Galaxy A25 5G: Mittelklasse-Handy startet im Januar

Mit dem Galaxy A25 5G schickt Samsung demnächst ein A-Modell ins Rennen, das sich eher in der unteren Mittel­klasse als im Einstei­ger­bereich posi­tio­niert, Stich­wort: 120-Hz-AMOLED-Display mit einer Spit­zen­hel­lig­keit von 1.000 Nits.

Paral­lelen zum Galaxy A15 5G

In der letzten Woche konnten wir bereits einiges über das Galaxy A15 5G in Erfah­rung bringen, das ebenso wie das Galaxy A25 5G mit einem AMOLED-Screen mit einer 6,5-Zoll-Diago­nale und FHD+-Auflö­sung daher­kommen soll. Das Samsung Galaxy A25 5G kommt in drei Farben

Bild: Samsung

In einem Tweet auf X (ehemals Twitter) teilt Arsène Lupin alias @MysteryLupin nun einige Teaser-Plakate, die das Veröf­fent­lichungs­datum und weitere Spezi­fika­tionen des Galaxy S25 5G verraten.

Den Bildern nach, die das Device in den Farben Gelb, Hell­blau und Dunkel­blau zeigen, setzt Samsung den 24. Januar als Launch-Datum an.

Optisch ähnelt das Galaxy A25 5G dem Galaxy A15 5G. Auch hier gibt es einen abge­run­deten Rahmen, dessen linke Seite frei bleibt, während sich die Laut­stär­kewippe und der Ein- und Ausschalter, der den Finger­abdruck­sensor inte­griert, auf einer Gehäu­seaus­buch­tung auf der rechten Seite befinden.

Drei­fach-Kamera & Exynos 1280

Eine 13-MP-Selfie­kamera mit f/2.2-Blende verbirgt sich in einer trop­fen­för­migen Notch am oberen Display­rand. Auf der flachen Rück­seite des Smart­phones können wir die drei unter­ein­ander­lie­genden Objek­tive der Haupt­kamera ausma­chen. Das Setup setzt sich aus einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor mit f/1.8-Blende und OIS (opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung), einem 8-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende sowie dem obli­gato­rischen 2-MP-Makro­sensor zusammen. Neben der Knipse sitzt ein LED-Blitz.

Unter der Haube werkelt ein im 5-nm-Verfahren gefer­tigter Samsung Exynos 1280, der mit zwei ARM-Cortex-A78-Perfor­mance-Kernen mit 2,4 GHz und mit sechs Cortex-A55-Effi­zienz-Kernen mit 2,0 GHz arbeitet.

Hinzu kommen 6 GB bis 8 GB RAM und ein Flash-Spei­cher mit wahl­weise 128 GB oder 256 GB, der mittels MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erwei­tert werden kann.

Für Energie sorgt ein 5.000-mAh-Akku, der sich via USB-Typ-C-Kabel mit maximal 25 W aufladen lässt. Ein 3,5-mm-Audio­anschluss rundet das Gesamt­paket des 162,1 mal 77,6 mal 8,3 mm großen Handys ab.

Preise & Verfüg­bar­keit

Das Galaxy A25 5G kommt den Teasern nach werks­seitig mit One UI 5.1 und somit Android 13 auf den Markt. Zum Preis des Smart­phones können wir noch nichts Verbind­liches berichten.

WinFuture hatte das Device zwar kürz­lich bei einem Händler aus der Schweiz entdeckt, der den Obolus für die kleine Spei­cher­vari­ante auf 279 Schweizer Franken (umge­rechnet etwa 295 Euro) bezif­ferte, aller­dings wichen die dortigen Angaben in einigen Punkten von den jüngst gele­akten Promo-Bildern ab. So hatte der Händler zum Beispiel von einem Markt­start (in der Schweiz) zwischen dem 7. und 19. Dezember und Android 14 in Verbin­dung mit One UI 6.0 geschrieben. Spätes­tens am 24. Januar werden wir voraus­sicht­lich mehr wissen.

