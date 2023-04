Durchgesickert: Galaxy Tab S9 (Ultra), Tab S9+ & Tab S9 Lite

Bei Samsung befindet sich derzeit ein Tablet-Quar­tett bestehend aus Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra und Galaxy Tab S9 Lite in Arbeit. Kürz­lich sickerten zahl­reiche Spezi­fika­tionen dieser Flach­rechner durch. Mit dem Galaxy Tab S9 Ultra steht uns ein High-End-Modell bevor, das ein 14,6-Zoll-Display (WQXGA+), den Snap­dragon 8 Gen 2, bis zu 16 GB RAM sowie einen Staub- und Wasser­schutz hat. Das Display des Galaxy Tab S9+ soll auf 12,9 Zoll gewachsen sein. Ultra, Plus und Lite tauchten zudem beim Bench­mark Geek­bench auf.

Details zu Galaxy Tab S9 Ultra und Tab S9 Plus

Zahlreiche Spezifikationen von Galaxy Tab S9+ (Bild) und Co. bekannt

OnLeaks / Wolf of Tablet Samsung ist dieses Jahr mit der Enthül­lung seiner neuen Tablet-Gene­ration etwas spät dran. Die Galaxy-Tab-S8-Serie wurde 2022 schließ­lich schon im Februar demons­triert. Das Warten auf die Galaxy-Tab-S9-Reihe scheint sich aber zu lohnen, wie die jüngst durch­gesi­ckerten Spezi­fika­tionen offen­baren. Bei mysmart­price stießen wir auf Geek­bench-Einträge und weiter­füh­rende Infor­mationen. So hat das Galaxy Tab S9 Ultra den Chip­satz Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy. Es werden 8 GB RAM gelistet, es soll aber Optionen mit bis zu 16 GB geben. Ferner beteuert Ice Universe ein 14,6-Zoll-Display mit 2960 mal 1848 Pixel.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Details zu Galaxy Tab S9 und Tab S9 Lite

An den Abmes­sungen hat sich nichts geän­dert. Entspre­chend kommt derselbe 11.200-mAh-Akku zum Einsatz. Jener lässt sich mit 45W aufladen. Die erzielten 5376 Punkte (Multi-Core) respek­tive 2028 Punkte (Single-Core) in Geek­bench klingen ordent­lich. Als Betriebs­system findet Android 13 Verwen­dung. Beim Galaxy Tab S9+ müssen Sie mit einem 12,9-Zoll-Display (2800 x 1752 Pixel) vorlieb­nehmen. Der Akku fällt kleiner aus. Ansonsten ähnelt sich die Ausstat­tung von Ultra und Plus größ­ten­teils. Auffällig ist, dass das Galaxy Tab S9+ trotz glei­chem SoC mit 4727 respek­tive 1928 Punkten in Geek­bench schlechter abschneidet.

Kommen wir nun zu den beiden erschwing­licheren Flach­rech­nern. Das Galaxy Tab S9 wird wohl eine 11 Zoll messende Anzeige haben. Aufgrund des klei­neren Bild­schirms gibt es auch einen klei­neren Akku. Entgegen Plus und Ultra ist die maxi­male Arbeits­spei­cher­größe auf 12 GB anstatt 16 GB beschränkt. Den Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy hat aber auch dieses Modell an Bord. Deut­lich abge­speckter kommt das Galaxy Tab S9 Lite daher. Vom SoC Exynos 1380 dürfen Sie keine Perfor­mance-Wunder erwarten. Die 2410 und 991 Punkte in Geek­bench lesen sich ernüch­ternd. Mit 6 GB RAM ist der Arbeits­spei­cher zudem über­schaubar.

Render­bilder des Galaxy S9+ erlauben einen Blick auf das Design.