Galaxy-S24-Serie: Ausreichend RAM für On-Device-KI?

Samsung wird bei der RAM-Ausstat­tung der Galaxy-S24-Serie wahr­schein­lich knau­sern. Immerhin gibt es neue Wall­paper für den Start­bild­schirm, und frische Infor­mationen zum S-Pen des Galaxy S24 Ultra sind eben­falls durch­gesi­ckert.

Magere RAM-Ausstat­tung

"Schneller, höher, weiter" ist eine Philo­sophie, die Samsung erfah­rungs­gemäß schon häufiger ablehnte. So wurden Kameras im hohen Mega­pixel­bereich aus der eigenen Schmiede meist zuerst in Smart­phones anderer Hersteller verbaut. Das südko­rea­nische Unter­nehmen scheint bei seiner kommenden Galaxy-S24-Serie in puncto Arbeits­spei­cher eben­falls nicht mit aktu­ellen Trends mitzu­ziehen, die manch einem chine­sischen Handy wie dem RedMagic 8S Pro bereits bis zu 24 GB RAM bescherten. Renderbild vom Galaxy S24 Ultra

Bild: @UniverseIce / X (ehemals Twitter) Dem zuver­läs­sigen Tipp­geber Ice Universe (@UniverseIce auf X – ehemals Twitter) nach soll das Galaxy S24 mit vergleichs­weise mageren 8 GB RAM erscheinen, beim Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra soll der Samsung-Kunde ledig­lich zwischen 8 GB und 12 GB RAM wählen können, was im Jahr 2024 wohl eher einem Mittel­klasse-Handy als einem High-End-Gerät entspre­chen wird.

Neue Wall­paper für das Galaxy S24 Ultra

Eine 16-GB-Version scheint es also auch vom Galaxy S24 Ultra nicht zu geben. Ob hier eher Kosten­gründe oder Prin­zipien eine Rolle spielen, wissen wir zumin­dest zu diesem Zeit­punkt noch nicht.

Die ange­sichts dieser Tatsache even­tuell getrübte Laune seiner Kund­schaft scheint Samsung laut Ice Universe (via X) durch neue Wall­paper ausglei­chen zu wollen, die der Hersteller in die Kate­gorie "Poly­hedral Gems­tones" einordnet. Ob sich hier­durch der Verdruss über even­tuelle System­hänger besei­tigen lässt, die sich ange­sichts der Kombi­nation von wenig RAM mit dem geplanten Einsatz einer breit gefä­cherten On-Device-KI einstellen könnten, ist frag­lich.

Was wir bisher über das Galaxy S24 Ultra wissen

Gerüchte sagen dem Galaxy S24 Ultra ein 6,8-Zoll-Display mit einer WQHD+-Auflö­sung und einen Snap­dragon 8 Gen 3 voraus. Es wird erwartet, dass das Smart­phone ab Werk mit Android 14 läuft.

Bei der Kamera des Galaxy S24 Ultra soll Samsung angeb­lich auf einen 200-MP-Weit­win­kel­sensor, einen 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor, einen 50-MP-Tele­sensor sowie ein 10-MP-Peri­skop­objektiv setzen. Einer 3C-Zerti­fizie­rung nach verfügt das Mobil­telefon wahr­schein­lich über einen 5000-mAh-Akku mit 45-W-Schnell­lade­unter­stüt­zung. Darüber hinaus könnte es einen Titan­rahmen bekommen.

S-Pen für das Galaxy S24 Ultra auf FCC-Zerti­fizie­rungs­seite entdeckt

Neuig­keiten gibt es auch zum S-Pen des Galaxy S24 Ultra, den MySmartPrice auf einer FCC-Zerti­fizie­rungs­seite entdeckt hat. Die dortige Auflis­tung verrät das Design, das dem des normalen S-Pen des Galaxy S23 Ultra sehr ähnelt.

Auf der Seite des Pens gibt es wieder eine frei beleg­bare Taste, mit der man beispiels­weise Apps öffnen, Screen­shots erstellen oder zwischen Präsen­tati­ons­folien wech­seln kann. Ein weiterer Drücker befindet sich am oberen Ende des Stiftes. Laut Liste arbeitet der S-Pen in einem Frequenz­bereich von 2402 bis 2480 MHz und ist insge­samt 104,64 mm lang.

Den offi­ziellen Start­termin für die Galaxy-S24-Serie hat Samsung noch nicht bekannt gegeben. Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass die Ankün­digung für die USA und die globalen Märkte am 17. Januar statt­finden wird.

Samsung wird demnächst auch ein neues Einsteiger-Smart­phone namens Galaxy A15 (5G) in zwei Versionen heraus­bringen. In einem weiteren Artikel erfahren Sie mehr darüber.