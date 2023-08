Galaxy Z Flip5 versus Z Flip4: Lohnt sich der Umstieg?

Samsungs neuestes Clams­hell-Handy alias Z Flip5 ist vorbe­stellbar und geht bald in den Verkauf. Lohnt sich der Umstieg vom Vorgänger Z Flip4 auf den Neuling, oder können Sie getrost beim Alten bleiben? Unser Artikel erläu­tert die Unter­schiede zwischen den beiden Faltern.

Das Samsung Galaxy Flip5 wurde zusammen mit dem Galaxy Z Fold5 beim Unpa­cked Event am 26. Juli vorge­stellt und soll ab dem 11. August über die Laden­theken gehen. Sein Vorgänger, das Galaxy Z Flip4, stammt zwar aus dem Vorjahr, gehört damit aber noch lange nicht zum alten Eisen und verfügt zum Teil sogar über dieselben Spezi­fika­tionen wie der Nach­folger. Auf die Unter­schiede und gemein­samen Daten möchten wir nach­fol­gend eingehen. Galaxy Z Flip4 und Z Flip5 im Vergleich

Bild: Samsung / Montage: teltarif.de

Design und Wider­stands­fähig­keit

Neben den Grund­farben, die beim Z Flip4 die Bezeich­nungen "Bora Purple", "Graphite", "Blue" und "Pink Gold" tragen, gibt es das Clams­hell-Handy in Samsungs Online-Shop auch in einer "Bespoke"-Edition, bei der die Kunden die Möglich­keit haben, verschie­dene Farb­kom­bina­tionen selbst zusam­men­zustellen. Das Galaxy Z Flip5 kommt in den Farb­tönen "Graphite", "Cream", "Lavender" und "Mint" auf den Markt. Auch hier soll es eine zusätz­liche Farb­aus­wahl im haus­eigenen Online-Shop geben.

Der augen­fäl­ligste Unter­schied zwischen beiden Faltern ist das fast doppelt so große Front­dis­play des Neulings, auf das wir später genauer eingehen. Eine neue Schar­nier­technik, die den Spalt zwischen den beiden Gerä­tehälften elimi­niert, macht das Flip5 schlanker als das Flip4. Während die Abmes­sungen beider Handys im aufge­klappten Zustand mit 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (Z Flip5) und 165,2 x 71,9 x 6,9 mm (Z Flip4) nahezu iden­tisch sind, verrin­gert sich die Höhe im zuge­klappten Zustand von 17,1 mm (Flip4) auf 15,1 mm (Flip5).

Leider wirken sich die verrin­gerten Spalt­maße nicht auf die Wasser- und Staub­dich­tig­keit aus, denn auch das Flip5 kommt wieder nur mit einer IPX8-Zerti­fizie­rung. Das Gewicht der Konkur­renten ist mit 187 g eben­falls iden­tisch.

Innen- und Außen­dis­play

Das wohl bemer­kens­wer­teste Upgrade erhält das Galaxy Z Flip5 durch sein 3,4 Zoll großes Außen­dis­play, bei dem es sich um ein Super-AMOLED-Panel mit einer Auflö­sung von 720 x 748 Pixel, einer Ober­fläche aus Corning Gorilla Glass Victus 2 und einer Bild­wie­der­hol­rate von 60 Hz handelt. Der Bild­schirm lässt sich mit Widgets, Video­hin­ter­gründen, Ziffern­blät­tern und Stilen perso­nali­sieren. Eine speziell ange­passte Mini-Tastatur und Apps wie WhatsApp oder Google Maps sind weitere Features, die sich über den Front­panel bedienen lassen.

Im Vergleich dazu schauen wir beim Galaxy Z Flip4 auf ein weitaus klei­neres 1,9-Zoll-Super-AMOLED-Display mit einer Auflö­sung von 512 x 260 Pixel und Gorilla Glass Victus der ersten Gene­ration. Renderbild vom Z Flip4 und Z Flip5

Bild: Ice universe / Twitter Beim großen Dynamic-AMOLED-Haupt­dis­play des Flip5 hat sich gegen­über jenem des Flip4 nichts verän­dert; es bleibt bei einer 6,7-Zoll-Diago­nale und einer adap­tiven Bild­wie­der­hol­rate von 1 bis 120 Hz, einem Seiten­ver­hältnis von 22:9 und einer Auflö­sung von 2640 x 1080 Pixel (426 ppi).

Wie wir bei einem ersten Hands-On fest­stellen konnten, ist jedoch die Falte zwischen den beiden Bild­schirm­hälften beim Flip5 kaum mehr sichtbar, was dem neuen Schar­nier­mecha­nismus zuzu­rechnen sein dürfte.

Haupt- und Selfie­kamera

Sowohl das Galaxy Z Flip5 als auch das Galaxy Z Flip4 verfügen über ein Kame­rasystem mit einem LED-Blitz, einem 12-MP-Weit­win­kel­sensor mit einer f/1.8-Blende sowie einem 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit einer f/2.2-Blende.

Während beide Objek­tive beim Flip4 neben dem Front­dis­play sitzen, siedeln sie sich beim Flip5 in einer Ausspa­rung unter dem ordner­för­migen Bild­schirm an.

