Galaxy Z Fold 2: Android 11 mit One UI 3.0 wird verteilt

Besitzer des Galaxy Z Fold 2 5G dürfen ab sofort ein Update auf Android 11 in Form von One UI 3.0 voll­ziehen. Das Ände­rungs­pro­tokoll ist ähnlich riesig wie das Update an sich, das mehr als 2,1 GB an freiem Spei­cher­platz erfor­dert. Der Hersteller verweist zunächst auf seine opti­mierte Benut­zer­ober­fläche, welche auch auf Fold­ables Vorteile bieten soll. In den Berei­chen Leis­tung, Anpas­sung, Start­bild­schirm und Sperr­bild­schirm, Anrufe und Chats, Bilder und Videos, Einstel­lungen, Samsung-Tastatur, Produk­tivität, Medien- und Gerä­testeue­rung, digi­tales Wohl­befinden und Daten­schutz hat Samsung eben­falls Hand ange­legt.

Mega-Update für das Galaxy Z Fold 2 5G ist da

Die Update-Meldung auf dem Galaxy Z Fold 2 5G

Andre Reinhardt

One UI 3.0 Update (Android 11)

Dezember-Sicherheitspatch

Neuer Android-Patch

Um die sehn­lichst erwar­tete Aktua­lisie­rung von Samsungs High-End-Foldable herrschte etwas Chaos. Im November star­tete die offene Beta­ver­sion in Südkorea, wurde nach der Entde­ckung großer Fehler aber wieder einge­stellt. Kurz darauf erschien eine ausge­bes­serte Fassung – eben­falls nur in Südkorea. Der Rest der Welt hoffte bislang auf eine Vorab­ver­sion, wurde aller­dings enttäuscht. Laut Samsung sollte die finale Fassung von One UI 3.0 (Android 11) für das Galaxy Z Fold 2 5G im Februar heraus­kommen, doch man wurde augen­schein­lich früher fertig. Das neue Schnellmenü von One UI 3.0

Auf unserem eigenen Galaxy Z Fold 2 5G konnten wir das Update bereits heute ausfindig machen, herun­ter­laden und problemlos instal­lieren. Um selbst nach der Soft­ware suchen zu lassen, müssen Sie zu Einstel­lungen / Soft­ware-Update / Herun­ter­laden und instal­lieren navi­gieren. Mit 256 GB Flash ist der Daten­platz auf dem Falt-Handy recht üppig, für den Versi­ons­sprung werden 2,14 GB benö­tigt. Es empfiehlt sich deshalb – abseits Tarifen mit großen Kontin­genten oder LTE Unli­mited – den Down­load über ein WLAN-Netz­werk zu voll­ziehen. Die Firm­ware­ver­sion lautet nach dem Update F916BXXU1CTLL. Der Sicher­heits­patch Stand 1. Januar 2021 ist enthalten.

Galaxy Z Fold 2 5G: Die Ände­rungen von One UI 3.0

Schick: Transparente Benachrichtigungsleiste

Das größte High­light ist der große Versi­ons­sprung von Android 10 auf Android 11. Google hat unter anderem an der Sicher­heit und der Privat­sphäre, aber auch an den Benach­rich­tigungen und der Benut­zer­füh­rung gefeilt. Samsung stülpt wie viele große Hersteller eine eigene Benut­zer­ober­fläche, in diesem Fall One UI 3.0, über das eigent­liche Betriebs­system. Dadurch vari­ieren die Neue­rungen.

Visuell fallen direkt die trans­parenten Darstel­lungen der Benach­rich­tigungs­zeile und der neuen Schnell­menüs auf. Der Bild­schirm­inhalt soll zudem auf verschie­dene Größen reagieren, um „das beste Erlebnis zu bieten, egal ob es sich um ein Telefon, ein falt­bares Gerät oder ein Tablet handelt“.

Die dyna­mische Spei­cher­zuwei­sung und einge­schränkte Hinter­grund­akti­vitäten sollen die Leis­tung verbes­sern und den Akku schonen. Für Digital Well­being, das ein ausge­gli­chenes Smart­phone-Nutzungs­ver­halten anstrebt, gibt es Profile für den Alltag und die Arbeit. Der Kommu­nika­tion kommen sepa­rate Konver­sationen im Benach­rich­tigungs­feld, das schnelle Löschen doppelter Kontakte sowie ein Papier­korb für Nach­richten zugute. Kamera-Fans profi­tieren indes von einem verbes­serten Auto­fokus, ferner wartet die Galerie mit einer Such­funk­tion auf. Eine über­arbei­tete Tastatur und die Vergabe von einma­ligen Berech­tigungen sind eben­falls erwäh­nens­wert.

Welche weiteren Handys mit einem Update auf Android 11 rechnen können und wann dieses voraus­sicht­lich zur Verfü­gung stehen wird, zeigt unsere ständig aktua­lisierte Über­sicht zu den Android-11-Updates.