Falt-Handy-Gerüchte: Details zum Galaxy Z Flip 3 & Z Fold 3

Es gibt Neuig­keiten zu zwei nahenden Fold­ables und einem güns­tigen Tablet aus dem Hause Samsung. Zuvor gab es Vermu­tungen, dass das Galaxy Z Flip 3 ein Budget-Falt-Smart­phone wird, ein aktu­eller Leak spricht aber von einem Ober­klas­semo­dell und verrät einen Groß­teil der Spezi­fika­tionen. Das Telefon soll unter anderem über den High-End-Chip­satz Snap­dragon 888 und eine Triple-Kamera verfügen. Im Galaxy Z Fold 3 könnte hingegen ein neuer Grafik­chip von AMD stecken. Weniger Hard­ware-Power, aber dafür auch einen klei­neren Preis, besitzt das in Entwick­lung befind­liche Galaxy Tab S7 Lite.

Was bietet die nächste Samsung-Foldable-Gene­ration?

Infos zum Nachfolger des Galaxy Z Flip 5G (Bild)

Samsung Mit dem Galaxy Z Flip 5G brachte Samsung letzten Februar eine leicht verbes­serte Ausgabe des Galaxy Z Flip heraus. Ein Nach­folger könnte bald ange­kün­digt werden. Insi­der­kreisen zufolge über­springt der Hersteller die Ziffer 2 und nennt das Foldable-Klapp­handy direkt Galaxy Z Flip 3. Damit würde Samsung eine Anglei­chung der Numme­rie­rung anstreben, schließ­lich wird im Herbst das Galaxy Z Fold 3 erwartet. Android Commu­nity verweist auf einen Tweet von WonderingLeaks, einem noch recht neuen Bran­chen­insider. Dieser nennt zahl­reiche Spezi­fika­tionen des Galaxy Z Flip 3. Ob sich diese Quelle als vertrau­ens­würdig erweist, wird sich zeigen.

Infos zum Nachfolger des Z Fold 2 5G (Bild)

Neues Budget-Tablet von Samsung in der Mache

Den Angaben zufolge bliebe das Display des Mobil­geräts bei 6,7 Zoll. Aller­dings würde ein Dynamic AMOLED 2X Panel und ein robus­teres Ultra-Thin-Glass Verwen­dung finden. Die Größe des Außen­bild­schirms soll von 1,1 Zoll auf 2 Zoll wachsen. Zu Weit­winkel und Ultra­weit­winkel (beide 12 MP) wird ein 64-MP-Tele­objektiv in Aussicht gestellt. An der Selfie-Front des Galaxy Z Flip 3 gibt es indes nichts Neues, es bleibt wohl bei 10 Mega­pixel. Der Akku des Falt-Tele­fons soll 3700 mAh haben, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.2 und Stereo-Laut­spre­cher seien eben­falls an Bord.Ice Universe (via SamMobile ) nennt indes das zweite oder dritte Quartal 2021 für die Markt­ein­füh­rung neuer, bislang nicht vorge­stellter Exynos-Chip­sätze. Diese hätten bereits Grafik­chips von AMD an Bord, bisher gibt es die Mali-GPUs von ARM. Der Veröf­fent­lichungs­zeit­raum könnte zu einem Einsatz im Galaxy Z Fold 3 passen. AMDs Grafik­chip-Abtei­lung war bereits vor einiger Zeit, damals noch als eigen­stän­dige Firma ATI, als GPU-Liefe­rant für mobile SoCs tätig. Ein Über­bleibsel ist das aus dem Marken­name Radeon entstan­dene Anagramm Adreno der Qual­comm-GPUs.

Infos zur Lite-Version des Galaxy Tab S7 (Bild)

Samsung Aber­mals von SamMobile stammen die Hinweise auf das nächste Samsung-Einsteiger-Tablet. Die Inter­net­seite will die Infor­mationen direkt von einer Quelle erhalten haben. Der Flach­rechner würde als Galaxy Tab S7 Lite oder als Galaxy Tab S8e den Handel errei­chen. Es soll Vari­anten mit WLAN, LTE und 5G geben. Die jewei­ligen Modell­num­mern würden SM-T730, SM-T735 und SM-T736B / SM-T736N lauten. Ferner sei eine geho­bene Vari­ante des Tablets geplant, das unter dem Namen Galaxy Tab S7 Lite Plus (Tab S8e Plus) oder Galaxy Tab S7 Lite XL (Tab S8e XL) erscheinen könnte.