Samsung: KI-Revolution durch Galaxy AI & 3D-Smart-Home?

Bei Samsung ist die KI das große Thema in diesem Jahr, das verdeut­licht auch eine globale Werbe­kam­pagne. In einigen Haupt­städten rund um den Erdball schaltet der Hersteller auf riesigen digi­talen Plakat­wänden Reklame für Galaxy AI. Man möchte mit der Künst­lichen Intel­ligenz eine Revo­lution erschaffen, welche "für immer die Art verän­dert, wie Nutzer leben, sich verbinden und Dinge erschaffen".

Abseits des Galaxy S24 werden auch andere Produkte von KI profi­tieren. Ein neuer SmartThings-Schnell­zugriff für die Heim­ver­net­zung auf Fern­sehern und eine 3D-Karten­ansicht mit Über­blick der Smart-Home-Geräte lassen aufhor­chen.

Samsungs 2024 steht im Zeichen der KI

Das Galaxy-AI-Logo auf einer Plakatwand

Bild: Samsung

Wenn es nach dem südko­rea­nischen Hersteller geht, wird dieses Jahr als Start­schuss für eine neue Ära der Künst­lichen Intel­ligenz in Erin­nerung bleiben. In einer Pres­semit­tei­lung macht Samsung auf eine große Rekla­meak­tion für Galaxy AI aufmerksam. Seit dem 3. Januar 2024 sind unter anderem in Bangkok, Chengdu, London, Milan, Madrid, New York, Seoul, Stock­holm und Warschau große Plakat­wände mit Werbung für die KI-Revo­lution bestückt. Die animierten Sterne reprä­sen­tieren Galaxy AI und die trans­for­mative Erfah­rung, die sie bringen soll. Außerdem wird auf das Unpa­cked Event am 17. Januar verwiesen.

Die neuen Smart-TVs des Unter­neh­mens profi­tieren von einem SmartThings-Schnell­menü. Jenes ermög­licht den Zugriff auf wich­tige Funk­tionen der Heim­ver­net­zung, ohne Serien und Filme zu unter­bre­chen. Räum­liche Künst­liche Intel­ligenz (Spatial AI) ist ein weiterer span­nender Ansatz. Diese Tech­nologie soll Geräte, das Lebens­umfeld und die Routinen des Anwen­ders verstehen und ihn besser im Zuhause helfen. Mithilfe des LiDAR-Sensors, wie er beispiels­weise in vernetzten Staub­saugern werkelt, erstellt die KI eine 3D-Karte der Wohnung oder des Hauses.

Weiter­füh­rende Details zu den KI-Funk­tionen

Samsung will unser Leben durch KI verbessern

Bild: Samsung Die komplexe drei­dimen­sio­nale Ansicht erlaubt die Über­prü­fung von Posi­tion und Status einge­bun­dener Smart-Home-Produkte. Im März soll das Feature auf Smart­phones und Fern­sehern des Herstel­lers starten. Ferner sind eine Sturz­erken­nung über Sensoren mit Warn­mel­dung für Fami­lien­mit­glieder und Betreu­ungs­per­sonal sowie eine Über­wachung von Haus­tieren über Galaxy SmartTag 2 ange­dacht.

Der Sprach­assis­tent Bixby soll eben­falls schlauer werden und Befehle auto­matisch an die am besten passenden Geräte weiter­leiten. Per QR-Code lassen sich simpel User zum SmartThings-Ökosystem hinzu­fügen.

Die neuen Samsung-Smart-TVs erhalten außerdem durch KI ein besseres Bild und einen besseren Klang.