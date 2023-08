Galaxy A05 & Tab A9: Viele Daten bereits enthüllt

Samsungs Nach­folger des Galaxy A04 alias Galaxy A05 könnte noch in diesem Monat an den Start gehen, da bereits auf mehreren Zerti­fizie­rungs­seiten Details zu dem Gerät aufge­taucht sind. Auch zum Galaxy Tab A9 und zur Galaxy-Tab-S9-Reihe gibt es Neuig­keiten.

Galaxy A05 gesichtet

Das Tech­nologie- und Gadget-Vergleichs­portal MySmartPrice hat das Einstei­ger­handy kürz­lich auf der Blue­tooth-SIG-Zerti­fizie­rungs­seite entdeckt, die dem Gerät Blue­tooth in der Version 5.3 beschei­nigt. Auch die Wi-Fi-Alli­ance-Zerti­fizie­rung listet das Smart­phone und bestä­tigt, dass es ab Werk mit Android 13 ausge­lie­fert wird. Zertifizierungsseiten verraten Einzelheiten zum Galaxy A05, dem Nachfolger des Galaxy A04 (Bild)

Bild: Samsung

Die Federal Commu­nica­tions Commis­sion (FCC), eine der unab­hän­gigen Behörden der Verei­nigten Staaten in Washington, D.C, welche unter anderem die Kommu­nika­tions­wege Rund­funk, Satellit und Kabel regelt, gibt die Modell­nummer des Galaxy A05 als SM-A055M an. Der Zerti­fizie­rungs­stelle nach soll das Mobil­telefon die WLAN-Frequenz­bänder 2,4 GHz, 5 GHz und 5,8 GHz unter­stützen. Ein Eintrag bei der Bureau-of-Indian-Stan­dards-(BIS)-Zerti­fizie­rung weist darauf hin, dass das Gerät auch in Indien auf den Markt kommen wird.

Zwar ist das Start­datum des Galaxy A05 derzeit noch unbe­kannt, da sein Vorgänger, das Galaxy S04, jedoch im August des letzten Jahres offi­ziell vorge­stellt wurde, könnte Samsung diesen Monat auch im laufenden Jahr für den Launch auswählen.

Galaxy Tab A9 mit 5100-mAh-Akku

Mitar­beiter von Pice­baba Daily haben auch das kommende Galaxy Tab A9 auf der FCC-Zerti­fizie­rungs­seite gesichtet.

Auf der Website, die auch einige Live-Bilder vom Tablet veröf­fent­licht, erscheint das Tab A9 unter der Modell­nummer SM-X115. Neben einem 5100-mAh-Akku mit 15-W-Lade­unter­stüt­zung soll der Nach­folger des Galaxy Tab A8 über 5G, WLAN mit den Frequenz­bän­dern in 2,4 GHz, 5 GHz und 5,8 GHz, Blue­tooth mit einer derzeit noch unbe­kannten Versi­ons­nummer und erwei­tertes GPS verfügen. Das Tab A9 soll 210,7 mm lang und 124,7 mm breit sein und eine externe Spei­cher­unter­stüt­zung bieten.

Die Bilder zeigen den Bild­schirm des Tabs, bei dem es sich der Preis­klasse entspre­chend vermut­lich um einen LCD-Screen handeln wird, mit einem Display­rahmen, der an den kurzen Seiten breiter ist als an den langen. Das Modell auf den Fotos hat eine schwarze Rück­seite, auf der wir ein Kame­raob­jektiv ausma­chen können. Einem ange­schlos­senen kabel­gebun­denen Headset und einem gekop­pelten USB-Kabel nach wird das Device wahr­schein­lich sowohl einen 3,5-mm-Audio­steck­platz als auch einen USB-Typ-C-Anschluss an Bord haben.

Galaxy Tab S9 FE kommt wahr­schein­lich in zwei Versionen

Price­baba hat auch schon Daten zur Galaxy-Tab-S9-Serie in Erfah­rung gebracht. Die FE-Version könnte in diesem Jahr in zwei Vari­anten kommen: einem einfa­chen Galaxy Tab S9 FE und dem wahr­schein­lich besser ausge­stat­teten Tab S9 FE+.

Den durch­gesi­ckerten Infor­mationen zufolge soll das Tab S9 FE über ein 10,9-Zoll-Display verfügen, 254,3 x 165,8 x 6,7 mm groß sein und einen Exynos-1380-Chip sowie 6 GB RAM im Gepäck haben. Das größere Tab S9 FE+ könnte denselben Prozessor, einen Bild­schirm mit einer 12,4-Zoll-Diago­nale, eine Dual-Kamera und 8 GB RAM sein Eigen nennen und insge­samt 285,4 x 185,4 x 6,54 mm messen.

Beide Modelle sollen mit Android 13 laufen, mit einem seit­lichen Finger­abdruck­sensor ausge­stattet sein und voraus­sicht­lich in den Farb­tönen Hell­grün, Hell­rosa, Silber und Grau erscheinen. Die Ankün­digung der Tablets könnte im September oder Oktober erfolgen.

