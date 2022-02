Android 12 (One UI 4.0) für Galaxy S9 per Noble ROM 2.0

Auch wenn die Hersteller irgend­wann den Soft­ware-Support einstellen, flei­ßige Entwickler versorgen Android-Handys wie das Galaxy S9 und Galaxy Note 9 weiterhin. Deshalb erhalten diese Mobil­geräte nun Android 12 (One UI 4.0) als Noble ROM 2.0.

Wenn Sie noch ein Galaxy S9 oder Galaxy Note 9 besitzen und eine aktu­ellere Soft­ware in Form von One UI 4.0 möchten, gibt es ab sofort eine Möglich­keit. Die auf Android 12 basie­rende Samsung-Benut­zer­ober­fläche hält auf den 2018er Smart­phones über den Umweg eines Custom-ROMs Einzug. Damit gibt es unter anderem trans­parente Privat­sphä­renein­stel­lungen und eine anpass­bare Farb­palette. Noble ROM 2.0 nennt sich diese Fassung des mobilen Betriebs­sys­tems. Die euro­päi­schen Vari­anten des Galaxy S9 und Galaxy Note 9 werden explizit unter­stützt.

Galaxy S9 / Note 9: Aus Android 10 mach Android 12

Screenshots von Noble ROM 2.0

Reddit u/wildechap

Das Galaxy S9 und das Galaxy S9+ feiern bald ihr vier­jäh­riges Bestehen. Vor allem im kurz­lebigen Android-Sektor ist das ein beacht­liches Alter. Im Spät­sommer 2020 verbes­serte Samsung seine Update-Politik – leider aber erst für Modelle ab dem Galaxy S10. Somit mussten sich das Galaxy S9, das Galaxy S9+ und ihr S-Pen-Artver­wandter Galaxy Note 9 mit One UI 2.5 (Android 10) als letztem großem Update begnügen. Dabei besitzen diese Handys durchaus genü­gend Perfor­mance, um sogar das aktu­elle Android 12 zu stemmen.

Das weiß auch der Entwickler AlexisXDA (via xda-deve­lopers). Sein ange­passtes Android 12 namens Noble ROM 2.0 beinhaltet die span­nenden Neue­rungen von One UI 4.0. Wie er verkündet, sind jetzt alle Features der Samsung-Soft­ware enthalten. Das Custom-ROM ist für Galaxy S9, Galaxy S9+ und Galaxy Note 9 erhält­lich. Unter­stützt werden die globalen Vari­anten mit den Modell­num­mern SM-G960F, SM-G965F und SM-N960F mit Exynos-9810-Chip­satz. Dabei handelt es sich um die Mobil­geräte, die auch bei uns in Deutsch­land erhält­lich waren.

Nur für erfah­rene Anwender empfohlen

Zwar haben die zuvor genannten Smart­phones ohnehin keine Hersteller-Garantie mehr, welche beim Aufspielen eines Custom-ROMs ungültig werden könnte, dennoch ist Vorsicht geboten. Das Instal­lieren der Soft­ware erfor­dert einen entsperrten Boot­loader und alar­miert Samsungs Sicher­heits­platt­form Knox. Letz­teres bewirkt beispiels­weise, dass sich Samsung Pay nicht mehr nutzen lässt. Außerdem gibt es noch diverse Fehler. Unter anderem funk­tio­niert der Iris­scanner nach dem Update nicht mehr. Um Kamera-Abstürze zu vermeiden, muss HDR in der Kamera-App deak­tiviert sein. Die Arbeiten geschehen auf eigene Verant­wor­tung.

