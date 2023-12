Gerücht: Samsung plant Z Fold Lite & kleineres Galaxy S Ultra

Mit seinen Galaxy-S-Ultra-Modellen bringt Samsung Spitzen-Smart­phones mit üppiger Hard­ware auf den Markt. Manch einen Kunden schreckt jedoch die statt­liche Größe der Ultra-Linie ab, denn Hosen­taschen-taug­lich geht anders. Wie wäre es mit einer klei­neren Vari­ante mit glei­chem Funk­tions­umfang?

Klei­neres Galaxy S Ultra, gleiche Ausstat­tung?

Galaxy S23 FE und Galaxy Z Fold5

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Wie sich reich­lich Power in einem kompakten Gehäuse unter­bringen lässt, macht Apple mit seinem Top-Modell iPhone 15 Pro vor. Dieses wirkt mit seinem 146,6 mal 70,6 mal 8,3 mm großen Gehäuse regel­recht zier­lich gegen das Galaxy S23 Ultra, das mit 163,4 mal 78,1 mal 8,9 mm auftrumpft. Die üppigen Abmes­sungen des S23 Ultra sind nicht zuletzt seinem 6,8 Zoll großen Display geschuldet - das iPhone 15 Pro verfügt ledig­lich über einen 6,1-Zoll-Screen.

Wer auf einen ausla­denden Bild­schirm verzichten kann oder will, jedoch nicht auf die aktu­ellste Hard­ware, könnte zukünftig, möchte man einem Gerücht Glauben schenken, das der häufig treff­sichere Tipp­geber Revegnus alias @Tech_Reve auf X (ehemals Twitter) verbreitet, auch bei Samsung fündig werden.

Z Fold Lite, verän­dertes Design & weniger A-Modelle?

Das ange­dachte Smart­phone könnte dem Leak nach, und hier wird es verwir­rend, der FE-Reihe hinzu­gefügt werden. Da diese in ihrer Ausstat­tung aber, beson­ders in Bezug auf die Kame­raqua­lität, der regu­lären S-Serie stets etwas hinter­her­hinkt, dürfte die verbaute Hard­ware doch nicht ganz mit jener eines Ultra-Modells mithalten. Schließ­lich handelt es sich bei den FE-Handys um eine güns­tigere Alter­native zu den anderen S-Modellen, und der Hersteller wird teurere System­kom­ponenten wohl kaum an seine Kunden verschenken.

Revegnus äußert sich auch zu einer güns­tigeren Galaxy-Z-Fold-Vari­ante, die den Namens­zusatz "Lite" erhalten soll. Hiervon soll es schon zwei Proto­typen geben, einer davon ohne externes Display und einer mit einem sehr kleinen Cover-Screen. Das Foldable wird gege­benen­falls erst nach dem Galaxy Z Fold 6 heraus­kommen. Ob ein solches Gerät das Ende der kompak­teren Galaxy-Z-Flip-Reihe bedeuten würde, ist schwer abzu­schätzen, verkauft sich diese doch relativ gut.

Nach der Einfüh­rung der Galaxy-S25-Serie will Samsung angeb­lich die Design­sprache seines gesamten Smart­phone-Port­folios ändern und zudem die Galaxy-A-Serie verklei­nern. Ange­sichts der Unüber­sicht­lich­keit, die sich in den letzten Jahren in Samsungs Günstig- und Mittel­klasse-Sektor einge­schli­chen hat, viel­leicht gar keine so schlechte Idee.

Apropos Galaxy-FE-Reihe: Am Freitag erscheint offi­ziell das Samsung Galaxy S23 FE. Bei der Entschei­dung, ob Sie sich für die güns­tige Alter­native zur regu­lären S-Serie oder doch lieber für das Galaxy S23 entscheiden sollten, helfen wir Ihnen in einem anderen Artikel.