Galaxy Z Fold 5 versus Z Fold 4: Das sind die Unterschiede

Neben dem Clams­hell-Handy Galaxy Z Flip 5 hat Samsung bei seinem Unpa­cked Event am 26. Juli auch sein neues Foldable im Buch­format alias Galaxy Z Fold 5 vorge­stellt. Dieses kommt mit Verbes­serungen in der Schar­nier­technik und einem neuen Prozessor daher. Lohnen die Upgrades einen Neukauf oder sollte man statt­dessen zum Vorgän­ger­modell Galaxy Z Fold 4 greifen, das inner­halb des letzten Jahres deut­lich güns­tiger geworden ist? Wir verglei­chen die beiden Falter für Sie.

Design und Wider­stands­fähig­keit

Samsung Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Fold 5 (r.)

Bild: Samsung / teltarif.de

Samsung bietet das Galaxy Z Fold 4 in den Farb­tönen Gray­green, Phantom Black und Beige an, den Nach­folger gibt es eben­falls in Phantom Black, hinzu kommen Icy Blue und Cream. Von vorne betrachtet ähneln sich die beiden Geräte sehr, man muss das Galaxy Z Fold 5 schon etwas drehen, um die Unter­schiede zum Fold 4 auszu­machen. Am deut­lichsten fällt wohl die Design­ände­rung an der rück­wär­tigen Kamera auf: Die drei Objek­tive liegen beim Fold 5 zwar immer noch unter­ein­ander in einem pillen­för­migen Modul, der LED-Blitz wandert jedoch aus der Einheit heraus und plat­ziert sich neben dem oberen Objektiv.

Wie wir in einem ersten Hands-On fest­stellen konnten, machen sich auch die Auswir­kungen des neuen platz­spa­renden "Flex-Schar­niers" deut­lich bemerkbar, da beide Gerä­tehälften nun plan aufein­ander­liegen. Die verbes­serte Bauweise spie­gelt sich eben­falls in den Außen­maßen wider, die im zuge­klappten Zustand von 155,1 x 67,1 x 15,8 mm (Z Fold 4) auf 154,9 x 67,1 x 13,4 mm (Z Fold 5) geschrumpft sind. Das Gewicht hat sich von 263 g auf 253 g verrin­gert. Beim Galaxy Z Fold 5 (l.) liegen die Gerätehälften plan aufeinander, beim Galaxy Z Fold 4 (r.) gibt es noch eine Lücke

Bild: teltarif.de Bei der Schutz­klasse langte es trotz der gerin­geren Spalt­maße leider wieder nur für eine IPX8-Zerti­fizie­rung. Diese beschei­nigt dem Fold 5 zwar eine Wasser­dich­tig­keit, staub­dicht ist es aber nicht. Ein Upgrade gibt es bei der Beschich­tung des Displays und der Rück­seite, da Samsung das Gorilla Glass Victus+ des Z Fold 4 beim Z Fold 5 durch das wider­stands­fähi­gere Gorilla Glass Victus 2 ersetzt.

Einen Einschub für den S Pen sucht man verge­bens, der Hersteller gleicht dieses Manko jedoch auch beim Z Fold 5 wieder durch ein optional erhält­liches, nicht ganz güns­tiges (UVP 99,90 Euro) Schutz­cover mit Halte­rung aus.

Innen- und Außen­dis­play

Die Displays des Debü­tanten unter­schieden sich nur gering­fügig von denen des Vorjah­res­modells. Beim Front­dis­play bleibt es bei einem 6,2 Zoll großen Screen mit einer Auflö­sung von 2316 x 904 Pixel, den Samsung beim Z Fold 4 als Dynamic AMOLED und beim Z Fold 5 als Dynamic AMOLED 2X bezeichnet. Das Panel verfügt bei beiden Modellen über eine flexible Bild­wie­der­hol­rate von 48 bis 120 Hz. Eine Anhe­bung gibt es bei der Spit­zen­hel­lig­keit, diese mausert sich von 1500 Nits (Z Fold 4) auf 1750 Nits (Z Fold 5).

