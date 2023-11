Galaxy A35 5G: So könnte der Mittelklasse-Neuling aussehen

Samsung bereitet sich darauf vor, seine A-Serie um einige Geräte zu erwei­tern. Neben dem Galaxy A25 5G und Galaxy A15 steht auch das Galaxy A35 5G auf der Liste der zu erwar­tenden Neuan­kömm­linge. Der erfolg­reiche Tipp­geber Steve H.McFly alias @OnLeaks auf X (ehemals Twitter) hat sich mal wieder in Zusam­men­arbeit mit MySmartPrice ins Zeug gelegt und Rende­rings von dem Mittel­klasse-Smart­phone erstellt.

Galaxy A35 5G präsen­tiert sich in modernem Design

So könnte das Galaxy A35 5G aussehen

Renderbild: @OnLeaks / MySmartPrice Die Bilder zeigen das Galaxy A35 5G mit einem flachen, metal­lisch glän­zenden Rahmen und schmalen Bild­schirm­rän­dern. Optisch wirkt es durch die Selfie­kamera, die nun in einen runden Display-Ausschnitt rückt, deut­lich moderner als der Vorgänger Galaxy A34 5G, der im März dieses Jahres auf den Markt kam und noch über eine trop­fen­för­mige Einker­bung am oberen Bild­schirm­rand verfügt.

Auf der Rück­seite bleibt es bei drei vertikal ausge­rich­teten Kamera-Objek­tiven in der linken oberen Ecke und dem dane­ben­sit­zenden LED-Blitz, auch das schim­mernde Samsung-Logo in der unteren Hälfte des Back­covers darf natür­lich nicht fehlen.

Die Laut­stär­kewippe und den darun­ter­lie­genden Einschalt­knopf können wir inner­halb einer Vorwöl­bung auf der rechten Gehäu­seseite ausma­chen, links bleibt der Rahmen offen­sicht­lich frei. Ein Laut­spre­cher, der USB-Typ-C-Steck­platz und eine Öffnung für das Mikrofon tummeln sich an der Unter­kante, auf der Ober­kante befindet sich ein zweites Mikrofon, außerdem plat­ziert Samsung dort den SIM-Karten­schlitten.

Display­größe: Wie der Vorgänger so der Nach­folger?

Beim Vorgänger Galaxy A34 5G schauen wir auf ein 6,6 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate, laut MySmartPrice soll die Bild­schirm­größe des Newco­mers dieselbe sein.

Ob beim Galaxy A35 5G wieder ein Dimen­sity-1080-Chip­satz mit Unter­stüt­zung von 6 GB oder 8 GB RAM und einem wahl­weise 128 GB oder 256 GB fassenden Flash-Spei­cher zum Einsatz kommt, oder ob ein leis­tungs­stär­kerer Prozessor Einzug halten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die iden­tisch designte rück­wär­tige Kamera des A34 5G umfasst einen 48-MP- einen 8-MP- und einen 5-MP-Sensor, die Selfie­kamera löst mit 13 MP auf, und die Ener­gie­ver­sor­gung über­nimmt ein 5000-mAh-Akku, der sich kabel­gebunden mit 25 W aufladen lässt. Auf even­tuelle Upgrades beim Nach­folger dürfen wir gespannt sein.

Im März dieses Jahres star­tete das Galaxy A34 5G hier­zulande mit einer unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 389 Euro oder 459 Euro - je nach Spei­cher­aus­stat­tung. Der Obolus für das moder­nisierte Galaxy A35 5G wird vermut­lich etwas darüber liegen.

YouTube-Video von MySmartPrice zeigt das Galaxy A35 5G von allen Seiten

