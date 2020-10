OneUI 2.5 für Galaxy S9, Note 9, A51 & OneUI 3.0 für Note 20

Unter anderem das Galaxy S9 erhält ein neues Update

Samsung Samsung stattet zahl­reiche Smart­phones, nament­lich Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note 9, Galaxy Note 20 und Galaxy A51 mit neuer Soft­ware aus. Das 2018er S9-Duo, das Phablet-Pendant Note 9 und das Galaxy A51 erhalten jeweils ein Update auf One UI 2.5. Besitzer des Galaxy Note 20 dürfen sich indes in Kürze über One UI 3.0 freuen. Aller­dings handelt es sich hierbei noch um eine Beta­ver­sion der auf Android 11 basie­renden Benut­zer­ober­fläche. One UI 2.5 fußt hingegen auf Android 10.

Vier Samsung-Ober­klas­semo­delle erhalten Aktua­lisie­rungen

Samsung Mit einer Markt­ein­füh­rung vor circa zwei­ein­halb Jahren (Galaxy S9 / S9+) respek­tive zwei Jahren (Galaxy Note 9) gehören Samsungs Mobil­tele­fone Hard­ware-seitig noch nicht zum alten Eisen. Das Update-Verspre­chen des südko­rea­nischen Herstel­lers greift jedoch erst ab dem Galaxy S10 oder neuer. Dennoch lässt der Konzern die Besitzer von Galaxy S9, Galaxy S9+ und Galaxy Note 9 nicht im Regen stehen und verteilt ab sofort ein Update (via PhoneArena / Android Commu­nity). Mit One UI 2.5 halten die draht­lose Unter­stüt­zung für DeX, ein neuer Pro-Video­grafie-Modus, Sticker für das Always-on-Display und Opti­mie­rungen an der Tastatur Einzug.

Die Aktua­lisie­rungen wurden bereits in Deutsch­land gesichtet. Sie benö­tigen mindes­tens 700 MB an freiem Spei­cher­platz. Anwender des Galaxy Note 20 haben schon bald die Möglich­keit, Android 11 in Form der Beta­ver­sion von One UI 3.0 auszu­pro­bieren. In der Members-App können sich Anwender ab sofort für die Test­phase regis­trieren.

Frische Soft­ware für popu­läres Mittel­klasse-Smart­phone

Ende 2019 erschien das Samsung Galaxy A51. Ausge­lie­fert wird das Mobil­gerät mit Android 10 samt der Benut­zer­ober­fläche One UI 2.1. Jetzt berichten User aus Russ­land (via SamMobile), dass sie ihr Modell auf One UI 2.5 hieven können. Neben den weiter oben geschil­derten Features gibt es auch den Sicher­heits­patch Stand Oktober 2020 sowie diverse Bugfixes. Bis das Update Deutsch­land erreicht, sollte es erfah­rungs­gemäß nicht mehr allzu lange dauern. Sie können in den Einstel­lungen unter Soft­ware-Update auch manuell nach der Aktua­lisie­rung Ausschau halten.