Galaxy Watch 3 und Active 2: Update für Blutdruck und EKG

In Deutsch­land und 30 weiteren Ländern können Besitzer einer Galaxy Watch 3 oder Galaxy Watch Active 2 in wenigen Tagen die Blut­druck­mes­sung und das EKG nutzen.

Zwar ist die Galaxy Watch 3 seit knapp einem halben Jahr erhält­lich, der voll­kom­mene Funk­tions­umfang wird aber erst in Bälde frei­geschaltet. Damit Blut­druck­mes­sung und EKG in Europa verwendet werden können, ist eine CE-Kenn­zeich­nung zwin­gend erfor­der­lich. Samsung hat jene erhalten und verkündet, dass die Features ab dem 4. Februar 2021 zur Verfü­gung stehen. In allen 27 Ländern der Euro­päi­schen Union, darunter Deutsch­land, sowie weiteren Regionen wie der Schweiz, kann ab diesem Stichtag die benö­tigte App Health Monitor instal­liert werden. Auch die Galaxy Watch Active 2 wird bedacht.

Galaxy Watch 3 erhält endlich vermisste Gesund­heits­fea­tures

Galaxy Watch 3 bekommt ein wichtiges Update

Ausschließ­lich Anwender in Südkorea konnten bislang den cleveren Zeit­messer aus dem Hause Samsung zur Über­wachung ihres Blut­dru­ckes oder zur Aufzeich­nung eines EKG benutzen. In Europa müssen User noch bis zum 4. Februar ausharren, dann trägt der Erhalt der CE-Kenn­zeich­nung für die Galaxy Watch 3 Früchte. Mit der EU-Verord­nung 765/2008 versi­chert der Hersteller, dass sein Produkt den geltenden Anfor­derungen der Harmo­nisie­rungs­rechts­vor­schriften der Gemein­schaft genügt. Somit erhalten Nutzer in sämt­lichen 27 Mitglieds­staaten der Euro­päi­schen Union in rund einer Woche einen längst über­fäl­ligen Mehr­wert der Galaxy Watch 3. Die Samsung Health Monitor App

Samsung Zur EU gehören aktuell: Belgien, Malta, Bulga­rien, die Nieder­lande, Däne­mark, Öster­reich, Deutsch­land, Polen, Estland, Portugal, Finn­land, Rumä­nien, Frank­reich, Schweden, Grie­chen­land, Slowakei, Irland, Slowe­nien, Italien, Spanien, Kroa­tien, Tsche­chien, Lett­land, Ungarn, Litauen, Zypern und Luxem­burg. Ferner gilt das CE-Zerti­fikat in der Schweiz sowie in Chile, Indo­nesien und den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten. Die Blut­druck­mes­sung und das EKG werden über die Samsung Health Monitor App reali­siert, welche die Galaxy Watch 3 auto­matisch über ein Firm­ware-Update durch die Galaxy-Wearable-App bekommt. Blutdruck messen auf der Galaxy Watch 3

Zeit­glei­ches Update für Galaxy Watch Active 2

Neben Samsungs aktu­ellem Smart­watch-Flagg­schiff Galaxy Watch 3 hat auch die 2019er Uhr Galaxy Watch Active 2 Sensoren verbaut, um den Blut­druck und ein EKG proto­kol­lieren zu können. Nutzer dieses Zeit­mes­sers mussten erheb­lich länger warten, um auf diese Funk­tionen zuzu­greifen. Doch auch in diesem Fall sollen ab dem 4. Februar die Gesund­heits­fea­tures via Firm­ware-Update nach­gereicht werden. (Quelle: Samsung-Pres­semit­tei­lung)