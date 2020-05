GALERIAmobil: Alle Kunden werden zu discoTEL migriert

Seit dem Ausstieg von Galeria Karstadt Kaufhof nimmt der 5-Cent Discounter GALERIAmobil keine Neukunden mehr an. Nun stirbt die Marke auch für Bestands­kunden. So geht es weiter.

Der Name GALERIAmobil verschwindet endgültig

GALERIAmobil als ehema­lige Mobil­funk­marke von Kaufhof hat eine wech­sel­volle Geschichte hinter sich. Mit dem Zusam­men­schluss von Karstadt und Kaufhof wurde aller­dings der Vertrieb für Neukunden Anfang Dezember einge­stellt. Nun wird die Marke ganz aufge­geben.

GALERIAmobil war seit seinem Start im Herbst 2012 als Preis­bre­cher mit einem Minu­ten­preis von 5 Cent bekannt geworden. Die weitere Geschichte verlief aber wech­sel­haft. War die Marke zunächst im virtu­ellen Netz von GTCom (mit E-Plus-Zugang) ange­sie­delt, folgte nach dem Aus von GTCom der Wechsel zu Dril­lisch und damit ins o2-Netz, teils mit einer unge­nü­genden Kommu­ni­ka­tion. 2017 war GTCom bereits voll­ständig auf die your­fone AG verschmolzen worden.

E-Mail zum Marken­wechsel an die Bestands­kunden

In diesen Tagen erhalten Bestands­kunden von GALERIAmobil nun E-Mails von Dril­lisch mit folgendem Inhalt:

Wich­tige Infor­ma­tion für Sie: Aus "GALERIA mobil" wird "discoTEL": Sehr geehrter Kunde, wir ändern Ihre Mobil­funk­marke - für Sie bleibt alles beim Alten. Am 10.06.2020 wech­selt Ihr kompletter GALERIA mobil Prepaid-Tarif - inklu­sive Ihres Gutha­bens - zu unserer Marke discoTEL. Sie behalten: Ihre Mobil­funk­nummer, Ihre SIM-Karte, Ihr Prepaid-Guthaben, Ihren Tarif, Ihre (gebuchten) Optionen, Ihre Zugangs­daten für die persön­liche Service­welt.

Eine kleine Ände­rung ergibt sich aller­dings: Ihre persön­liche Service­welt finden Sie zukünftig hier: service.discotel.de. Wir erin­nern Sie am Umstel­lungstag erneut per SMS und E-Mail an Ihre neue Prepaid-Marke - discoTEL.

Am bislang genutzten Tarif sollte sich also für die Bestands­kunden nichts ändern. Auf eine wich­tige Ände­rung weist Dril­lisch aber doch noch hin:Aktuell ist der Login ins Kunden­zen­trum unter diese Adresse noch nicht möglich, sondern nach wie vor unter der alten Adresse service-galmo.gtcom-partner.de . Dorthin leitet auch die früher manchmal kommu­ni­zierte Adresse galeria-mobil.de/service­welt um.

Es ist also ratsam - falls die GALERIAmobil-SIM beispiels­weise in der Schub­lade liegen sollte - diese in ein Handy oder Smart­phone einzu­legen und dieses am 9. Juni einzu­schalten, damit die entspre­chende SMS zur Umstel­lung ankommt. Sollte es zu Problemen kommen, ist der Kunden­ser­vice unter kontakt@gtcom-partner.de oder kontakt@discotel.de erreichbar.

Die komplette Geschichte von GALERIAmobil können Sie in unserem Meldungs­ar­chiv zu GALERIAmobil nach­lesen.