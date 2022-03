Update-Treue: Galaxy S9(+) bekommt März-Sicherheitspatch

Wer ein Galaxy S9 oder Galaxy S9+ sein Eigen nennt, profi­tiert nun von einer erhöhten Sicher­heit durch den März-Patch. Das Update startet zuerst in Deutsch­land.

Samsung zeigt sich aber­mals vorbild­lich bei seinem Soft­ware-Support und rollt den März-Sicher­heits­patch für das Galaxy S9 aus. Sowohl das Stan­dard­modell als auch das Galaxy S9+ erhalten ab sofort in Deutsch­land die entspre­chende Aktua­lisie­rung. Dadurch werden die 2018er-Ober­klasse-Smart­phones besser gegen Malware und Atta­cken abge­schottet.

Insge­samt schließt Google mit dem Sicher­heits­patch 50 Lücken des Android-Betriebs­sys­tems. Im Fall des Galaxy S9 handelt es sich um Android 10. Verbes­serungen an der Perfor­mance und Stabi­lität könnten eben­falls im Update enthalten sein.

Galaxy S9: Soft­ware-Geburts­tags­geschenk von Samsung

Sicherer mit März-Patch: Galaxy S9

Bild: Samsung

Am vergan­genen Mitt­woch, den 9. März 2022, feierten das Galaxy S9 und das Galaxy S9+ ihr vier­jäh­riges Bestehen. Ausge­lie­fert wurde das Duo mit Android 8.0 Oreo an Bord, inzwi­schen ging es aber auf Android 10 in Form der Benut­zer­ober­fläche OneUI 2.5 hoch. Dass das eins­tige Flagg­schiff mit seinen vier Jahren noch lange nicht zum alten Smart­phone-Eisen gehört, zeigt Samsung mit der jüngsten Aktua­lisie­rung. Wie SamMobile berichtet, wird der Android-Sicher­heits­patch Stand 1. März 2022 für das Galaxy S9 und das Galaxy S9+ verteilt.

Europa und insbe­son­dere Deutsch­land spielen beim Rollout neben dem Heimat­land Südkorea für Samsung oft eine prio­risierte Rolle. So ist es auch bei diesem Update, denn zuerst wurde es bei uns gesichtet. Die Soft­ware­ver­sion für das Galaxy S9 lautet G960FXXUHFVB4, jene für das Galaxy S9+ G965FXXUHFVB4. Instal­lieren lässt sich die Aktua­lisie­rung wie gewohnt über das Internet aus direkt auf dem Smart­phone. Hierfür navi­gieren Sie zu Einstel­lungen/Soft­ware-Update/Herun­ter­laden und instal­lieren.

Keine neuen Features, aber even­tuell bessere Perfor­mance

Neue Tricks bringt Samsung dem Galaxy S9 mit dem Update nicht bei. Aller­dings ist es möglich, dass mit der verbes­serten Soft­ware Opti­mie­rungen an der Stabi­lität und der Arbeits­geschwin­dig­keit vorge­nommen wurden. Ferner sind Fehler­behe­bungen (Bugfixes) im Rahmen des Updates denkbar. Falls Sie sich im euro­päi­schen Ausland befinden, dürfte bei Ihnen die Aktua­lisie­rung eben­falls bald auftau­chen.

