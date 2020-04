Spielemesse Gamescom soll "zumindest digital stattfinden"

Die dies­jährige Spie­lemesse Gamescom in Köln steht wie viele andere Veran­stal­tungen auf der Kippe - zumin­dest vor Ort. Laut Bran­chen­verband "Game" soll die Messe zumin­dest digital statt­finden.

Ange­sichts der Coro­navirus-Pandemie steht der Video- und Compu­terspiel­messe Gamescom in Köln eine harte Entschei­dung bevor. Die Koeln­messe und der Bran­chen­verband Game teilten mit, eine Verschie­bung schließe man aus.

In welcher Form das publi­kums­starke Event über die Bühne gehen kann, ist aber noch offen. Eine Option ist eine Fokus­sierung auf die digi­talen Formate der Messe. "Mitte Mai soll ange­sichts der dann erfolgten Entwick­lungen der Corona-Pandemie gemeinsam mit den zustän­digen staat­lichen Stellen eine Bewer­tung erfolgen, in welcher Form die Gamescom auch vor Ort in Köln statt­finden kann", teilte die Koeln­messe mit.

Game: Messe soll zumin­dest digital statt­finden

Ob die Spielemesse "Gamescom" in diesem Jahr live stattfinden finden, ist noch nicht klar Game-Geschäfts­führer Felix Falk erklärte: "Ange­sichts der Corona-Krise bauen wir jetzt alle digi­talen Formate mit Hoch­druck weiter aus, damit die Gamescom 2020 in jedem Fall zumin­dest digital statt­finden kann."

Sollte die Messe "nach behörd­licher Entschei­dung nicht vor Ort in Köln statt­finden können", würden bereits bezahlte Tickets und auch Zahlungen von Ausstel­lern rück­erstattet, so die Veran­stalter.

Die Gamescom gilt als welt­weit größtes Event für Computer- und Video­spiele mit Hundert­tausenden Besu­chern. In diesem Jahr soll sie vom 25. bis 29. August statt­finden.

Wer sich für Spie­lekon­solen inter­essiert, findet aktu­elle Genera­tionen in einem Über­blick.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)