Windows 10 startet auf einem Samsung Galaxy S8

Windows hat als Smart­phone-Betriebs­system zwar offi­ziell schon lange ausge­dient, talen­tierte Entwickler werkeln aber fleißig daran, ein voll­wer­tiges Windows 10 auf Handys zu portieren. Auf dem Samsung Galaxy S8 wurde nun ein großer Erfolg erzielt, denn das Micro­soft-OS ließ sich auf diesem Mobil­gerät instal­lieren und starten. In einem kurzen Video und auf zwei Fotos demons­triert ein Soft­ware-Tüftler den beacht­li­chen Meilen­stein. Neben dem Galaxy S8 kann auch das Xiaomi Mi 6 mit Windows 10 geflasht werden. Aller­dings befinden sich die Projekte in einem noch sehr frühem Stadium.

Windows 10 zeigt sich auf dem Galaxy S8

Windows 10 startet auf einem Galaxy S8

Evsio0n

Das Open-Source-Betriebs­system Android basiert bekann­ter­maßen auf einem Linux-Kernel, wodurch es Entwick­lern eine Fülle an Möglich­keiten bietet. In Kombi­na­tion mit der vor rund zwei­ein­halb Jahren bereit­ge­stellten Windows-10-Version für ARM-Chip­sätze ist der Traum des Micro­soft-OS auf gängigen Smart­phones in greif­bare Nähe gerückt. Das sehen aber weder Google noch das Redmonder Unter­nehmen gerne, die sich beide gegen einen Dual-Boot ausspre­chen. Support seitens der Windows- und Android-Teams für dementspre­chende Projekte ist also nicht zu erwarten.

Ein begabter Entwickler aus Pitts­burgh, Groß­bri­tan­nien, namens Boby (Evsio0n) schaffte aber den Durch­bruch. Über eine Linux-Umge­bung instal­lierte er Windows 10 für ARM auf einem Samsung Galaxy S8. Das OS startet auch, aber anschei­nend ist noch kein voll­stän­diger Boot­vor­gang möglich. Zumin­dest gibt es auf den Fotos nur das Betriebs­system-Auswahl­menü und den bekannten aus Punkten bestehenden Kreis des Start­vor­gangs zu erspähen. Das Video zeigt indes die Einga­be­auf­for­de­rung.

Windows 10 ist nichts für schwache Smart­phones

Galaxy S8: Bootvorgang von Windows 10

Evsio0n Laut der Webseite ithome, durch welche wir auf den Galaxy-S8-Erfolg aufmerksam wurden, ist vor allem die RAM-Größe für das Micro­soft-Betriebs­system essen­ziell. Das 2017er Samsung-Ober­klas­se­mo­dell verfügt über einen Arbeits­spei­cher in Höhe von 4 GB. Darunter dürfte es kritisch werden.

Mit dem Chip­satz Snap­dragon 835 hat die US-ameri­ka­ni­sche Vari­ante des Galaxy S8 eine ideale Voraus­set­zung für den Windows-10-Betrieb. Schließ­lich koope­rierten der SoC-Hersteller Qual­comm und Micro­soft lange Zeit, um die soge­nannten Always-Connected-PCs zu reali­sieren. Diese Netbooks und Conver­ti­bles können trotz ARM-Chip­satz ein voll­wer­tiges Windows 10 ausführen. Bis das OS jedoch problemlos auf erhält­li­chen Android-Smart­phones läuft, dürfte es noch eine Weile dauern.

