Samsung: Z Flip 5G bestätigt, Update für Galaxy S9 & mehr

Samsung-Fans werden zum Start der Woche mit aller­hand Infor­ma­tionen rund um kommende Mobil­ge­räte und Updates begrüßt. So bestä­tigte der Konzern selbst nun das Galaxy Z Flip 5G, es drangen Spezi­fi­ka­tionen des High-End-Tablets Galaxy Tab S7 ans Tages­licht und das Galaxy M41 erhält ein OLED-Display eines Fremd­her­stel­lers. Wer ein Smart­phone der Gattung Galaxy S9, Galaxy S9+ oder Galaxy Note 10 Lite sein Eigen nennt, darf sich außerdem über eine Soft­ware-Aktua­li­sie­rung freuen. Alle drei Modelle erhalten den Juni-Sicher­heits­patch, die Galaxy-S9-Geschwister zusätz­lich One UI 2.1.

Mobil­ge­räte: Samsung bereitet span­nende Neuheiten vor

Bald auch als 5G-Edition: Galaxy Z Flip

Samsung

Pünkt­lich zum dies­jäh­rigen Valen­tinstag erschien das zweite Fold­able des Smart­phone-Markt­füh­rers Samsung namens Galaxy Z Flip. Der im Vergleich zum Erst­lings­werk Galaxy Fold deut­lich redu­zierte Preis spricht eine größere Ziel­gruppe an, ein wich­tiges Merkmal fehlt jedoch. Den fort­schritt­li­chen 5G-Mobil­funk lässt das Falt-Telefon vermissen. Wer deshalb noch nicht zuschlug, muss sich nicht mehr lange gedulden. Bei xda-deve­lo­pers stieß man auf ein von Samsung einge­reichtes Zerti­fikat für ein Galaxy Z Flip 5G mit der Modell­nummer SM-F707B. Diese Vari­ante geis­terte bereits zuvor durch die Gerüch­te­küche und dürfte im August enthüllt werden. Als Gehäu­se­farben werden Schwarz, Grau und Kupfer erwartet. Das Galaxy Tab S6 erhält bald einen Nachfolger

Samsung Samsungs letzte Ober­klasse-Tablets wurden zu unter­schied­li­chen Zeit­räumen veröf­fent­licht. Das Ursprungs­mo­dell Galaxy Tab S6 kam im August 2019, das 5G-Modell Anfang 2020 und die Lite-Ausgabe vergan­genen Monat heraus. Die Stan­dard­va­ri­ante jährt sich also demnächst, was eben­falls auf eine Vorstel­lung beim nächsten Unpa­cked Event hindeutet. Dem Bench­mark Geek­bench (via mysmart­price) stat­tete das Galaxy Tab S7 mit der Modell­nummer SM-T870 schon einen Besuch ab. Aufgrund des aufge­führten Kona-Main­boards dürfte dieser Flach­rechner das SoC Snap­dragon 865 besitzen. Das Betriebs­system Android 10 und 6 GB RAM sind weitere Ausstat­tungs­merk­male.

Kommt das erste Galaxy ohne Samsung-OLED-Display?

Das Display des Xiaomi Mi 10

Xiaomi Samsung hat den Komfort, auf eine weit­rei­chende eigene Hard­ware-Infra­struktur zurück­greifen zu können. Aller­dings zahlt der Hersteller bei seiner Schwes­ter­firma Samsung Display genauso für die Panels wie bei anderen Anbie­tern. Die TCL-Bild­schirm­ab­tei­lung China Star Opto­elec­tro­nics Tech­no­logy scheint zumin­dest für das nahende Galaxy M41 eine attrak­ti­vere Lösung zu offe­rieren. Mit dessen 6,67 Zoll messenden OLED-Display (2340 x 1080 Pixel) fährt Samsung güns­tiger als beim Einkauf in seiner eigenen Display-Sparte. Das im 19,5:9-Format gefer­tigte Panel kommt bereits im Xiaomi Mi 10 und im Moto­rola Edge zum Einsatz.

Die Infor­ma­tion über den poten­zi­ellen Galaxy-M41-Bild­schirm stammt aus Südkorea (via SamMobile). Für das Galaxy S30 / Galaxy S21 erwog Samsung eben­falls den Einsatz eines Fremd­her­steller-Displays (BOE), war mit der Qualität letzt­end­lich aber nicht zufrieden.

Großes Soft­ware-Update für Galaxy S9 / Galaxy S9+

Neue Software für Galaxy S9(+)

Samsung Auch wenn mit dem Galaxy S20 bereits die über­nächste Genera­tion auf dem Markt ist, behan­delt der Hersteller das Duo Galaxy S9 und Galaxy S9+ nicht stief­müt­ter­lich. Nachdem wir bereits die User eines Galaxy Note 9 über das Rollout von One UI 2.1 hier­zu­lande unter­richtet hatten, ist selbiges Update jetzt für die Galaxy-S9-Geschwister erhält­lich. Mit der über­ar­bei­teten Benut­zer­ober­fläche halten neue Features, beispiels­weise zum einfa­chen Teilen von Dateien zwischen Galaxy-Modellen (Quick Share) und zum Verbreiten von Musik an andere Endge­räte via Blue­tooth (Music Share) Einzug. Zahl­reiche Kamera-Funk­tionen und der Juni-Sicher­heits­patch sind eben­falls im Update enthalten.

One UI 2.1 ist ab sofort in Deutsch­land verfügbar und wird die letzte große Aktua­li­sie­rung für das Galaxy S9(+) sein. Auf Android 11 brau­chen die Besitzer also nicht zu hoffen. (via SamMobile)

Mehr Sicher­heit für das Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Lite erhält Juni-Sicherheitspatch

Samsung Das Upgrade auf One UI 2.1 benö­tigen Anwender des erschwing­li­chen Stift-Phablets nicht mehr, da jenes schon im April erschien. Haupt­säch­lich hievt Samsung mit der jüngsten Aktua­li­sie­rung den Android-Sicher­heits­patch auf den Stand Juni 2020. Da solche Maßnahmen Schwach­stellen im Betriebs­system ausmerzen, die sich Hacker oder Schad­soft­ware zunutze machen können, ist die Instal­la­tion des Updates anzu­raten. SamMobile geht aufgrund der Firm­ware-Bezeich­nung N770FXXU3BTF1 davon aus, dass mögli­cher­weise weitere Neue­rungen für das Galaxy Note 10 Lite enthalten sind. Bislang gibt es hierzu aber noch keine Details.

Das Update wurde zuerst in Spanien gesichtet, weitere Länder dürften in Kürze folgen.