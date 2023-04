Galaxy Tab S9+: So soll das Top-Tablet aussehen

Ein bekannter Tipp­geber hat erste Render­bilder vom Galaxy Tab S9+ ins Netz gestellt. Den Grafiken nach nähert sich das Kamera-Design des kommenden High-End-Tablets jenem des Galaxy S23 an.

Nachdem in den vergan­genen Wochen bereits einige Spezi­fika­tionen der Galaxy-Tab-S9-Reihe durch­gesi­ckert sind, legt nun ein bekannter Tipp­geber erste Rende­rings vom Galaxy Tab S9+ vor.

Kamera-Design könnte sich Galaxy S23 annä­hern

In Zusam­men­arbeit mit wolfofta­blet zeigt @OnLeaks das kommende Top-Tablet von allen Seiten inklu­sive Abla­geplatz für den S-Pen. Dieser sitzt wie beim Vorgänger auf der Rück­seite und ist magne­tisch, sodass sich der Stift jeder­zeit griff­bereit am Gerät befindet. Renderbild zeigt die Front und Rückseite des Galaxy Tab S9+

Bild: @OnLeaks / wolfoftablet Das Back­cover wird voraus­sicht­lich wieder aus Alumi­nium bestehen, das Design scheint sich, bis auf die Kamera-Einheit, kaum zu verän­dern. Während die Haupt­kamera beim Galaxy Tab S8+ eine opti­sche Einheit mit der S-Pen-Halte­rung bildet, werden die Objek­tive nebst LED-Blitz beim Tab S9+ wahr­schein­lich einzeln aus dem Gehäuse heraus­ragen. Somit würde sich das Tablet optisch dem Galaxy S23 annä­hern.

Offenbar wieder ein 12,4-Zoll-Display

Beim Display soll sich Samsung angeb­lich wieder für 12,4 Zoll und eine Auflö­sung von 1752 mal 2800 Pixel (266 ppi) entscheiden. Außer einem Finger­abdruck­sensor unter dem Screen soll es einen sekun­dären Sensor geben, der für das Kippen der Display­dar­stel­lung vom Hoch- ins Quer­format zuständig ist. Dieser spricht laut wolfofta­blet für den Einsatz einer Selfie-Kamera, die Video­anrufe im Quer­format ermög­licht, sodass man das Tablet mit ange­dockter Tastatur bei Video­kon­ferenzen wie ein Note­book nutzen kann. Renderbild vom Galaxy Tab S9+

Bild: @OnLeaks / wolfoftablet Für die Tastatur gibt es dementspre­chend einen Smart Connector am unteren Gehäu­serand. Hält man das Tablet quer, siedeln sich am oberen Rand die Home-Taste und Laut­stär­kewippe an. Einen 3,5-mm-Audio­anschluss konnten wir auf den Bildern leider nicht ausfindig machen. Den USB-Typ-C Steck­platz, der voraus­sicht­lich USB 3.2 unter­stützen wird, verbaut Samsung offenbar auf der rechten Seite, außerdem sitzen dort, ebenso wie auf der linken Seite, zwei Laut­spre­cher.

IP67-Zerti­fizie­rung und Snap­dragon 8 Gen 2

Das Gehäuse des Tablets soll 285,4 mal 185,4 mal 5,64 mm groß und laut IP67-Zerti­fizie­rung gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt sein. Der Akku soll sich kabel­gebunden mit 45 W aufladen lassen. Frühere Gerüchte sagen dem Galaxy Tab S9+ einen Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 2 voraus.

Eine offi­zielle Vorstel­lung der Galaxy-Tab-S9-Reihe, die aus dem Galaxy Tab S9, Tab S9+ und Tab S9 Ultra bestehen wird, könnte gemeinsam mit der Watch6-Serie und dem Galaxy Z Fold5 und Z Flip5 im August statt­finden.

Das Kamera-Update für das Galaxy S23 ist nun offenbar auch in Deutsch­land ange­kommen. Näheres dazu erfahren Sie in einem weiteren Artikel.