Die Diago­nale des innen liegenden Bild­schirms, bei beiden Handys ein Dynamic AMOLED 2X, misst nach wie vor 7,6 Zoll, die Bild­wie­der­hol­fre­quenz liegt je zwischen 1 und 120 Hz. Auch hier erhöht sich die maxi­male Hellig­keit, nämlich von 1300 Nits auf 1750 Nits.

Haupt- und Selfie­kamera

Die Kame­raaus­stat­tung des Z Fold 5 dürfte kaum der Anlass für einen Umstieg sein, da Samsung die Haupt­kamera weiterhin mit einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor mit einer f/1.8-Blende, einem 10-MP-Tele­objektiv mit f/2.4-Blende und einem 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende bestückt. Auch der Zoom bietet wie bisher eine 3-fache opti­sche und eine 30-fache digi­tale Vergrö­ßerung. Makro-Aufnahmen sind mangels entspre­chendem Sensor nicht möglich.

Die Selfiecam, die in einem Ausschnitt im Front­dis­play sitzt, arbeitet nach wie vor mit einer f/2.2-Blende und macht bis zu 10 MP große Aufnahmen. Eine weitere Selfie­kamera mit 4 MP und einer f/1.8-Blende verbirgt sich unter der Ober­fläche des großen Haupt­dis­plays. Schutzcover mit S-Pen-Halterung für das Galaxy Z Fold 5

Bild: teltarif.de

Prozessor, Spei­cher­aus­stat­tung und Akku

Beim Antrieb des Z Fold 4 setzt der Hersteller auf den Snap­dragon 8+ Gen 1 "for Galaxy", während er beim Z Fold 5 auf den leis­tungs­fähi­geren Snap­dragon 8 Gen 2 "for Galaxy" umsteigt, der auch bei den Galaxy-S23-Flagg­schiffen zum Einsatz kommt. Der SoC basiert auf der ARMv9-Archi­tektur und wird von TSMC im-4 nm-Verfahren gefer­tigt. Der neue Chip soll unter anderem für eine Verbes­serung der Foto- und Video­qua­lität sorgen.

Samsung hat nach eigenen Angaben eine 38 Prozent größere Vapor Chamber für die Kühlung des Prozes­sors einge­baut als beim Galaxy Z Fold 4. Im Geek­bench-Bench­mark­test erreichte das Z Fold 4 durch­schnitt­lich 1657 Punkte bei der Single-Core- und 4063 Punkte bei der Multi-Core-Leis­tung, das Z Fold 5 kam auf 1845 bezie­hungs­weise 5083 Punkte.

In puncto Arbeits­spei­cher bleibt es bei 12 MP, aller­dings weicht der LPDDR5-Stan­dard einem Type-LPDDR5x. Bei beiden Foldables hat der Nutzer die Qual der Wahl zwischen einem 256 GB, 512 GB oder 1 TB großen Flash-Spei­cher, der vom UFS-3.1-Stan­dard (Z Fold 4) auf UFS 4.0 (Z Fold 5) wech­selt.

Es bleibt bei einem 4400-mAh-Akku, der sich kabel­gebunden mit 25 W und kabellos mit 10 W aufladen lässt. Außerdem ist umge­kehrtes kabel­loses Laden (Wire­less Power Share) möglich. Die Akku­lauf­zeit soll sich beim Neuling etwas verlän­gern, was vermut­lich dem effi­zienter arbei­tenden Prozessor zuzu­schreiben ist.

Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Fold 4 im Tabellen-Vergleich

Weitere Ausstat­tung, Preise und Verfüg­bar­keit

Die Mobil­funk­stan­dards sind bei beiden Smart­phones absolut iden­tisch (siehe Tabelle), ebenso wie die Ausstat­tung mit NFC, Wi-Fi 6E und Wi-Fi Direct, Ultra-Wide­band sowie USB-Typ-C-3.2 der ersten Gene­ration; ledig­lich die Blue­tooth-Version hat sich von 5.2 auf 5.3 verbes­sert. Den Finger­print­sensor inte­griert Samsung weiterhin in die Ein-/Aus-Taste, Dual-SIM ist mittels einer Nano-SIM und einer eSIM möglich, einen Infra­rot­sensor gibt es nach wie vor nicht.

