Galaxy XCover 5: Handliches Rugged-Smartphone vorgestellt

Mit den Galaxy XCover 5 hat Samsung ein neues Rugged-Smart­phone für anspruchs­volle Arbeits­umge­bungen vorge­stellt. Das Produkt sei beson­ders für den Einsatz in Fabriken und den Außen­dienst geeignet. Dank dem nach IP68 und MIL-STD-810G konstru­ierten Gehäuse besitzt das Handy einen umfas­senden Staub- sowie Wasser­schutz und ist gegen Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe gefeilt. Auch extreme Tempe­raturen machen dem Galaxy XCover 5 nichts aus. Durch sein 5,3-Zoll-Display und der Dicke von ledig­lich 9,2 mm ist das Produkt für ein Rugged-Modell ziem­lich kompakt.

Galaxy XCover 5 trotzt vielen Umwelt­ein­flüssen

Das Galaxy XCover 5 in voller Pracht

Samsung Lange mussten Anwender von Rugged-Smart­phones auf die neueste Krea­tion von Samsung warten. Nach dem Galaxy XCover 4s aus dem Juli 2019 folgt diesen Monat aber das Galaxy XCover 5. Aufgrund seiner hohen Touch­screen-Sensi­bilität lässt sich dieses Telefon auch problemlos mit Hand­schuhen bedienen. Ein seltener Gast in heutigen Mobil­geräten ist der austausch­bare Akku. Bedingt durch die schlanke Bauweise des Galaxy XCover 5 fällt dessen Kapa­zität mit 3000 mAh aber nicht allzu üppig aus. Eine program­mier­bare Taste sorgt für eine flexible Konfi­gura­tion für diverse Anwen­dungs­sze­narien. So stehen etwa Maps oder die Taschen­lampe direkt parat. Galaxy XCover 5 in einer Fabrik

Samsung „Auch der Arbeits­alltag im Außen­dienst und in Fabriken wird in vielen Berei­chen digi­taler, weswegen auch hier mobile Geräte zum Einsatz kommen“, erklärt der Hersteller in seiner Pres­semit­tei­lung. Hitze, Regen und Schnee sollen dem Telefon nichts anhaben. Die Push-to-Talk-Funk­tion ermög­licht das schnelle Kontak­tieren von Team­kol­legen. An ein Walkie-Talkie-Feature für Micro­soft Teams wurde eben­falls gedacht. Barcodes lassen sich effi­zient mit der vorin­stal­lierten Knox Capture-App einscannen. Das Betriebs­system ist mit Android 11 (One UI 3.0) am Puls der Zeit.

Die Technik des Galaxy XCover 5

Im Vergleich zum Vorgän­ger­modell wuchs die Anzeige von 5 auf 5,3 Zoll. Die Auflö­sung wurde eben­falls gestei­gert und beträgt nun 1600 x 720 anstatt 1280 x 720 Pixel. Aller­dings ist das Panel an sich nicht mehr auf IPS-, sondern auf TFT-Basis. Das SoC Exynos 850 sorgt mit seinen acht Prozes­sor­kernen (bis zu 2 GHz Takt) für eine ausrei­chende Arbeits­geschwin­dig­keit. Der CPU stehen 4 GB RAM zur Seite. Wem die 64 GB Flash des Galaxy XCover 5 nicht ausrei­chen, der kann sich via microSD-Karte behelfen. Die Haupt­kamera bietet 16 MP (Blende f/2.2), Video­chats und Veri­fizie­rungen werden mit einer 5-MP-Kamera (Blende f/2.2) voll­zogen.

Der 3000 mAh große Akku des Smart­phones lässt sich mit 15 W aufladen. Zur Konnek­tivität des Galaxy XCover 5 zählen LTE Cat. 6 (bis zu 300 MBit/s im Down­load), Dual-SIM, Dual-Band-WLAN (802.11ac), NFC für das digi­tale Bezahlen, Blue­tooth 5.0, GPS und USB Typ C sowie POGO-Pins zum Aufladen. Ein Finger­abdruck­sensor fehlt allem Anschein nach.

Preis und Verfüg­bar­keit des Galaxy XCover 5

Barcode-Scanner des Galaxy XCover 5

Samsung Das Mobil­gerät wird noch diesen Monat den deut­schen Handel errei­chen. Wann genau verriet Samsung bislang ebenso wenig wie den Preis. Letz­terer wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Neben der regu­lären Ausgabe soll es hier­zulande eine Enter­prise Edition geben. Diese Vari­ante gewährt fünf Jahre regel­mäßige Soft­ware-Updates und eine Markt­ver­füg­bar­keit von zwei Jahren. Ferner gibt es ein Jahr Busi­ness-Service­leis­tungen in Form von Knox Suite dazu. Das robuste Galaxy XCover 5 ist auch für Frei­zeit­akti­vitäten wie Wande­rungen, Fahr­rad­touren und Berg­bestei­gungen inter­essant.