Veran­stalter gibt zu bedenken, dass eine Umset­zung mit Events vor Ort aufgrund der aktu­ellen Lage nicht garan­tiert werden kann. Dazu heißt es: "Sollte die pande­mische Entwick­lung eine Umset­zung vor Ort unmög­lich machen, so wird die gamescom erneut rein digital statt­finden."