Das Galaxy Z Fold 4 kam ab Werk mit Android 12L und One UI 5, das Z Fold 5 erscheint mit Android 13 und der Benut­zer­ober­fläche One UI 5.1. Da sich die Nutzer beider Geräte über je vier Android-Upgrades und 5 Jahre Soft­ware-Updates freuen dürften, wird es das Fold 4 voraus­sicht­lich bis Android 16 und das Fold 5 bis Android 17 schaffen.

Beim letzt­jäh­rigen Markt­start kostete das Galaxy Z Fold 4 in der 256-GB-Version 1799 Euro, in der 512-GB-Vari­ante 1919 Euro und 2159 Euro, wenn man einen 1 TB großen Flash-Spei­cher wählte. Der Stra­ßen­preis ist inzwi­schen je nach Spei­cher­vari­ante auf etwa 1099 bis 1499 Euro gefallen.

Für das Galaxy Z Fold 5 mit einem 256-GB-Spei­cher verlangt Samsung 1899 Euro, für die 512-GB-Vari­ante 2019 Euro und für das Modell mit einem 1 TB großen Flash-Spei­cher satte 2259 Euro. Vorbe­steller bekommen die 1-TB-Version des Fold 5 bis einschließ­lich heute (10. August) zum Preis der 512-GB-Vari­ante, die Version mit 512-GB-Flash­spei­cher kostet bis einschließ­lich 10. August nur so viel wie jene mit 256 GB.

Wer beim Neukauf ein altes Handy eintauscht, kann während des Akti­ons­zeit­raums mit einer Tausch­prämie von 200 Euro rechnen. Ist kein Altgerät vorhanden, gibt es einen 100 Euro Sofort­abzug im Waren­korb. Zum regu­lären Preis geht das Galaxy Z Fold 5 ab dem 11. August über die Laden­theken. Der LED-Blitz wandert beim Galaxy Z Fold 5 (r.) aus dem Kameramodul heraus. Links: Galaxy Z Fold 4

Bild: teltarif.de

Fazit: Ein Wechsel lohnt nur bedingt

Ob der verbes­serte Antrieb des Galaxy Z Fold 5 den Griff zum derzeit aktu­ellsten Samsung-Foldable lohnt, sollten Sie von Ihrem Budget abhängig machen, da Sie beim Neukauf des älteren Galaxy Z Fold 4 schon einige hundert Euro sparen können. In Bench­mark-Ergeb­nissen über­trifft der Nach­folger den Vorgänger zwar, im Alltags­gebrauch werden die meisten Nutzer den Geschwin­dig­keits­zuwachs durch den aktu­elleren Prozessor und die moder­neren Spei­cher-Stan­dards aber wahr­schein­lich nur bei einem direkten Vergleich, wenn über­haupt, wahr­nehmen. Die effi­zien­tere Kühlung dürfte sich da schon eher bemerkbar machen.

Sowohl bei der Kame­raaus­stat­tung als auch bei den Displays und der Connec­tivity hat sich beim Gene­ratio­nen­wechsel bis auf eine neuere Blue­tooth-Version und etwas hellere Screens kaum etwas getan; die Akku­aus­stat­tung bleibt eben­falls gleich. Das neue Flex-Schar­nier macht das Fold 5 zwar durchaus attrak­tiver und schlanker, bringt aber leider kein Upgrade in Bezug auf die Staub­fes­tig­keit.

Wer bereits das Z Fold 4 sein Eigen nennt und mit gewissen Spalt­maßen leben kann, könnte das Z Fold 5 also getrost zugunsten der Nach­hal­tig­keit und des Geld­beu­tels über­springen und auf even­tuelle Verbes­serungen beim Fold 6 hoffen.

Das Galaxy Z Fold 5 ist Ihnen zu groß, aber Sie wollen unbe­dingt einen Falter? Dann wäre das Galaxy Z Flip 5 viel­leicht eher etwas für Sie. In einem anderen Artikel haben wir das Z Flip 5 mit dem Z Flip 4 vergli­chen.