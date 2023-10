Im kommenden Jahr wird Samsung seine nächste Flagg­schiff-Serie auf den Markt bringen, darunter das Galaxy S24, das Galaxy S24 Plus und das Galaxy S24 Ultra. Geek­bench listet schon jetzt die globale und die US-Version des S24 Ultra in verschie­denen Spei­cher­vari­anten. Die Test­ergeb­nisse über­raschen. Galaxy S24 Ultra bei Geekbench mit Snapdragon 8 Gen 3 aufgetaucht

Snap­dragon 8 Gen 3 im Galaxy S24 Ultra bestä­tigt sich

Den Listen­ein­trägen nach bekommen sowohl die US-Version als auch die globale Vari­ante des Galaxy S24 Ultra den Spitzen-Prozessor Snap­dragon 8 Gen 3 anstelle eines werks­eigenen Exynos-Chips. Die Bench­mark-Ergeb­nisse beschei­nigen dem kommenden Chip einen Prime-Kern mit einer Takt­rate von 3,30 GHz, drei Perfor­mance-Kerne mit einer Takt­rate von 3,15 GHz, zwei Kerne mit 2,96 GHz sowie zwei Effi­zienz-Kerne mit 2,27 GHz. Der Prozessor soll sein Debüt voraus­sicht­lich Ende Oktober im Xiaomi 14 (Pro) feiern.

Im Gegen­satz dazu sollen das Basis­modell Galaxy S24 und das S24 Plus in Märkten wie Korea und Europa den kürz­lich ange­kün­digten Exynos 2400 SoC von Samsung nutzen.

Geek­bench-Test: US-Version mit höherem Multi-Core-Score

Einer der jüngst entdeckten Geek­bench-Einträge listet das globale Galaxy S24 Ultra mit One UI 6.0 auf Basis von Android 14 sowie mit 12 GB RAM unter der Bezeich­nung "SM-S928B". Im Geek­bench-Single-Core-Test erreichte das Smart­phone 2059 Punkte, im Multi-Core-Test behaup­tete es sich mit 4506 Punkten. Geekbench-Ergebnisse des Galaxy S24 Ultra (globale Version)

Screenshot: Geekbench / teltarif Trotz glei­chem Prozessor und iden­tischer Geek­bench-Version (Geek­bench 6.2.0 for Android AArch64) schnitt die US-Vari­ante des Smart­phones bei der Verwen­dung aller Kerne wesent­lich stärker ab. Das hier analy­sierte Galaxy S24 Ultra mit der Bezeich­nung "SM-S928U" nutzte 8 GB RAM und eben­falls Android 14 mit One UI 6.0. Bei der Verwen­dung des Prime-Kerns erreichte das Handy 2234 Punkte, im Multi-Core-Score sogar 6807. Geekbench-Ergebnisse des Galaxy_S_24_Ultra (US-Version)

Screenshot: Geekbench / teltarif Kaum lang­samer als das US-Modell des Ultra präsen­tierte sich das Galaxy S24 Plus mit dem Exynos 2400 in der Geek­bench-Wertung und stemmte im Single-Core-Test 2067 Punkte und im Multi-Core-Test beacht­liche 6520 Punkte.

Warum die globale Version des Galaxy S24 Ultra im Multi-Core-Score derart hinter­her­hinkt, ist ohne weitere Angaben schwer zu beur­teilen. Vermut­lich muss Samsung hier noch bei der Firm­ware nach­bes­sern.

Was wir bisher über das Galaxy S24 Ultra wissen

Laut MySmartPrice soll das Galaxy S24 Ultra über einen flachen 6,8-Zoll-Screen mit einer WQHD+-Auflö­sung und über einen 5.000-mAh-Akku mit 45-W-Schnell­ladung verfügen. Hinzu kommt wahr­schein­lich ein Vier­fach-Kamera-Setup mit einem 200-MP-Haupt­sensor, für Selfies wird es voraus­sicht­lich eine 12-MP-Knipse in einem Displayaus­schnitt geben.

Die Gehäu­seab­mes­sungen sollen angeb­lich 162,3 x 79 x 8,7 mm betragen, womit das S24 Ultra etwas schlanker ausfallen würde als der 163,4 x 78,1 x 8,9 mm messende Vorgänger Galaxy S23 Ultra. Am rechten Gerä­terand des Mobil­tele­fons soll sich eine UWB-Antenne befinden.

Samsung wird die Galaxy-S24-Reihe voraus­sicht­lich im Januar 2024 vorstellen. Das Launch-Event soll laut der südko­rea­nische Webseite Sedaily in San Fran­cisco, Kali­for­nien, statt­finden, wo auch die Galaxy-S23-Serie enthüllt wurde. Somit läge der Veran­stal­tungsort wieder direkt vor der Nase der Konkur­renz, sprich nahe am Apple-Standort Cuper­tino.

