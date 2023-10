Galaxy Z Flip5 Retro: Samsung kündigt Sondermodell an

Das waren noch Zeiten, als unsere Handys eine T9-Tastatur mit echten Drückern hatten und in etwa den Form­faktor eines Ziegel­steins. Jüngere Leser werden sich daran viel­leicht gar nicht mehr erin­nern können. Doch auch die dama­ligen Mobil­tele­fone wurden zuneh­mend kleiner und schlanker, und es glich fast einer Revo­lution, als schließ­lich die Klapp­handys Einzug hielten. So auch Samsungs SGH-E700, das im Jahr 2003 das Licht der Tech­nik­welt erblickte und sich als so erfolg­reich entpuppte, dass es nun als Inspi­ration für eine Retro-Version des Galaxy Z Flip5 dient. Galaxy Z Flip5 Retro im Design des SGH-E700

Bild: Samsung

Galaxy Z Flip5 im Design des Oldti­mers SGH-E700

Der kleine Falter SGH-E700 verfügte über einen matt-silbernen Rahmen, ein Cover in Indi­goblau und ein OLED-Außen­dis­play, das in türkis­far­benen Ziffern die Uhrzeit und das Datum anzeigte. Das Gerät war das erste Samsung-Handy seiner Bauart mit einer nicht sicht­baren (einge­bauten) Antenne - übli­cher­weise ragte diese damals noch einige Zenti­meter aus dem Gehäuse heraus. Die Retro-Version des Galaxy Z Flip5 über­nimmt die charak­teris­tischen Gehäu­sefarben des promi­nenten Oldti­mers.

Tech­nisch entspricht das Sonder­modell zwar dem regu­lären Galaxy Z Flip5, aller­dings hat Samsung eine exklu­sive Anima­tion für das Außen­dis­play entwi­ckelt, die an die Pixel­gra­fiken der 2000er Jahre erin­nern soll. Das Gesamt­paket umfasst drei Flip­suit-Karten mit Logos aus verschie­denen Epochen der Samsung-Geschichte sowie eine Flip­suit-Hülle und eine Karte mit eingra­vierter Seri­ennummer, die den Samm­ler­wert des Produkts für Käufer erhöhen soll. Exklusive Animation auf dem Außendisplay des Galaxy Z Flip5 Retro

Bild: Samsung

Samsung feiert mit Retro-Modell Inno­vati­ons­geschichte

Mit dem Galaxy Z Flip5 Retro möchte Samsung seine Inno­vati­ons­geschichte von der Grün­dung bis heute feiern, der Klas­siker SGH-E700 und das aktu­elle Z Flip5 Retro dienen hierfür als reprä­sen­tative Beispiele.

Schon vor dem SGH-E700 hatte der Hersteller für tech­nische Neue­rungen in der Handy-Branche gesorgt: Im Jahr 1999 brachte Samsung sein erstes MP3-Telefon namens SPH-M2500 auf den Markt. Es folgten das Uhren­telefon SPH-WP10, das aus heutiger Sicht fast wie eine Kari­katur einer aktu­ellen Smart­watch wirkt, das Fern­seh­telefon SCH-M220, auf dessen Innen­dis­play man TV-Sendungen verfolgen konnte, sowie das falt­bare Kamera­handy SCH-V200. Galaxy Z Flip5 Retro mit Zubehör

Bild: Samsung Das Galaxy Z Flip5 Retro soll in erster Linie Nost­algiker und Sammler anspre­chen und ist dementspre­chend nur in begrenzter Menge erhält­lich. Erwerben können Sie das Smart­phone ausschließ­lich über den Online-Shop auf der offi­ziellen Samsung-Website. Von dort aus soll es ab dem 1. November in Korea, Groß­bri­tan­nien, Deutsch­land, Spanien und Austra­lien und ab dem 2. November in Frank­reich an den Start gehen.

Auch Moto­rola werkelt fleißig an neuen Konzepten und präsen­tiert ein bieg­sames Smart­phone, das sich auch am Hand­gelenk tragen lässt. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.