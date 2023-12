Gerücht: Samsung Galaxy S25(+) bekommt Sony-Kamera

Ein Leak sagt dem Galaxy S25 und S25+ einen Haupt­kame­rasensor von Sony voraus. Samsung soll außerdem an einem 1-Zoll-ISOCELL-Sensor mit 200 MP arbeiten

Der Sinn und Zweck, über Flagg­schiffe zu speku­lieren, die noch andert­halb Jahre in der Zukunft liegen, darf natür­lich infrage gestellt werden. Wir sind aber so frei und geben unser neuestes „Viel­leicht­wissen“ über die Kameras der Galaxy-S25-Serie an Sie weiter – schließ­lich hatten wir auch schon eine News über das Galaxy S26.

Sony-Sensor im Galaxy S25 und Galaxy S25+

In einem neuen Tweet bei X (ehemals Twitter) behauptet der meist zuver­läs­sige Tipp­geber Revegnus (@Tech_Reve), dass das Samsung Galaxy S25 und S25+ über einen neuen Sony-Kame­rasensor verfügen könnten.

Mit dem Galaxy S22 hatte der südko­rea­nische Hersteller den 50-MP-Sensor „ISOCELL GN3“ für die Haupt­kamera einge­führt, der die 12-MP-Kamera der Vorgänger ersetzte und auch im aktu­ellen Galaxy S23 zum Einsatz kommt. Angeb­lich wird Samsung auch beim kommenden Galaxy S24 bei diesem Sensor bleiben.

Beim Basis- und Plus-Modell der Galaxy-S25-Serie könnte der Hersteller jedoch auf einen Kame­rasensor von Sony umschwenken, weitere Details wie beispiels­weise die Sensor­größe nennt Revegnus in seinem Beitrag aber nicht.

Galaxy S25 Ultra wahr­schein­lich weiterhin mit ISOCELL-Sensor

Im Gegen­satz dazu könnte Samsung laut 91mobiles beim Galaxy S25 Ultra bei der 200-MP-ISOCELL-Kamera bleiben, deren Sensor jedoch mögli­cher­weise größer ausfallen und eigens für das Flagg­schiff entwi­ckelt wird.

Derzeit soll das Unter­nehmen laut Revegnus auf X bereits an einem 1-Zoll-ISOCELL-Kame­rasensor mit 0,8-µm-Pixeln, Dual-Pixel-Auto­fokus und In-Sensor-Crop-Zoom bastelt.

Samsung plant offenbar weitere Verän­derungen für S25-Serie

Neben dem Kamera-Update soll Samsung angeb­lich einige signi­fikante Verän­derungen an der Galaxy-S25-Serie vornehmen. Hierzu gehört ein neuer haus­eigener Chip, bei dem es sich um den Exynos 2500 handeln könnte. Dieser dedi­zierte Chip wird intern als „Dream Chip“ bezeichnet und verfügt mögli­cher­weise über eine leis­tungs­starke AMD-RDNA3-basierte GPU.

Während Samsung seine Top-Smart­phones in den USA stets mit Snap­dragon-Prozes­soren ausstat­tete, mussten sich Kunden in Europa lange mit den häufig kriti­sierten Exynos-Chips zufrie­den­geben. Erst mit der Galaxy-S23-Reihe haben die Chips von Qual­comm auch in den hiesigen Flagg­schiffen des Unter­neh­mens Einzug gehalten.

Der kommende, offenbar leis­tungs­stär­kere Exynos-Chip soll der Kritik an den Prozes­soren aus eigenem Hause anschei­nend ein Ende setzen. Warten wirs ab.

