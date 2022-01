Samsung Galaxy Tab S8: Specs & Bilder der Premium-Tablets

Über den jüngsten Amazon-Fauxpas dürfte Samsung nicht sonder­lich erfreut sein, denn der Online­shop hatte kurz­fristig die Produkt­seiten aller Vari­anten des Galaxy Tab S8 veröf­fent­licht. Damit sickerten nicht nur Pres­sefotos, sondern beinahe sämt­liche Spezi­fika­tionen durch. Das noch nicht offi­ziell vorge­stellte Tablet-Flagg­schiff des südko­rea­nischen Herstel­lers wird in den Ausfüh­rungen , Galaxy Tab S8+ und Galaxy Tab S8 Ultra jeweils mit und ohne 5G erscheinen.

Je nach Modell gibt es ein 11 bis 14,6 Zoll messendes Display. Die teuerste Ausgabe schlägt mit 1308 Euro zu Buche.

Galaxy Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra im Detail

Das Galaxy Tab S8 kommt in Schwarz, Silber und Pink

Bild: Samsung Es wird erwartet, dass Samsung seine Flach­rechner-Ober­klasse Galaxy Tab S8 zusammen mit dem Galaxy S22 am 8. Februar enthüllt. Bereits jetzt sind dank eines über­eif­rigen Amazon Italien (via pocketnow) aber schon viele Daten bekannt. Der Händler hatte die Produkt­seiten zu früh online geschaltet.

Mitt­ler­weile wurde dieser Fehler korri­giert, aber das Internet vergisst bekannt­lich nie. Das regu­läre Galaxy Tab S8 wartet mit einem 11 Zoll messenden Display (2560 mal 1600 Pixel) auf. Ein 8000 mAh großer Akku treibt das Tablet an. Die Abmes­sungen betragen 25,38 mal 16,53 mal 0,63 cm, das Gewicht liegt bei 507 g. Galaxy Tab S8 5G

Bild: Samsung Wer sich für das Galaxy Tab S8+ entscheidet, erhält ein Mobil­gerät mit einer Bild­schirm­dia­gonale von 12,4 Zoll (2800 mal 1752 Pixel). Die Akku­kapa­zität wurde auf 10090 mAh erhöht. Abmes­sungen und Gewicht liegen bei 28,5 mal 18,5 mal 0,57 cm und 572 g. Schon in Note­book-Regionen ist die 14,6 Zoll große Anzeige des Galaxy Tab S8 Ultra ange­sie­delt. Sie beher­bergt 2960 mal 1848 Bild­punkte.

Mit 32,64 mal 20,86 mal 0,55 cm ist die Ultra-Fassung entspre­chend ausla­dend. Es müssen 728 g gestemmt werden. Eine auflad­bare Batterie mit 11200 mAh versorgt das Tablet mit Strom. Galaxy Tab S8+

Bild: Samsung Im Gegen­satz zu seinen Geschwis­tern hat das Galaxy Tab S8 Ultra eine Notch inklu­sive Dual-Kamera. Die Objek­tive dürften für Weit­winkel- und Ultra­weit­winkel-Aufnahmen zuständig sein.

Gemein­sam­keiten der Galaxy-Tab-S8-Modelle

Eine rück­sei­tige Dual-Kamera inklu­sive 13 Mega­pixel Weit­winkel haben Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra gemein. Außerdem kommt das Trio mit Android 12 sowie Dual-Band-WLAN (802.11ac) daher. Als Chip­satz findet der schnelle Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 1 Verwen­dung. Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Bild: Samsung Des Weiteren ist das Drei­erge­spann mit dem Stylus S-Pen kompa­tibel. Dieser haftet magne­tisch an der Rück­seite der Flach­rechner unter deren Haupt­kamera. Für die geho­bene Ausstat­tung werden Tablet-Fans tief in die Tasche greifen müssen. Bislang enthüllte Amazon (diesmal der fran­zösi­sche Shop) ledig­lich den Preis des Galaxy Tab S8 Ultra (128 GB). Mit WLAN kostet dieses 1159,34 Euro, mit 5G 1308,10 Euro.

Das Galaxy Tab S8 wird vermut­lich beim nächsten Unpa­cked Event gezeigt.