Auch bei der Selfiecam, die sich bei beiden Smart­phones in einem runden Ausschnitt im großen Display befindet, bleibt es bei einer 10-MP-Auflö­sung, aller­dings tauscht Samsung die f/2.4-Blende des Flip4 beim Flip5 durch eine f/2.2-Blende aus. Ob sich das in der Praxis bei Aufnahmen in schlecht beleuch­teter Umge­bung auszahlt, bleibt abzu­warten.

Der Flex-Modus und die soge­nannte Flex-Kamera des Flip5 erlauben es, die Knipsen in allen mögli­chen gefal­teten Gehäu­sepo­sitionen zu benutzen, was sich beson­ders bei Aufnahmen mit der Haupt­kamera aus bestimmten Winkeln heraus oder beim Video­chat auszahlt .

Prozessor, Spei­cher­aus­stat­tung und Akku

Das Galaxy Z Flip4 verfügt über einen leis­tungs­starken Snap­dragon 8+ Gen 1, den Samsung beim Galaxy Z Flip5 durch den noch schnel­leren Snap­dragon 8 Gen 2 ersetzt.

In beiden Geräten werkelt ein 8 GB großer Arbeits­spei­cher, der beim Newcomer dem LPDDR5X-Stan­dard und beim Vorgänger dem LPDDR5-Stan­dard entspricht. Beim Flip4 haben Kunden die Wahl zwischen einem 128 GB, 256 GB oder 512 GB großen UFS-3.1-Flash-Spei­cher, während sich der Hersteller beim Flip5 auf zwei Spei­cher­vari­anten mit 256 GB oder 512 GB beschränkt, die aller­dings im aktu­elleren UFS-4.0-Stan­dard daher­kommen.

Bei der Ausstat­tung mit einem 3700-mAh-Akku, der sich kabel­gebunden mit 25 W und kabellos mit 10 W aufladen lässt, hat sich nichts verän­dert.

Galaxy Z Flip5 und Galaxy Z Flip4 im Vergleich

Weitere Ausstat­tung, Preise und Verfüg­bar­keit

Beide Geräte unter­stützen NFC, erwei­tertes GPS, Dual-SIM (Nano-SIM plus eSIM) und 5G. Auch einen seit­lich ange­brachten Finger­abdruck­sensor und eine Gesichts­erken­nung haben die Geschwister zu bieten.

Beim Flip4 müssen die Nutzer noch mit dem älteren Blue­tooth-5.2-Stan­dard und USB-Typ-C-2.0 vorlieb­nehmen, während das Flip5 bereits Blue­tooth 5.3 und USB-Typ-C-3.1 an Bord hat.

Ursprüng­lich kam das Galaxy Z Flip4 mit Android 12 und der One-UI-4.1-Ober­fläche in den Handel, ein Update auf Android 13 steht jedoch schon seit November letzten Jahres bereit. Auf dem Z Flip5 läuft werks­seitig Android 13 mit One UI 5.1.

Für die 128-GB-Version des Z Flip4 mussten Käufer beim Markt­start 1099 Euro berappen, die 256-GB-Vari­ante kostete damals 1159 Euro und jene mit 512 GB üppige 1279 Euro. Inzwi­schen liegt der Stra­ßen­preis je nach Spei­cher­größe zwischen 600 und 800 Euro, also weit darunter.

Das Z Flip5 soll in der 256-GB-Vari­ante 1199 Euro und in der 512-GB-Version 1319 Euro kosten. Wer die 512-GB-Version bis einschließ­lich 10. August vorbe­stellt, bekommt sie zum Preis des 256-GB-Modells. Darüber hinaus können 150 Euro als Tausch­prämie für das bislang genutzte Smart­phone einge­stri­chen werden. Wer kein Tausch­gerät zu vergeben hat, bekommt einen 100-Euro-Sofort­abzug im Waren­korb.

Fazit: Es kommt auf die Prio­ritäten an

Wer sein Foldable viel und gerne über das Front­dis­play bedient und das Smart­phone nur zum Spielen oder Video­schauen aufklappt, ist mit dem Z Flip5 sicher besser bedient. In puncto Perfor­mance bietet der Neuling zwar den besseren Prozessor, im Alltag sollte jener des Z Flip4 aber durchaus auch für leis­tungs­inten­sive Anwen­dungen ausrei­chen. Die RAM-Größe beider Geräte ist iden­tisch, der LPDDR5X-Arbeits­spei­cher des Z Flip5 dürfte jedoch etwas zügiger arbeiten.

Aufgrund seiner gerin­geren Spalt­maße und der kaum mehr sicht­baren Falte im Haupt­dis­play wirkt das Z Flip5 eleganter, auch ist das Außen­dis­play durch das aktu­ellere Gorilla Glass Victus 2 etwas besser geschützt; letzt­end­lich hat es jedoch wieder nur für eine IPX8-Zerti­fizie­rung gereicht. Somit ist das Gerät ebenso wie der Vorgänger wasser-, aber nicht staub­dicht.

Das nahezu komplett über­ein­stim­mende Kamera-Setup der Clams­hell-Smart­phones gibt eben­falls keinen Grund zum Jubeln. Inwie­weit die sich die in Grenzen haltenden Upgrades den hohen Aufpreis für das Neumo­dell lohnen, muss letzt­end­lich jeder für sich selbst entscheiden.

