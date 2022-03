Galaxy Z Fold 4 5G zeigt sich auf Renderbildern mit S-Pen

In rund fünf Monaten dürfte Samsung sein nächstes Foldable-Flagg­schiff Galaxy Z Fold 4 5G vorstellen, dessen poten­zielles Design zeigen neue Render­bilder. Beson­ders auffällig mutet die Rück­seite des falt­baren Smart­phones an. Zwar könnte es aber­mals drei Kameras geben, aller­dings ohne einen hervor­ste­henden Buckel.

Die Objek­tive sind auf dem Bild­mate­rial plan inte­griert. Außerdem wirkt das Mobil­gerät aus der seit­lichen Perspek­tive ein wenig dünner. Unver­ändert scheint das sehr schmale Außen­dis­play zu bleiben. Das High­light könnte der inte­grierte S-Pen-Schacht sein.

Sehen wir hier das Galaxy Z Fold 4 5G in voller Pracht?

So könnte das Galaxy Z Fold 4 5G aussehen

Bild: WaqarKhanTech Bran­chen­kenner und Desi­gner Waqar Khan infor­mierte jüngst via Twitter über seine neuen Krea­tionen vom Galaxy Z Fold 4 5G (via SamMobile). Das Gezeigte mutet durchaus realis­tisch an. Es finden sich alte und neue Tugenden beim Erschei­nungs­bild. Erfreu­lich sind die drei Haupt­kameras, die nur wenig aus dem Gehäuse hervor­stehen. Somit dürfte das Foldable kaum noch auf dem Tisch wackeln. Doch nicht nur aus diesem Grund wirkt die Seiten­ansicht fili­graner. Links und rechts neben dem Samsung-Schriftzug gibt es wenig Platz.

Ein Zuhause für den S-Pen

Falls diese Skizzen auf dem realen Modell basieren, hat es Samsung anschei­nend geschafft, die Dicke des Handys zu redu­zieren. Den LED-Blitz findet man wieder rechts neben den rück­sei­tigen Kameras vor. So war es auch schon beim Galaxy Z Fold 2 5G der Fall. Eine Under-Display-Selfie-Knipse steckt im bieg­samen Haupt­dis­play. Ein kleines Kamera-Loch wurde im Außen­dis­play verbaut.

Galaxy Z Fold 4 5G mit S-Pen

Bild: WaqarKhanTech Das Galaxy S22 Ultra hat es vorge­macht und dem intel­ligenten Stift S-Pen nach der Note-Reihe endlich wieder einen Einschub spen­diert. Ein solcher Silo fehlte im Galaxy Z Fold 3 5G, soll aber im Galaxy Z Fold 4 5G inte­griert sein.

Auf dem einge­bet­teten Render­bild ober­halb des Stylus ist der Schacht rechts unten am Foldable zu erkennen. Ob Samsung dafür die Akku­kapa­zität nach unten korri­gieren muss, wird sich zeigen. Von Galaxy Z Fold 2 5G auf Galaxy Z Fold 3 5G ging es bereits von 4500 mAh auf 4400 mAh zurück.

Derweil expe­rimen­tiert Samsung beim Form­faktor der Fold­ables.