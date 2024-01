teltarif.de Talk: Das leisten Samsung Galaxy S24(+) und Ultra

Zwei Wochen nach dem Unpa­cked Event von Samsung geht die Zeit der Vorbe­stel­lungen zu Ende. Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra kommen regulär in den Handel. Wir konnten uns die neuen Smart­phones mit Android 14 und One UI 6.1 bereits ansehen. Erste Test­berichte sind online. Im aktu­ellen Podcast fassen wir die Erfah­rungen zusammen, die wir bisher mit den drei neuen Mobil­tele­fonen gemacht haben. Die neuen Samsung-Smartphones sind da

Wenn man sich die neuen Smart­phones von Samsung ansieht, fällt zunächst auf, dass nichts auffällt. Anders ausge­drückt: Beim Design hat der Hersteller kaum etwas gegen­über der Galaxy-S23-Reihe aus dem vergan­genen Jahr geän­dert. Eine kleine Neue­rung gibt es aber doch - und das aus gutem Grund, wie wir im Podcast berichten.

Viel Neues gibt es bei der Soft­ware. Samsung will mit den Galaxy-S24-Handys eine neue Ära bei den Mobil­tele­fonen einläuten. Dazu hat der Hersteller die Boliden mit reich­lich Künst­licher Intel­ligenz ausge­stattet. Wir haben auspro­biert, wie Galaxy AI sich in der Praxis macht und wie der Hersteller dies­bezüg­lich Verwir­rung stiftet - wenn auch nicht in Deutsch­land.

Mit der Galaxy-S24-Serie kehren auch die Exynos-Prozes­soren zurück - zumin­dest bei zwei der drei neuen Smart­phone-Modelle. Ist das wirk­lich ein Nach­teil? Wir haben das mit Bench­mark-Tests auspro­biert. Nicht zuletzt haben wir auch Neues für die Dual-SIM-Funk­tionen entdeckt. Auch das thema­tisieren wir im neuen Podcast von teltarif.de.

