Galaxy A15 (5G): Einsteiger-Handy teurer, dafür mit OLED?

Mit dem Galaxy A15 und dem Galaxy A15 5G bahnt sich Verstär­kung in Samsungs Smart­phone-Einstei­ger­klasse an. In Europa werden Konsu­menten also erneut die Wahl haben, ob sie eine güns­tigere LTE-Version oder eine zukunfts­sichere 5G-Version haben wollen. Nachdem der Hersteller die letzten beiden Itera­tionen mit moder­nerem Mobil­funk zu jeweils 229 Euro in den Handel gebracht hat, soll es beim nächst­jäh­rigen Handy teurer werden. Rund 250 Euro könnte das Galaxy A15 5G und ein paar Zehner weniger das Galaxy A15 kosten. Immerhin besteht die Chance auf ein OLED-Display.

Samsung fährt beim Galaxy A15 noch zwei­gleisig

So könnte das Galaxy A15 aussehen

OnLeaks / TheTechOutlook Im April 2019 erschien mit dem Galaxy S10 5G das welt­weit erste 5G-Smart­phone. Etwa vier­ein­halb Jahre später ist der Mobil­funk der fünften Gene­ration auch in vielen Einsteiger-Smart­phones vorzu­finden. Laut dem nieder­län­dischen Portal GalaxyClub hält Samsung zumin­dest noch diese Gene­ration an zwei Einstei­ger­modellen, eines mit 4G und eines mit 5G, in Europa fest. Entspre­chend erhalten wir ein Galaxy A15 und ein Galaxy A15 5G. Ersteres soll die Modell­nummer SM-A155F tragen und mit dem 6-nm-Chip­satz MediaTek Helio G99 erscheinen.

Das 5G-Modell trägt die Modell­nummer SM-A156B, das SoC ist noch unbe­kannt. An der Akku­kapa­zität ändert sich der Quelle zufolge nichts. Aller­dings ist das nicht tragisch, da Galaxy A14 und Galaxy A14 5G über eine ausdau­ernde 5000-mAh-Batterie verfügen. Eine Triple-Kamera inklu­sive 50-Mega­pixel-Weit­winkel-Einheit sei eben­falls wieder mit von der Partie. Mit 250 Euro für das Galaxy A15 5G und 230 oder 240 Euro für das Galaxy A15 (ohne 5G) schraubt Samsung die UVP etwas nach oben.

OLED-Panel für das Galaxy A15 möglich

Bislang stattet der Elek­tronik­kon­zern die Baureihe Galaxy A1x mit PLS-LCD aus. Während Galaxy Club einen erneuten Einsatz dieser Display-Tech­nologie im Galaxy A15 nicht ausschließt, entdeckte PhoneArena Hinweise auf ein OLED-Panel. Quellen aus der Liefer­kette sollen The Elec über diesen Schritt infor­miert haben. Angeb­lich habe sich heraus­gestellt, dass die Produk­tion von gläsernen A2-OLED-Panels nicht ausrei­chend genutzt wird. Aus Kosten­gründen soll daher ein Einsatz im Galaxy A15 statt­finden. Even­tuell aber nur bei der 5G-Version.

