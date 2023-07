Galaxy Z Flip 5 zeigt sich in erstem Teaser-Video

In weniger als zwei Wochen zeigt Samsung das Galaxy Z Flip 5. Ein Teaser-Video deutet Neue­rungen an. Aus dem Außen­dis­play macht der Hersteller aber noch ein Geheimnis.

Samsung knickt am 26. Juli wieder die Smart­phone-Displays, und zur Einstim­mung gibt es ein Teaser-Video des Galaxy Z Flip 5. „Joyn the flip side“, fordert der Hersteller die Zuschauer auf. Komplett enthüllen möchte das Unter­nehmen sein Foldable im Klapp­handy-Stil noch nicht. Immerhin gibt es aber einen umfas­senden Eindruck anhand von Silhou­etten. Der Clip veran­schau­licht auch eine der größten Design­anpas­sungen. Endlich schließt Samsung seinen Falter plan. Zu den weiteren Erkennt­nissen zählt ein erfreu­lich schmaler Display­rahmen.

Galaxy Z Flip 5 betritt die YouTube-Tanz­fläche

Tanzend nähert sich die Enthüllung des Galaxy Z Flip 5

Samsung

Samsung möchte die Smart­phone-Nutzer zur Flip-Seite locken. Mit einem kurzen Teaser-Video stei­gert der Elek­tronik­kon­zern die Vorfreude auf die fünfte Itera­tion des Klapp­handys mit bieg­samer Anzeige. Im Clip wird auf dem Innen­dis­play im Disco-Style getanzt. Auffällig sind dabei die schlanken Ränder um den falt­baren Bild­schirm. Vom Außen­dis­play erkennt man hingegen kaum etwas. Ledig­lich eine Erhö­hung in der Seiten­ansicht deutet den Cover-Screen an. Aller­dings wirkt der Bild­schirm aus dieser Perspek­tive nicht beson­ders groß. Dabei beteuern Bran­chen­insider und Render­bilder, dass das Display beim Galaxy Z Flip 5 deut­lich größer ist.

Weitere Erkennt­nisse des Teaser-Videos

Womög­lich wurde diese Eigen­heit bei der Krea­tion des YouTube-Clips nicht bedacht. Was hingegen hervor­gehoben wird, ist die nicht mehr vorhan­dene Lücke im geschlos­senen Zustand. Staub und Dreck haben es beim Galaxy Z Flip 5 schwer, ins Innere zu gelangen. Damit behebt Samsung ein großes Ärgernis der Vorgän­ger­gene­rationen. In der Beschrei­bung des YouTube-Videos tätigt der Hersteller die Aussage „Was andere als ordinär ansehen, sehen wir als Möglich­keit“. Außerdem verlinkt die Firma auf die Start­seite, auf der am 26. Juli das Unpa­cked-Event zu sehen sein wird.

Seitliche Silhouette des Galaxy Z Flip 5

Samsung Im 19-sekün­digen Werbe­film­chen sieht man den Power-Button mit Finger­abdruck­sensor und die Laut­stär­kewippe an den gewohnten seit­lichen Posi­tionen. Eben­falls unver­ändert ist die Inte­gra­tion des Laut­spre­chers rechts neben dem USB-C-Port. Einen zweiten Laut­spre­cher sieht man zwar nicht, es dürfte aber wie schon beim Galaxy Z Flip 4 beim Galaxy Z Flip 5 Stereo-Sound geben. An der linken Gehäu­seseite findet sich der SIM-Karten-Schacht wieder. Außer den Anten­nen­streifen sind sonst keine weiteren Merk­male des Foldables im YouTube-Video erkennbar.

Indes sickerten die poten­ziellen Preise des Galaxy Z Flip 5 durch.