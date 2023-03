Galaxy Z Fold 5: Renderbilder zeigen das lückenlose Design

Neu aufge­tauchte Render­bilder zeigen, wie das kommende Galaxy Z Fold 5 aussehen wird. Samsung schließt im wahrsten Wort­sinn die Lücke, das falt­bare Smart­phone weist keinen Spalt mehr im geschlos­senen Zustand auf. Dadurch ist das Handy dünner und besser geschützt.

Das zugrun­delie­gende Design orien­tiert sich an der Galaxy-S23-Serie. So gibt es auch bei diesem Foldable einzeln heraus­ste­hende Objek­tive anstatt eines Kamera-Elements. Leider scheint ein Einschub für den S-Pen immer noch nicht vorhanden zu sein. Zudem bleiben das Seiten­ver­hältnis und die Display­größen wohl iden­tisch.

Galaxy Z Fold 5: Bilder bestä­tigen Design-Fort­schritt

Das Galaxy Z Fold 5 von außen

Bild: Super Roader / TechnizoConcept

Vor Leaks ist kaum ein Hersteller gewappnet und so bekam auch ein Bran­chen­insider heraus, wie das Galaxy Z Fold 5 aussehen wird. Der Infor­mant nennt sich Super Roader und hat in Koope­ration mit dem als Tech­nizo Concept bekannten Grafik­desi­gner Render­bilder des Samsung-Fold­ables reali­siert. Das Mate­rial wirkt authen­tisch. Die Tref­fer­quote des Tipp­gebers ist eben­falls recht hoch. Inso­fern zeigen die in einem YouTube-Video inte­grierten Grafiken wahr­schein­lich tatsäch­lich Samsungs Galaxy Z Fold 5. Ob das Foldable aber in Grün und Beige erscheint, bleibt abzu­warten. Die Farb­gebung wirkt aber anspre­chend.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Das Galaxy Z Fold 5 wird den größten Design-Sprung der Serie seit dem Galaxy Z Fold 2 5G markieren. Endlich hat es der Hersteller geschafft, ein Schar­nier zu entwi­ckeln, welches das Handy plan schließt. Dadurch sieht der Falter auf den Bildern stim­miger aus und speckt auf circa 13 mm Dicke im geschlos­senen Zustand ab.

Ferner sollte es keine Probleme mehr mit in der Hosen­tasche befind­lichem Staub und Dreck geben. Beim aktu­ellen Galaxy Z Fold 4 können Krümel noch ins Innere des Smart­phone-Tablet-Hybriden gelangen.

Stagnie­rende Display-Seiten­ver­hält­nisse

Galaxy Z Fold 5 halb aufgeklappt und geschlossen

Bild: Super Roader / TechnizoConcept Betrachtet man sich die Render­bilder des Galaxy Z Fold 5 genau und vergleicht sie mit dem Galaxy Z Fold 4, fallen die iden­tischen Display-Propor­tionen auf. Somit dürfte auch die kommende Itera­tion ein Außen­dis­play mit 6,2 Zoll im 23,1:9-Format haben. Das falt­bare Innen­dis­play wäre wiederum aber­mals im 5:4-Format konstru­iert.

Bauart­bedingt ist es jedoch schwer, bei einem Foldable im Buch-Stil das ideale Seiten­ver­hältnis zu reali­sieren. Entweder ist das Außen­dis­play zu schmal oder das Innen­dis­play zu breit.

Super Roader und Tech­nizo Concept haben auch span­nende Render­bilder des Galaxy Z Flip 5 gelie­fert.