Galaxy S24: KI hat Live-Übersetzung für Anrufe

Samsung rührt fleißig die Werbe­trommel für Galaxy AI, der Künst­lichen Intel­ligenz, die höchst­wahr­schein­lich auf dem Galaxy S24 debü­tiert. Die Soft­ware basiert auf dem gene­rativen KI-Modell Gauss, welches der Hersteller jüngst enthüllte. Erst­mals beschreibt die Firma ein konkretes Anwen­dungs­sze­nario. So sollen via Galaxy AI Tele­fonate mit Echt­zeit­über­set­zung möglich sein. Samsung will auf diese Weise Sprach­bar­rieren einreißen. Schließ­lich sei das Handy ursprüng­lich zum Tele­fonieren erschaffen worden. Dabei möchte man die aktu­ellen Stan­dards für Sicher­heit und Privat­sphäre einhalten.

Galaxy S24 bietet wohl Anrufe mit Live-Über­set­zung

Live-Übersetzung via Galaxy AI

Samsung Google macht vor, wie Soft­ware Hard­ware verkaufen kann. In den Werbe­spots der Pixel-Smart­phones werden in erster Linie exklu­sive Soft­ware-Features beworben. Das Konzept scheint aufzu­gehen, die Handy-Reihe verkauft sich immer besser. Samsung will eben­falls mit beson­deren Anwen­dungen auf seine Mobil­geräte aufmerksam machen. Dabei steht aber die Künst­liche Intel­ligenz im Fokus. Am Mitt­woch stellte der Elek­tronik­kon­zern sein KI-Modell Gauss vor. Ein Produkt, das sich mit ChatGPT oder Google Bard verglei­chen lässt.

Als Galaxy AI soll die Tech­nologie schon früh im nächsten Jahr die Samsung-Smart­phones verbes­sern. Die Wahr­schein­lich­keit ist hoch, dass zuerst die Galaxy-S24-Reihe profi­tiert. Mit der „KI-Live-Über­set­zung“ für Anrufe wurde ein wich­tiges Feature ange­kün­digt. Auf den neusten „Galaxy-KI-Handys“ soll die Funk­tion stets einsatz­bereit sein. Sie wurde in der Tele­fonie-App inte­griert. Über­set­zungen in Sprache und Text sollen in Echt­zeit statt­finden, während man spricht. Jemanden anzu­rufen, der eine andere Sprache spricht, soll so einfach wie das Akti­vieren von Unter­titel in Video-Strea­ming-Apps sein.

Samsung verspricht Privat­sphä­ren­schutz

Da die Galaxy AI auf dem Gerät agiert, würden, egal bei welchem Szenario, keine privaten Unter­hal­tungen das Smart­phone verlassen. Bei anderen Anwen­dungen kann es jedoch vorkommen, dass unter­stüt­zend eine Cloud-KI zum Einsatz kommt. Hierfür arbeitet das Unter­nehmen mit „gleich­gesinnten Bran­chen­füh­rern“ zusammen. Samsung verspricht für Galaxy AI denselben Grad an Sicher­heit und Privat­sphäre wie bei seinen anderen Diensten einzu­halten. Man wolle „eine Künst­liche Intel­ligenz auf dem Smart­phone anbieten, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat“.

Samsung sieht die KI für das Galaxy S24 als wich­tiges Verkaufs­argu­ment.