Galaxy Watch6 (Classic): Was wir bisher wissen

In der nächsten Woche will Samsung die Galaxy-Watch6-Serie auf seinem Unpa­cked-Event vorstellen. Wir haben für Sie die wich­tigsten Leaks der letzten Zeit zusam­men­gefasst.

In der nächsten Woche wird Samsung voraus­sicht­lich die Galaxy-Watch6-Serie im Rahmen seines Unpa­cked-Events vorstellen. Ein vorgeb­lich offi­zieller Partner-Shop von Samsung listet die Uhren samt einiger Spezi­fika­tionen bereits jetzt und enthüllt somit auch die Modell-Vari­anten.

Galaxy-Watch6-Serie soll insge­samt acht Modelle umfassen

Die Galaxy Watch6 kann im Funshop vom 27. Juli bis zum 7. August vorbe­stellt und ab dem 11. August regulär geor­dert werden. Laut Produkt­seite im Shop wird es die Watch in insge­samt acht Vari­anten geben. Bei der Basis­ver­sion der Watch6 haben Kunden die Auswahl zwischen einem Durch­messer von 40 mm oder 44 mm, die etwas größere Classic-Version wird mit Durch­mes­sern von 43 mm oder 47 mm ange­boten. Renderbild der Galaxy Watch6 Classic

Bild: Winfuture / @rquandt Gegen einen Aufpreis gibt es alle Modelle auch mit einem LTE-Modem und einer eSIM-Option, wodurch Tele­fonate oder die Über­mitt­lung von Nach­richten ohne via Blue­tooth gekop­peltes Handy möglich sind.

Bilder-Leaks zeigen Watch6 und Watch6 Classic

Wie wichtig Samsung die Geheim­hal­tung nicht frei­gege­bener Bilder und Daten seiner künf­tigen Geräte offenbar ist, wird an einem nahezu voll­ständig geschwärzten Artikel deut­lich, in dem WinFuture Vorschau­bilder geteilt hatte, auf denen die Smart­watches in mehreren Farben und von allen Seiten zu sehen waren.

Wir haben noch den Blick auf einen Screen­shot erha­schen können, der die Galaxy Watch6 Classic in Silber und Schwarz und die Basis­ver­sion zusätz­lich in Beige zeigt. Die Rende­rings präsen­tieren die Watch6 Classic mit einer dreh­baren Lünette, die zuletzt bei der Galaxy Watch4 Classic zu finden war. Optisch erin­nert die Watch6 an die Vorgän­gerin Watch5, während die Classic-Version aufgrund ihrer Lünette eher an die Watch4 denken lässt.

Auf neuesten Foto der südko­rea­nischen Yonhap News, die Ishan Agarwal (@isha­nagarwal24) auf Twitter veröf­fent­lichte, scheint Samsung seinen Newcomer jedoch förm­lich herzeigen zu wollen. Der darauf abge­bil­dete ehema­lige Bundes­liga-Spieler Son Heung-min hält die Galaxy Watch6 an seinem Hand­gelenk derart reprä­sen­tativ in die Kamera, dass die Snapshots gewollt scheinen und auf ein gezieltes Marke­ting seitens Samsung schließen lassen.

Auf den Aufnahmen vom 14. Juli 2023 befindet sich der Fußballer am Incheon Inter­national Airport in Seoul.

Bisher gele­akte Spezi­fika­tionen der Galaxy Watch6 und Watch6 Classic

Wer bei der neuen Galaxy-Watch-Gene­ration einen Exynos W980 erwartet hatte, wird vermut­lich enttäuscht, da Samsung bereits den leis­tungs­schwä­cheren Exynos W930 bei der Blue­tooth SIG zerti­fiziert hat. Weil die Modell­nummer "Exynos S5E5515" iden­tisch mit jener des Exynos W920 ist, den wir bereits von der Galaxy Watch4 und der Galaxy Watch5 kennen, scheint es sich hierbei um ein Rebran­ding zu handeln. Denkbar wäre, dass Samsung die Takt­fre­quenz anhebt.

Einem Tweet von Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) zufolge soll die Galaxy Watch6 (Classic) einen etwas größeren Akku bekommen, der gemeinsam mit dem Exynos W930, der angeb­lich im 5-nm-Prozess gefer­tigt wird, für eine bis zu 20 Prozent längere Akku­lauf­zeit sorgt. Außerdem soll das Display der Smart­watch rund 20 Prozent größer ausfallen als jenes der Vorgän­gerin. Für die RAM-Größe benennt der Tipp­geber 2 GB und für den internen Spei­cher 16 GB. Auch Qwaider wartet mit einigen Produkt­bil­dern auf, die von Samsung stammen sollen.

Benach­rich­tigungen über unre­gel­mäßigen Herz­rhythmus

Wie Samsung bestä­tigt, sollen einige Galaxy-Smart­watches künftig Herz­rhyth­mus­stö­rungen erkennen und so auf eine unre­gel­mäßige Herz­fre­quenz hinweisen. Die IHRN-Funk­tion wurde vom korea­nischen Minis­terium für Lebens­mittel- und Arznei­mit­tel­sicher­heit (MFDS) geneh­migt, nachdem die US-ameri­kani­sche Lebens­mittel- und Arznei­mit­tel­behörde (FDA) die Geneh­migung erteilt hatte.

Die Samsung Galaxy Watch6 wird voraus­sicht­lich das erste Galaxy-Modell mit dieser Funk­tion sein. Im Zuge des Updates auf das Betriebs­system One UI 5 Watch soll das Feature danach auch für weitere Weara­bles von Samsung verfügbar sein.

Das Health-Feature soll zunächst in insge­samt 13 Ländern einge­führt werden, zu denen Deutsch­land derzeit noch nicht gehört. Eine Geneh­migung hier­zulande könnte jedoch in naher Zukunft folgen.

Genaueres zur Galaxy Watch6 und Watch6 Classic erfahren wir beim offi­ziellen Launch am 26. Juli. Mit von der Partie sind auch die Foldables Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5.

