Galaxy Z Fold 5 schließt plan, 200 000 Mal problemlos faltbar

Mit dem Galaxy Z Fold 5 wird Samsung endlich das Foldable schließen. Alle bishe­rigen Itera­tionen weisen einen keil­för­migen Spalt auf, durch den Staub und Dreck eindringen kann. Das Wasser­tropfen-Schar­nier-Design orien­tiert sich an der Aufma­chung der Konkur­renz. Ein Vorteil gegen­über den Wett­bewer­bern ist der Wasser­schutz nach IPX8. Aller­dings scheint das Galaxy Z Fold 5 nicht so robust wie das Honor Magic Vs oder das Oppo Find N2 zu sein. Während sich die beiden letzt­genannten Fold­ables problemlos 400 000 Mal falten lassen, soll Samsung nur 200 000 fehler­freie Falt­vor­gänge gewähren.

Klappe zu: Galaxy Z Fold 5 schließt plan

Soll wie das Vivo X Fold (Foto) schließen: Galaxy Z Fold 5

Andre Reinhardt Samsung bewirbt sein Galaxy Z Fold 3 5G und Galaxy Z Fold 4 mit dem Wasser­schutz. Doch die Flüs­sig­keit ist nicht die einzige Gefahr. Staub und Dreck aus der Hosen­tasche können auch im geschlos­senen Zustand durch einen Spalt ins Innere der Falter gelangen. Dies erhöht die Anfäl­lig­keit für Kratzer. Anschei­nend wollte Samsung aber nicht den Wasser­schutz zugunsten einer besseren Schmutz­abdich­tung opfern. Das Galaxy Z Fold 5 wird deshalb das beste aus beiden Ansätzen vereinen. Es soll keinen Schlitz mehr haben und trotzdem eine IPX8-Zerti­fizie­rung besitzen.

Wie The Elec (via 9to5Google) berichtet, befindet sich das neue Schar­nier des Galaxy Z Fold 5 in finalen Tests. Ähnlich wie bei Honor Magic Vs und Oppo Find N2 ist der Biege­radius des falt­baren Displays größer. Dank der Wasser­tropfen-artigen Konstruk­tion ist ein ebenes Schließen des Mobil­geräts möglich. Samsungs Tests sind auf 200 000 Falt­vor­gänge ausge­legt. Bis zu dieser Grenze soll das Schar­nier 85 Prozent seiner Stärke bewahren. Danach werden 100 000 weitere Falt­vor­gänge mit nach­las­sendem Wider­stand gewähr­leistet. Honor und Oppo verspre­chen 400 000 problem­lose Falt­vor­gänge und Vivo immerhin noch 300 000.

Galaxy Z Fold 5 wird dünner

Ein weiterer Nach­teil gegen­über der Konkur­renz war bislang die Dicke der Galaxy-Z-Fold-Reihe. Mit 11,2 mm ist das Xiaomi Mix Fold 2 das bisher dünnste Foldable im Buch-Stil. Das Galaxy Z Fold 4 rangiert von 14,2 mm bis 15,8 mm Dicke. Beim Galaxy Z Fold 5 sollen es aufgrund der neuen Bauweise durch­gängig 14 mm oder weniger sein. Für Inter­essenten, die Samsungs Falter bislang aufgrund der ausla­denden Konstruk­tion gemieden haben, ist das eine gute Nach­richt.

