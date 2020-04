Galaxy Tab S6 Lite: Mittelklasse-Tablet mit S-Pen vorgestellt

Wem das Galaxy Tab S6 gefällt, aber nicht dessen Kosten­faktor, erhält mit der Lite-Vari­ante eine güns­ti­gere Option. Mit an Bord ist weiterhin der Stylus S-Pen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Mittel­klasse-Tablet sind, könnte das neu vorge­stellte Samsung Galaxy Tab S6 Lite in die engere Auswahl kommen. Der südko­rea­ni­sche Hersteller enthüllte das Produkt nach diversen Besu­chen der Gerüch­te­küche nun offi­ziell. Das High­light ist der mitge­lie­ferte S-Pen, den man haupt­säch­lich von der Galaxy-Note-Reihe kennt. Mit dem 7040 mAh großen Akku dürfte der Flach­rechner trotz 10,4-Zoll-Display über eine ordent­liche Ausdauer verfügen. Das Galaxy Tab S6 Lite soll bereits nächste Woche zu einem Preis von 409 Euro (WLAN-Version) in Europa erscheinen.

Stylus-Tablet zum humanen Preis

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Das im August 2019 veröf­fent­lichte Galaxy Tab S6 und das Ende Januar 2020 einge­führte Galaxy Tab S6 5G haben einen cleveren Einga­be­stift an Bord. Trotz abge­speckter Hard­ware müssen Käufer des erschwing­li­chen Lite-Modells nicht auf dieses Feature verzichten. Stylus an Bord: Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Samsung hat das Galaxy Tab S6 Lite inklu­sive S-Pen kürz­lich der Öffent­lich­keit präsen­tiert. Krea­tive und Studenten, welche einen Tablet-Computer mit großer Anzei­ge­fläche benö­tigen, dürften dieses Merkmal begrüßen. Der Bild­schirm misst 10,4 Zoll und löst mit ausrei­chenden 2000 mal 1200 Pixel auf. Ob das TFT-LCD-Panel eine brauch­bare Darstel­lung schafft, wird sich zeigen.

Das SoC Exynos 9611 reißt in puncto Perfor­mance keine Bäume aus, hat aber immerhin 4 GB RAM zur Verfü­gung. Für den Nutzer stehen wahl­weise 64 GB oder 128 GB Flash (erwei­terbar via microSD) parat. Schnapp­schüsse werden mit der hinteren 8-Mega­pixel-Kamera und Selfies mit der vorderen 5-Mega­pixel-Optik geschossen. Das mit Android 10 ausge­stat­tete Galaxy Tab S6 Lite bringt 467 Gramm auf die Waage.

Konnek­ti­vität des Galaxy Tab S6 Lite

Das Galaxy Tab S6 Lite in voller Pracht

Samsung Es sind nicht nur zwei Spei­cher­aus­füh­rungen, sondern auch zwei verschie­dene Funk-Vari­anten geplant. Das Modell SM-P610 kommu­ni­ziert über Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 5.0, GPS sowie USB Typ C und besitzt eine 3,5-mm-Buchse für Kopf­hörer. Zu diesen Schnitt­stellen gesellt sich bei der Ausgabe SM-P615 noch Mobil­funk via LTE.

Die DeX-Funk­tion für den Einsatz des Tablets als PC-Ersatz bietet das Galaxy Tab S6 Lite nicht. Zudem fehlt ein Finger­ab­druck­sensor und die Anzahl an Laut­spre­chern wurde im Vergleich zur Stan­dard­va­ri­ante von vier auf zwei redu­ziert. (Quellen: HDBlog.it / Amazon.it)