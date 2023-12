Galaxy-Book4-Serie: Erste Samsung-Notebooks mit KI

Mit seinen neuen intel­ligenten Galaxy-Books bringt Samsung die künst­liche Intel­ligenz nun auch auf seine Laptops. Der Hersteller hat das Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro und Galaxy Book4 Pro 360 offi­ziell vorge­stellt.

Ihr Dynamic-AMOLED-2X-Display haben alle drei Note­books mit Samsung-Smart­phones aus der höheren Preis­liga gemeinsam. Die Bild­schirme der Laptops verfügen über Touch-Panels und können die Sicht­bar­keit und Farb­wie­der­gabe bei hellen Licht­ver­hält­nissen mittels eines intel­ligenten Algo­rithmus auto­matisch anpassen und störende Refle­xionen redu­zieren. Trotz teil­weise unter­schied­lichen Diago­nalen verfügen alle Screens über eine Auflö­sung von 2880 mal 1800 Pixel.

Galaxy Book4 Ultra: Der Gamer

Samsung hat seine Galaxy-Book4-Serie vorgestellt

Bild: Samsung Den Antrieb des Note­books über­nimmt ein Intel-Core-Ultra-9-Prozessor, der eine schnelle CPU, eine leis­tungs­starke Grafik­ein­heit (GPU) und eine neu hinzu­gefügte Verar­bei­tungs­ein­heit (NPU) zu bieten hat. Das welt­weit erste KI-Beschleu­nigungs­pro­gramm von Intel ermög­licht dem Prozessor, der mit einer NVIDIA-GeForce-RTX-4070-Grafik­ein­heit zusam­men­arbeitet, den Einsatz neuer KI-Funk­tionen. So können mit gene­rativen KI-basierten Krea­tions­tools, die von der NVIDIA-Studio-Tech­nologie unter­stützt werden, und einer RTX-opti­mierten Stable-Diffu­sion inner­halb kurzer Zeit Bilder mit kurzem Text erstellt werden.

Die Bild­bear­bei­tungs-Soft­ware "Photo Remaster" gibt es jetzt auch in der Samsung-Galerie für PC, sodass sich Fotos korri­gieren und uner­wünschte Schatten und Refle­xionen mit KI-gestützter Opti­mie­rung auto­matisch entfernen lassen.

Nutzer des Galaxy Book4 Ultra profi­tieren von der NVIDIA-Deep-Lear­ning-Super-Sampling-(DLSS)-Tech­nologie, die dank Raytra­cing für über 500 Spiele und Anwen­dungen eine hohe Bild­qua­lität erzeugt. Für inten­sives Gaming ohne Lüftungs­geräu­sche oder Über­hit­zung soll ein opti­miertes Kühl­system bürgen, das eine um 11 Prozent brei­tere Vapor-Chamber sowie einen Doppel­lüfter mit ungleich­mäßigem Flügel­abstand umfasst.

Damit ein leerer Akku nicht für lange Unter­bre­chungen sorgt, lässt sich dieser beim Galaxy Book4 Ultra mit einem 140-W-Netz­teil in 30 Minuten auf 55 Prozent aufladen.

Der LPDDR5X-Arbeits­spei­cher des Note­books beläuft sich wahl­weise auf 16 GB oder 32 GB und der erwei­ter­bare Flash-Spei­cher (SSD - PCIe) auf 512 GB oder 1 TB. Das Gewicht des Laptops liegt bei 1,86 kg. Das Galaxy Book4 Ultra erscheint im Farbton "Moon­stone Gray".

Galaxy Book4 Pro 360

Die Spei­cher­aus­stat­tung des 1,66 kg schweren 16-Zoll-Laptops ist iden­tisch mit jener des Galaxy Book4 Ultra, den Antrieb über­nimmt jedoch ein Intel-Core-Ultra-7- oder ein Intel-Core-Ultra-5-Prozessor.

Die Ladung des Akkus ist mit 65 W über USB-C möglich. Das Galaxy Book4 Pro 360 wird in "Moon­stone Gray" und in "Platinum Silver" ange­boten. Zum Liefer­umfang gehört ein S Pen.

Galaxy Book4 Pro

Das Galaxy Book4 Pro gibt es in zwei Varia­tionen mit einem 14 Zoll oder einem 16 Zoll großen Bild­schirm und einem Intel-Core-Ultra-5- oder einem Intel-Core-Ultra-7-Prozessor.

Das Note­book wiegt je nach Display­größe 1,23 kg oder 1,56 kg und hat einen 16 GB großen Arbeits­spei­cher sowie einen erwei­ter­baren 512-GB-Flash-Spei­cher im Gepäck.

Der Akku lässt sich eben­falls mit 65 W über einen USB-C-Adapter aufladen.

Weitere Ausstat­tung, Preise & Verfüg­bar­keit

Galaxy-Book4-Serie mit Touchscreen und künstlicher Intelligenz

Bild: Samsung Alle drei Note­books verfügen über ein AKG-Quad-Laut­spre­cher-System mit Dolby Atmos und Mikro­fone mit KI-unter­stützter Geräusch­unter­drü­ckung bei Video­tele­fonaten. Bei Kopp­lung mit den Galaxy Buds2 Pro soll LE-Audio8 reali­täts­nahe Klänge ohne Verzö­gerung gewähr­leisten, dank Auto-Switch9 lassen sich die Buds zudem nahtlos mit mehreren Geräten verbinden.

Zur weiteren Ausstat­tung gehören Blue­tooth 5.3, ein HDMI-2.1-Anschluss, Windows 11 Home, ein MicroSD-Steck­platz sowie Wi-Fi 6E und eine beleuch­tete Tastatur.

Ab Januar 2024 soll die Galaxy-Book4-Serie zunächst in ausge­wählten Märkten in Korea erhält­lich sein. Zu den Preisen und dem Markt­start in Europa äußert sich Samsung derzeit noch nicht.

