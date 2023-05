Gerücht: Samsung Galaxy Unpacked am 26. Juli

Das zweite Galaxy Unpa­cked scheint tatsäch­lich dieses Jahr früher statt­zufinden, genauer gesagt am 26. Juli 2023. Ein südko­rea­nisches Nach­rich­ten­magazin will dieses Datum von einem Indus­triein­sider erfahren haben. Das Event soll in der Landes­haupt­stadt Seoul abge­halten werden. Im Rahmen der Veran­stal­tung erfolgen höchst­wahr­schein­lich die Produkt­vor­stel­lungen von Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5. Dass Samsung sein Unpa­cked Event früher als zuvor initi­iert, habe wirt­schaft­liche Gründe. Angeb­lich möchte der Elek­tronik­kon­zern die schwä­chelnden Verkäufe seiner Halb­leiter-Sparte kompen­sieren.

Ende Juli könnte Samsung wieder auspa­cken

Das Galaxy Z Fold 4 erhält wohl bald einen Nachfolger

Samsung Bislang stellte Samsung neue falt­bare Smart­phones Anfang August vor. Dieses Jahr soll es einen Stra­tegie­wechsel geben. Chosun (via SamMobile) berichtet von einem um zwei Wochen vorge­zogenen Galaxy Unpa­cked. Der Nach­rich­ten­seite zufolge findet dieses am 26. Juli statt. Mit diesem Schritt plane der Hersteller, seine Geschäfts­bilanz des dritten Quar­tals 2023 zu verbes­sern. Zuletzt lief es im Halb­leiter-Bereich eher mäßig. Es sei deshalb „notwen­diger denn je, die Smart­phone-Sparte zu fördern“, wird eine mit Samsungs Plänen vertraute Quelle zitiert. Entspre­chend soll auch der Verkaufs­start von Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 vorge­zogen werden.

Unge­wöhn­lich ist die Präsen­tation in Seoul. Zuvor fanden die Events in Barce­lona und New York statt. Der Verkaufs­start der Fold­ables sei auf den 11. August 2023 datiert. Mit dieser Taktik erhält das Unter­nehmen für seine neuen Produkte auch mehr Aufmerk­sam­keit bis zur Vorstel­lung des iPhone 15. Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 enthüllte Samsung letztes Jahr am 10. August und führte sie am 25. August 2022 ein.

Was könnte uns noch beim Galaxy Unpa­cked erwarten?

Abseits der beiden falt­baren Smart­phones dürften noch weitere Gerät­schaften die Bühne betreten. Eine Galaxy Watch 6 und eine Galaxy Watch 6 Pro gelten als mögliche Kandi­daten. Des Weiteren könnte Samsung auch neue kabel­lose Kopf­hörer vorstellen. Schließ­lich feiern die Galaxy Buds 2 Pro demnächst ihren ersten Geburtstag. Ferner sind weitere Details zu One UI 6 auf Basis von Android 14 und Samsungs Bestre­bungen in puncto Künst­liche Intel­ligenz denk­bare Themen.

Derzeit gibt es span­nende Samsung-Ange­bote bei Amazon.