Samsung One UI 6 (Android 14) für Galaxy S23 ist fertig

Auf Samsungs Server tummelt sich jetzt das voll­endete One UI 6 für das Galaxy S23. Das Update könnte demnächst an die Anwender verteilt werden.

Das Rollout der finalen Fassung von One UI 6 für das Galaxy S23 scheint bevor­zustehen. Es wurden stabile Versionen der auf Android 14 fußenden Soft­ware auf Samsungs Test-Server entdeckt. Unter anderem für Europa, Südkorea und Indien liegen entspre­chende Pakete parat. Es handelt sich um Updates für alle Modelle, also Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra. Bis Samsung die Aktua­lisie­rungen zur Verfü­gung stellt, dürfte es also nicht mehr lange dauern. Anhand von sieben Beta­ver­sionen wurde One UI 6 umfas­send für das Galaxy S23 getestet.

One UI 6 macht sich für das Galaxy S23 start­klar

Android 14 landet bald auf dem Galaxy S23

SamMobile

Vergan­genes Wochen­ende verteilte Samsung eine weitere Beta seiner Android-14-Inter­pre­tation für seine aktu­elle Ober­klasse. Das auch hier­zulande verfüg­bare Update ist die siebte Vorab­ver­sion. Allmäh­lich wird es also Zeit für das finale One UI 6 für das Galaxy S23. Bran­chen­insider Tarun Vats (via SamMobile) stellt die baldige Vertei­lung der Soft­ware in Aussicht. Auf Samsungs Test-Server hat er die fertigen Updates entdeckt. Diese tragen die Build­nummer S918BXXU3BWJG (Europa und Indien) sowie S918NKSU2BWJG (Südkorea).

Kommt vorher noch eine achte Beta­ver­sion?

An der Firm­ware-Bezeich­nung lässt sich erkennen, dass diese Pakete für das Galaxy S23 Ultra gedacht sind. Aller­dings sind auch die Versionen für Galaxy S23 und Galaxy S23+ fertig. Die Endung „BWJG“ markiert die Soft­ware eindeutig als Fassung für den regu­lären Update-Kanal. Entspre­chend stehen die Chancen gut, dass der Elek­tronik­kon­zern die Aktua­lisie­rung in Bälde ankün­digt. Hoffent­lich startet One UI 6 final problemlos. Die Beta­phase wurde mehr­fach verschoben.

Es ist unwahr­schein­lich, dass Samsung das Hin und Her von der Ankün­digung der One-UI-6-Beta wieder­holen möchte. Der Hersteller dürfte diesmal erst eine Pres­semit­tei­lung heraus­geben, wenn die Soft­ware tatsäch­lich bereit­steht. Viel­leicht gibt es zuvor sogar noch eine achte Beta­ver­sion, um etwa­igen Kompli­kationen beim Rollout vorzu­beugen. Tarun Vats hat nämlich nicht nur die fertigen Fassungen von One UI 6, sondern auch eine weitere Beta­ver­sion auf Samsungs Test-Server entdeckt.

